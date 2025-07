Glüüfide teistmoodi tulemine: Nothing tõi välja uue jälle erilise ilmega nutitelefoni Phone (3)

Nothing on tootja, mis teeb justkui natuke poolikuid telefone, mille sisu justkui korpusest välja paistab koos kruvidega. See omamoodi stiilne seeria on jõudnud juba kolmanda põlvkonnani: uus Phone (3) on jälle väga eristuva välimusega ning tagaküljel on glüüfide asemel midagi muud.

Londoni päritolu Nothing lubab tuua tagasi põnevuse, isikupära ja loova disaini, õigemini nendega ongi see kogu aeg kaasas olnud.

Nende viimane mudel Nothing Phone (3) on nüüd ametlikult ilmavalgust näinud. Aga kas see suudab tõepoolest murda stampidest ja pakkuda midagi tõeliselt uut, või on tegemist liiga bling seadmega?

Disain, mis kergitab kulmu

Nothing Phone (3) disain on kahtlemata esimesest pilgust tähelepanu äratav. Nothingu ikoonilise läbipaistva esteetika edasiarendusena pakub see julget geomeetrilist ilmet, soliidseid materjale ja olulist jõudluse kasvu.

Nagu Nothingu tegevjuht Carl Pei esitlusel märkis: "Tehnoloogia on muutunud igavaks; iga telefon näeb välja ühesugune, tundub ühesugune, teeb sama asja". Nothing Phone (3) on vastus nendele probleemidele – lipulaev on ehitatud selleiseks, et tehnoloogia oleks taas veidigi isikupärasem.





Mida uut pakutakse?

Glyph Matrix on tagaküljel asuv ümmargune mikro-LED ekraan, mida varem pole olnud. See pakub nutikamat ja väljendusrikkamat viisi ühenduses püsimiseks ja näitab stiilseid kujutisi ka siis, kui mobiil kõrva juures on. Ühtlasi pidada see vähendama ekraani taga veedetavat aega ning näitab ainult seda, mis on oluline, ja siis, kui see on oluline.

Kujuta ette, et saad ühe pilguga infot rakendusepõhiste märguannete, kontaktipõhiste teadete ja reaalajas edenemisnäidikute kohta, ilma et peaks teisel küljel põhiekraanile vaatama ja lõputult kerima.

Lisaks sellele pakub Glyph Matrix ka "Glyph Toys´i" – mängulisi laiendusi, mis toovad telefoni tagaküljele kiireid tööriistu ja mikromänge, nagu peegel, digitaalne kell, stopper, akulaadija näidik ja isegi "pudelikeerutamise" mäng. Kasutajad saavad määrata kontaktidele kohandatud ikoonid, mis kuvavad pikseldatud avatare sõnumite saabumisel.

Snapdragoni uue põlvkonna jõud

Kapoti all peitub Nothing Phone (3) südames uusim Snapdragon 8s Gen 4 mobiiliplatvorm. See täiustatud 4 nm tehnoloogial põhinev kiip pakub rohkem jõudu mitme ülesande täitmisel, pilditöötluses ja graafikas võrreldes Phone (2)-ga. Arendajate sõnul on CPU võimsus kasvanud 36%, GPU on saanud 88% kiirust juurde, tehisaruga seotud ülesannete töötlemine on paranenud 60% ja pildituvastus on 125% kiirem kui eelkäijal.

Lisaks võimsamale kiibile on Phone (3) varustatud Nothingu seni suurima akuga: suure tihedusega 5150 mAh räni-süsinik akuga, mis kestab kauem kui terve päeva. Kui aku tühjaks saab, pole muret – 65W kiirlaadimine laeb selle täielikult täis 54 minutiga, lisaks on olemas 15 W juhtmevaba laadimine.

Kaamera uuendused

Tagaküljel on kolm kaamerat: 50 MP põhikaamera, 50 MP periskoop- ja 50 MP lainurk-kaamera.

Kadudeta optiline suum ja 1/1.3” põhikaamera sensor teevad teravaid pilte ka hämaras. Jäädvustada saab stabiilset 4K 60 kaadrit sekundis videot kõigi objektiividega, täieliku optilise pildistabilisaatoriga. Koostöös professionaalsete fotograafidega välja töötatud "pro-disainitud eelseaded" aitavad saada paremaid tulemusi ilma keerulise õppeta.

Nothing OS 3.5: uus disain, rohkem AI tuge

Nothing OS on erilise disainiga, mis samuti väga silma torkab ja läheb kokku mobiili erilise välimusega.

Kohandada saab navigeerimist tähelepanu hajutavat monokroomset teemat kasutades või eemaldada rakenduste sildid puhtama välimuse saamiseks. Laienev vidinate kogu toob uue elu lukustus- ja avakuvale.

Nothing Phone (3)-ga tutvustatakse ka mitmeid uusi funktsioone, millega tehisaru sujuvalt mobiili sulandub.

Essential Search: universaalne nutikas otsinguriba, millele pääseb juurde avakuvalt üles pühkides. See laseb otsida kontaktidest, fotodest, failidest ja saada koheseid vastuseid ilma rakendusi vahetamata – alates ilmast kuni kalendri ja kohalike kasulike kohtadeni.

Flip to Record: vajuta pikalt Essential Key nuppu ja keera telefoni esikülg allapoole, et transkribeerida ja kokku võtta koosolekuid. See on nagu isiklik stenografist, mis jäädvustab olulise, kui vestlusse sukeldud.

Essential Space: rahulik ja tsentraliseeritud koht sinu ideede, märkmete ja sisu jaoks, kus kõik on AI abil organiseeritud. See on nagu teine mälu, mis aitab oma mõtteid korrastada ja hallata.

Phone (3) tuleb koos Android 15 ja Nothing OS 3.5 kasutajaliidesega. Nothing garanteerib 5 aastat olulisi Androidi uuendusi ja 7 aastat turvauuendusi.

Ekraan, mis läks teravamaks

Nothing Phone (3) pakub Nothingu seni eredaimat ja teravaimat ekraani – 6.67-tollist kumerat AMOLED-paneeli, millel on 1.5K resolutsioon. Maksimaalse heledusega kuni 4500 nitti HDRiga (ja 1600 nitti HBM-iga) toimib see igas valguses, samas kui Ultra HDR tugi toob sisu esile erksate ja sügavate tintmustade toonidega.

Adaptiivne värskendussagedus vahemikus 30 kuni 120 Hz ja 1000 Hz sagedusega puutetundlikkus muudavad kasutamise sujuvamaks.





Hinnad ja saadavus

Nothing Phone (3) on saadaval musta ja valgena kahes konfiguratsioonis:

12 GB + 256 GB – 860 eurot

16 GB + 512 GB – 959 eurot

Samal ajal välja tulnud kõrvaklappide Nothing Headphone (1) jaemüügi soovituslik hind Eestis on 313 eurot.

Eeltellimine algab 4. juulil ja müük algab 15. juulil 2025.

Plussid ja miinused

Plussid:

+ Silmapaistev disain: Glyph Matrix pakub uut viisi teabe saamiseks ning telefoni kasutamiseks.

+ Korralik jõudlus: Snapdragon 8s Gen 4 pakub korralikku jõudluse kasvu ja sujuvamat kasutuskogemust.

+ Kauakestev aku ja kiire laadimine: 5150 mAh aku ja 65 W kiirlaadimine.

Miinused:

- Puuduvad andmed selle kohta, kui palju Glyph Matrix aku eluiga lühendab.

- Kuigi Nothing OS on suunatud kasutuslihtsusele, võib alguses vaja minna harjumisperioodi selle uute funktsioonidega.