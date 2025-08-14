Tulevik helistab: Euroopas tuleb müüki üliodav Saksamaal tehtud tehisarutelefon

Saksa telekomihiid Deutsche Telekom avas ukse tehisaru (AI) maailma oma uue seadmega, mida nimetatakse AI-telefoniks ning mille sisu on tehtud koostöös tehisintellekti-otsingufirmaga Perplexity. Seda esitleti juba 2024. aasta Mobile World Congressil Barcelonas, kuid nüüd toodi mitmes Euroopa riigis avalikkuse ette.

Tehisarumobiil on üllatavalt taskukohane ning maksab vaid 149 eurot. Kui sakslastel on kombeks omatoodangut eelistada ja ostetakse hoolega Fritzboxi ruutereid või Gigaseti mobiile, siis miks mitte ka kohalik Perplexity telefon?

Uus Teutche Telekomi T Phone 3 on hoopis teistsugune kui lihtsalt järjekordne nutitelefon, vähemalt sisu poolest – see on isiklik tehisintellekt, mis proovib hallata kasutaja igapäevast elu. Tüüpilised näited on jälle küsimused stiilis "mida täna süüa teha, kui kapis on vaid muna ja piim?", "kuhu on mu lemmikbändil järgmine kontsert plaanitud?" või "kuidas jääda vormi, kui aega trenniks napib?".

Perplexity assistant – sinu uus "Tark mees taskus"

Nagu Eesti muinasjutus, on uue AI-telefoni südameks nutiaru, millena esineb seekord Perplexity Assistant, mis on sügavalt integreeritud telefoni operatsioonisüsteemi.

Üks vajutus spetsiaalsele magenta nupule või topeltklõps sisselülitusnupul käivitab tehisaru-assistendi. Sa võid esitada sellele küsimusi nii häälega kui kirjalikult ning masin tegutseb nagu usaldusväärne isiklik sekretär, keeltegeenius või reisiekspert.

See isiklik abistaja suudab väidetavalt

korraldada sinu aega: teha kalendrikirjeid, kirjutada e-kirju ja koostada sisukat kokkuvõtteid pikkadest tekstidest;

Deutsche Telekomi Euroopa juhatuse liige Dominique Leroy kommenteeris seda uut ajastut, mida telekomifirma plaanib alustada, niimoodi: "Koos usaldusväärsete partneritega toome me AI-telefoni Euroopa inimesteni. See hoolitseb igapäevaste ülesannete eest ja leiab kiiresti infot, säästes sinu aega ja energiat. Nii saad keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline – kus sinu ideed, loovus ja isikupära annavad tegeliku eelise."

On see rohkem kui lihtsalt järjekordne AI assistent?

Kuigi tehisintellekt on AI-telefoni (T Phone 3) peamine müügiargument, on seadmel ka palju muid omadusi, millega loodetakse Euroopa publikut püüda.

See on osa T Phone´i seeriast ja pakub parajalt jõudlust (Qualcommi protsessoriga) äärmiselt konkurentsivõimelise hinnaga. Kiirema kiibistiku ja lühemate laadimisaegade kõrval on telefonil ka kaamerasse integreeritud AI tööriistad, mis lubavad näiteks Picsarti abil teha AI-avatare või eemaldada fotode taustalt häirivaid objekte.

Lisaks on seade pälvinud #GreenMagenta märgise ja igati korraliku 90/100 punktisumma Eco Ratingu hindamisel, mis rõhutab seadme jätkusuutlikkust. tehisaru-tahvelarvuti T Tablet 2 tuli samuti välja ning sellel on 75% tagaküljest valmistatud taaskasutatud plastikust.

Deutsche Telekom ei unusta ka oma olemasolevaid kliente. Magenta AI funktsiooni kaudu on kõigil võimalik saada tasuta ligipääs valitud AI tööriistadele, näiteks Perplexity otsinguvastuste mootorile, ilma et peaks ostma uut nutitelefoni. Nagu ütleb Claudia Nemat, Deutsche Telekomi tehnoloogia ja innovatsiooni juhatuse liige: "Et AI tööriistu kasutada, peavad inimesed neid proovima. Meie AI-telefon ja Magenta AI funktsioonid annavad klientidele hea juurdepääsu erinevatele AI-teenustele ja võimaldavad neil seda tehnoloogiat omal käel avastada."

AI-telefon ja AI-tahvelarvuti on saadaval kümnes riigis, sealhulgas Saksamaal ja meile lähematel naabritel Poolas ning Leedus. Hinnad algavad Saksamaal 149 eurost (telefon) ja 199 eurost (tahvelarvuti). Koos mobiilipaketiga ostes maksavad need vaid ühe euro. Hinna sisse kuulub ka 18-kuuline Perplexity Pro tellimus ning kolme kuu Picsart Pro litsents.

Turuanalüütikud on veendunud, et tehisintellekti-võimeliste nutitelefonide osakaal turul kasvab peagi hüppeliselt, jõudes 2028. aastaks 70%-ni.

PLUSSID

+ Tehisaru integratsioon: Perplexity Assistant muudab igapäevased toimingud lihtsamaks, asendades mitmeid eraldi rakendusi.

+ Väga hea hind: Saksamaal alates 149 eurost, mis teeb tehjisaru kättesaadavaks laiemale seltskonnale. Koos mobiilipaketiga ostes on hind olematu.

+ Qualcommi kiibistik: sellise hinnaga saad üsna kiire telefoni.

MIINUSED

- Piiratud saadavus: Eestis ei ole seadet võimalik osta.

- Mittemidagilubav kaamerakomplekt: vaid digisuum, puudub lainurk-kaamera, selfie kaameral on väike sensor.

- Võimalik keerukus: kuigi eesmärgiks on lihtsus, võib süsteem harjumatu kasutaja jaoks alguses tunduda liiga keeruline ja harjumatu, samuti pole teada, kuidas Saksa mobiil eesti keelest aru saab.

Oled valmis telefoniga jälle rääkima?

Deutsche Telekomi uus AI-telefon T Phone 3 ja tahvelarvuti T Tablet 2 on kindlasti julge samm tuleviku suunas, arvestades seniste katsetuste nagu Humane AI Pin ja teiste läbikukkumist turul. Tehisintellekti jõud tuleb seekord siiski tuttava Androidi ja väga taskukohase hinnaga. Kui ei taha, võid edasi oma Androidis nukitseda, kuid mõeldud on see mobiil siiski rääkimiseks - tehisintellektiga rääkimiseks. Inimeste ei räägi telefonis enam keegi (nali).

Kuigi seadmete saadavus on esialgu piiratud, näitab Deutche Telekom suunda, kuhu nutiseadmete maailm võib liikuda (aga võib ka mitte) – AI-põhise kasutajakeskse tuleviku poole. See on kindlasti huvitav areng, mida tasub tähelepanelikult jälgida.

T Phone 3 tehnilised andmed (Austria e-poe põhjal)