Telgitagused: kuidas loodi Samsungi kõige õhem volditav telefon?

Täna (25.07.25) jõuavad müüki Samsung seni kõige õhemad volditavad telefonid – Galaxy Fold7 ja Flip7. Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar selgitab, millised tehnoloogilised uuendused tagasid selle, et kõik eelnev ja rohkemgi veel mahub varasemast õhemasse korpusesse.

Kui Samsung 2019. aastal esimest korda volditava telefoni välja tõi, tundus see paljudele rohkem futuristliku eksperimendi kui igapäevaselt kasutatava seadmena. Tänaseks on tehnoloogia jõudnud punkti, kus volditavad telefonid ei võta enam lihtsalt vähem ruumi vaid on võimsamad kui paljud teised tippklassi telefonid.

Samsung Eesti koolitusjuhi Alari Pennari sõnul on Galaxy Fold7 ja Flip7 mudelid kõige õhemad, kergemad ja tehnoloogiliselt täpsemalt viimistletud volditavad telefonid, mida ettevõte loonud on: “Meie jaoks ei olnud küsimus ainult selles, kuidas teha telefon õhemaks, vaid kuidas muuta see samaaegselt targemaks ja töökindlamaks.”

Muutus mõõtmetes

Galaxy Fold7 on oma eelkäijast tuntavalt õhem. Suletuna on see 8,9 mm ja avatuna 4,2 mm kõrgune. See on märgatav hüpe võrreldes esimese Foldi 15,5 mm paksusega. Eelmisest Foldi mudelist on see pea poole ehk 48% võrra õhem.

Galaxy Flip7 on aga avatud olekus vaid 6,5 mm ja suletuna 13,7 mm kõrgune. Insenerid on suutnud kasutada sisemuses tõhusalt iga millimeetrit, näiteks suurendati aku mahutavust 300 mAh võrra, samal ajal seadme enda mõõtmeid vähendades.

Uuendatud hingedisain

Oluline tehnoloogiline areng puudutab telefoni voltimismehhanismi. Fold7 kasutab kolmanda põlvkonna Armor FlexHinge’i, mis on 27% õhem ja 43% kergem kui eelkäija. Disainimuudatused on peidetud telefoni sisse: pöörlemis- ja toestusmehhanismid on nüüd eraldatud, mis annab hingele rohkem stabiilsust ja paindlikkust.

Samuti kasutatakse uusi sulameid, mis suurendavad hinge vastupidavust üle 14%. Lisaks muudab uus tiivaplaat (wingplate) ekraani siledamaks, vähendades murdekoha visuaalset märgatavust.

Flip7 hinge paksus on vähenenud 29% võrreldes Flip6-ga, kuid endiselt saab kasutada avatud Flex Mode’i, mis võimaldab seadet kasutada mitmes asendis.

Ekraan, mis peab painutamisele vastu

Volditava telefoni suurim konstruktiivne väljakutse on alati olnud ekraan. Fold7 ekraan on nüüd 39% õhem. Selle saavutamiseks kasutati süsinikkiu asemel titaanvõrestikku, mis lisas ka 64% vastupidavust. Samuti on ümber kujundatud ekraanikihid, et need taluksid paremini survet ning säilitaksid jäikuse pikaajalisel kasutamisel.

Fold7 ekraaniklaas on nüüd 50% paksem kui eelmisel mudelil, kuid tänu materjali arendamisele on see paindlikum ning murdekoht vähem silmatorkav.

Flip7 ekraani puhul on üheks suureks uuenduseks servast-servani kaaneekraan, mille ääred on nüüd 68% kitsamad. Ekraani ääris on nüüd vaid 1,25 mm varasema 3,94 mm asemel.

Suurim väljakutse on kaamerad

Kaameramooduli paigutamine volditavasse korpusesse on olnud üks keerukamaid ülesandeid. Galaxy Fold7 on varustatud maailma esimese 200 MP lainurkkaameraga volditavas telefonis. Selle integreerimine nõudis kogu kaameramooduli konstruktsiooni ümberkujundamist. Selle maht vähenes 18% ja arendustööks tehti ligi 30 000 katsetust.

Flip7 puhul alustati samuti disainimisel nullist, et mahutada vajalikud sensorid väiksemasse korpusesse, ilma et see mõjutaks automaatfookuse täpsust.

Tugevamad, aga kergemad materjalid

Samsung kasutab Fold7 konstruktsioonis Corning Gorilla Glass Ceramic 2 katteklaasi, mis on 30% tugevam kui eelmine versioon. Seadme raam ja hinge kate on valmistatud Armor Aluminumist, mis on 10% vastupidavam kui eelmisel mudelil kasutatud materjal.

Mõlema mudeli müük Eestis algab reedel, 25. juulil samsung.ee veebis ning Samsungi, Telia, Elisa, Tele2 ja Euronicsi poodides.