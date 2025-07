Üldlaulu- ja tantsupidu tõi kaasa seninägematud andmemahud ja rekordilise võrgukasutuse

Telia mobiilivõrgus purustati tänavusel XXVIII laulu- ja XXI tantsupeol varasemad mobiilside kasutusrekordid. Pühapäevasel laulupeol tehti Telia võrgus enam kui 222 000 telefonikõnet, saadeti rohkem kui 65 000 SMS-i ning tarbiti lausa 7,6 terabaiti andmemahtu.

Laulu- ja tantsupidu "Iseoma" tõi kaasa enneolematult suure koormuse Telia mobiilivõrgule, kus pühapäevase suurkontserdi ajal oli laululava piirkonnas võrgus 58 411 unikaalset kasutajat, teatas Telia. Tantsupeo etenduste ajal 3.-4. juulil registreeriti Kalevi staadionil Telia võrgus vastavalt 30 209 ja 31 356 kasutajat.

"Seekordne laulu- ja tantsupidu demonstreeris selgelt, kuidas eestlaste andmekasutusharjumused on muutunud üha mobiilsemaks ja andmemahukamaks, eriti just suurürituste ajal, kui soovitakse oma emotsioone koheselt sotsiaalmeedia vahendusel jagada,” kommenteeris Telia mobiilivõrgu osakonna juhtivinsener Ermo Polma, "Kui 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeol liikus laulupeo päeval Telia võrgus 5,8 terabaiti andmeid, siis tänavu oli suurkontserdi ajal see number juba 7,6 terabaiti."

Ka tantsupeo andmemahud näitasid märkimisväärset kasvu. Eriti intensiivne oli andmekasutus 3. juulil, mil 30 209 klienti tarbisid kokku 3,2 terabaiti andmeid, saatsid 14 806 SMS-i ja sooritasid 38 159 kõnet.

Polma kinnitas, et Telia mobiilivõrgu töökindlus oli kogu peo vältel kõrge, hoolimata sellest, et kümned tuhanded inimesed kasutasid teenuseid korraga suhteliselt piiratud alal. "See tõestab, et oleme valmis pakkuma kvaliteetset teenust ka äärmiselt suure koormusega olukordades," rääkis Polma.

Telia mobiilivõrgu juhtivinsener tõi esile ka 5G tehnoloogia kasvava rolli: "Laulupeo andmemahust liikus juba umbes kolmandik 5G võrgus, tantsupeo ajal oli 5G osakaal veelgi kõrgem – lausa 55% kogu andmeliiklusest käis läbi 5G võrgu."

Telia ajutine mobiilsidejaam Kalevi sataadionil.

Tähelepanuväärne on ka välismaiste külastajate suur osakaal – laulupeo suurkontserdi päeval ehk 6. juulil moodustasid rändlusteenust kasutavad kliendid 11,8% kõigist Telia võrgu kasutajatest. Tantsupeo puhul oli väliskülaliste osakaal veelgi suurem – 13,4%. Need näitajad kinnitavad Eesti rahvusliku suursündmuse kasvavat rahvusvahelist tähtsust.

Telia moderniseeris nii Tallinna Lauluväljakul kui Kalevi staadionil enne suurpidu kõik oma mobiilside tugijaamad ning lisas sinna ka täiendavaid mahte, et suuri rahvahulki teenindada. Tallinna Lauluväljakule paigaldati enne laulupidu kaks täiendavat 5G tugijaama, mis toetasid leviga peoplatsi osa.

Samuti lisati ajutised 4G ja 5G tugijaamad lauluväljaku ülemisse osasse, mis toetasid leviga piletikassa ja sissepääsu piirkonda. Kalevi staadionile paigaldas Telia samuti ühe täiendava ajutise mobiilside tugijaama, mis teenindas staadioni sissepääsu ala.

Tänavuse tiheda kontserdisuve ning laulu- ja tantsupeo suurest osalejate hulgast ajendatuna avas Telia 19. juunil kõigile oma mobiiliklientidele 5G võrgu kiirused, mis aitab suurürituste ajal hajutada võrgukoormust. See tähendab, et kõik Telia mobiilikliendid, kellel on 5G toega telefon, saavad kasutada jaanipäevast kuni juuli lõpuni 5G võrgu eeliseid ning selle eest lisatasu maksta ei tule.