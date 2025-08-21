Salapärane tark mees taskus: Google tõi ilma suurema kärata välja oma uue Pixel 10 seeria

Ajal, mil nutitelefoniturg on muutunud lahinguväljaks tehisintellekti pärast, on Google´i uued Pixel 10 seeria nutitelefonid proovinud hakata mõistma kasutajaid sügavamalt kui teised. Kas tegemist on maagia, puhta inseneeria või lihtsalt turundusmulliga?

Google on käima pannud oma seni kõige ulatuslikuma riistvarauuenduse, tuues turule Pixel 10, Pixel 10 Pro ja Pixel 10 Pro XL nutitelefonid, mis on pungil tehisintellekti.

See pole muidugi üldsegi üllatav. Nagu dotcom-buumi ajal, lihtsalt peavad kõik tehnoiloogiafirmad tehisaru ree peale saama ja seal püsima.

Iga uus mudel on varustatud Google´i uusima, Taiwani pooljuhtide tootja TSMC valmistatud Tensor G5 kiibiga. See uus süda on eelkäijast 34% kiirem ja selle tehisintellektile pühendatud tuum on 60% võimsam.

Selle võimsama ajuga on Pixel 10 varustatud uute funktsioonidega, millest üks on Magic Cue, mis töötab rakenduste-üleselt ehk pakub ajakohast ja kontekstipõhist infot ning funktsioone.

Näiteks kui helistad lennufirmasse, kuvatakse ekraanil automaatselt sinu lennu detailid. Analüütik Leo Gebbie CCS Insightist nimetab seda "esimeseks sammuks agentide põhise AI suunas, millest on nutitelefonide puhul juba pikka aega unistatud", vahendab Mobile World Live. See on süsteem, mis oskab ette aimata, mida tahad, enne kui isegi küsida jõuad. Muidugi on sellised kasutaja harjumusi ennustavad süsteemid varemgi suurelt läbi kukkunud, eks näis, kuidas Google´i kunstmõistus hakkama saab. Samuti on veel ebaselge, kui hästi suudavad Magic Cue´d toetada kolmandate osapoolte rakendused.

Foto vallas on Google samuti teinud suuremaid edusamme.

Uus funktsioon Camera Coach kasutab Gemini AI-d, et anda soovitusi pildikompositsiooni, kadreerimise, nurga ja isegi valgustuse osas.

See on justkui isiklik fotograafiakursus ja profifotograaf sinu taskus, mis aitab igast pildist maksimumi võtta.

Pro-mudelitel on aga veelgi omapärasem võime: Pro Res Zoom. See kasutab tehisintellekti, et lisada kaugetele objektidele detaile, mida kaamera pole kunagi jäädvustanudki, seega "mõtleb" need välja. Google´i enda selgituse kohaselt suudab generatiivne pildimudel puuduvad detailid edukalt taastada ja viimistleda.

Pixel 10 Pro mudelitel on ka 5x teleskoopobjektiiv, mis võimaldab lisaks ka kokku kuni 100-kordset digitaalset suumimist.

Google ei pruugi otseselt Apple'iga turuosa nimel enam rinda pista, vaid pigem näitab oma mobiilimudelitega esimesena ette, kuhu tehisintellekti areng nutiseadmetes tegelikult suundub.

Uus seeria pakub erinevaid mudeleid erinevatele vajadustele ja rahakotile, lisaks uuendati ka voldiktelefoni ja nutikella.

Pro ja eriti Pro XL mudelite hinnad on üsna kõrged, asetades need otse premium-klassi tippude tipu konkurentsi.

Uued nutitelefonid on eeltellitavad ja jõuavad müüki 28. augustil.

