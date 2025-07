Google tõttas leketest ette ja avaldas video Pixel 10 telefonist

Maailm on täis ootust ja spekulatsioone, eriti uute nutitelefonide osas. Kuid Google on otsustanud seekord mängureegleid muuta, tehes sammu, mis on ühtaegu julge ja salapärane. Kui tavaliselt hoitakse uute lipulaevade disain saladuseloori taga viimase hetkeni, püüdes lekkeid iga hinna eest vältida, siis Google on läinud teist teed. Vaid kuu aega enne ametlikku esitlust, mis on plaanitud 20. augustile, on tehnoloogiahiid ise kergitanud oma uue Pixel 10 nutitelefoni disainilt katte, jättes maha pigem rohkem küsimusi kui vastuseid.

Video, mis ilmus äpipoes Play Store, on selline (Eesti Play poes seda ei näidata):

Mis ajendas Google'it sellisele ootamatule sammule? Kas see on kaval strateegia lekete hoovuse ohjeldamiseks või peidab see endas midagi enamat?

Disain, mis on tuttav, kuid sisaldab vihjeid uuendustele

Esimene pilguheit Pixel 10-le, mis avaldati lühikeses Google Play Store´i videos, jätab esmapilgul tuttava mulje. See meenutab paljuski oma eelkäijat, Pixel 9-t, ja see pole iseenesest halb. Pixel 9 lihtne siluett ja lihvitud konstruktsioon on endiselt ajatud, ehkki uue mudeli ostjad tahaks kindlasti, et nende ost oleks juba kaugelt näha, mis selle õrritusvideo põhjal nii lihtne pole.

Videoklipp, mis kestab vaid 13 sekundit, avaneb numbriga "10", mis kerkib varjudest. Seejärel venib null pikaks ja moondub telefoni tagaküljel olevaks tunnuslikuks kaameraakenduseks. Lõpuks suumib kaamera välja, paljastades telefoni tagant täies hiilguses. Seade on kergelt sinihalli tooni, mis arvatavasti on hiljutistes lekkes mainitud frost värvitoon.

See enneaegne avalikustamine on intrigeeriv. Miks jagada visuaali, aga mitte ühtegi tehnilist detaili? Google näib mängivat teadlikult uudishimule, pakkudes vaid nii vähe, et tekitada isu, kuid jättes suurema pildi varju.

Tensor G5: uus ajastu jõudluses?

Kuigi Google oma uue mobiili disainiga väga ei eksperimenteeri, siis sisemuses on oodata märkimisväärseid muutusi.

Kõige oodatum neist on uus Tensor G5 protsessor. Kui varasemad neli Tensori kiipi valmistas Samsung, siis Tensor G5 puhul on Google pöördunud Taiwani domineeriva kiibitootja TSMC poole. See on oluline nihe, sest TSMC-d on üldiselt peetud protsessorite tootmises Samsungist sammu võrra ees olevaks, pakkudes paremat pooljuhtide pakendamise tehnoloogiat.

Usutakse, et Tensor G5-l on rohkem kohandatud komponente, mis eristavad seda veelgi Samsungi Exynose pärandist. See annab Google'ile suurema kontrolli oma riistvara üle ja lubab paremat jõudlust, energiatõhusust ja tehisintellekti võimekust.

Kui varasemad Tensori kiibid on saanud kriitikat kehvema soojusjuhtimise ja tippjõudluse osas, siis TSMC-le üleminek peaks need mured lahendama ja panema aluse tõeliselt konkurentsivõimelisele jõudlusele.

Kaamerad: edasi ja tagasi korraga?

Üks tähelepanuväärne muutus, eeldades, et tegemist on baasmudeliga Pixel 10, puudutab kaameraid.

Kui Pixel 9-l oli vaid kaks kaamerat, jättes kolmekordse kaamerasüsteemi kallimatele Pro-mudelitele, siis Pixel 10-l on videos laiem klaasaken, mis mahutab ka võimaliku uue telefotokaamera. See on kindlasti edasiminek, tuues suumi võimalused kätte ka soodsamale mudelile.

Kuid siin peitub ka konks: kuuldused viitavad, et uus Pixel 10 kasutab vähem võimekaid sensoreid, mis on sarnased Pixel 9a sees leiduvatega. See on nagu "kaks sammu edasi, üks samm tagasi" tants, kus lisatakse uus funktsioon, kuid samal ajal tehakse kompromisse teistes valdkondades.

Lõplikud detailsed spetsifikatsioonid ja hind jäävad siiski selguma 20. augustil, mil toimub Made By Google 2025 esitlus.

Mida veel oodata 20. augustil?

Lisaks uutele Pixel 10 telefonidele on oodata ka teisi põnevaid tooteid. Kuulduste kohaselt esitletakse Made By Google üritusel ka nutikella Pixel Watch 4, mis peaks olema märgatavalt paremini parandatav, ning loomulikult "terve hulk tehisintellekti", nagu tänapäeval kombeks. Google'i fännid võivad oodata sügavamat Gemini Nano integreerimist, uusi Circle to Search funktsioone, häälega fotode redigeerimist ja kritseldustest piltide loomist generatiivse tehisintellekti abil, mida Samsung on juba mõnda aega reklaaminud oma telefonides.

Google'i otsus Pixel 10 disain juba praegu avalikustada on ilmselt nutikas käik. See jahutab maha lekketelt ja spekulatsioonidelt tekkinud kuulujutte ning aitab Google´il siiski kontrollida lugusid, tekitades samal ajal uut elevust ja ootust.

PLUSSID

Tuttav ja lihvitud disain: Pixel 9 disain oli paljude arvates hea ja selle hoidmine tagab järjepidevuse.

Uus ja võimsam Tensor G5 protsessor, mille teeb TSMC tootmine: see on edasiminek, mis lubab paremat jõudlust ja energiatõhusust tänu TSMC kiibitehnoloogiale.

Telefoto-kaamera ka baasmudelile: suumi võimaluste lisamine ka soodsamale Pixel 10-le on hea uuendus.

Eeldatavad tehisaru-uuendused: Google´i panus tehisintellekti on alati olnud tugev ja Tensor G5 peaks seda veelgi paremini toetama.

MIINUSED

Kaamera sensorite võimalik tagasisamm (kuulujuttude põhjal): kuuldused vähem võimekatest sensoritest võrreldes Pixel 9-ga võivad tekitada pettumust.

Ebaselgus tarvikute ühilduvuse osas: Kas Pixel 9 tarvikud sobivad ka Pixel 10-ga, jääb (veel) selgusetuks.

Eeldatav liigne sarnasus Pixel 9-ga: mõnede ostjate jaoks võib liiga sarnane disain eelkäijaga olla igav ja ei aita eristuda oma uue telefoniga.