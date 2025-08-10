Saurustele lüüakse hingekella: AOL paneb oma sissehelistamisega interneti lõpuks kinni

Nüüd 34 aastat hiljem saabubki telefoni äkiline vaikus: interneti esiajaloo viimane kangelane lahkub areenilt. Enamuse jaoks on see ammu pelgalt igand, mineviku kummaline reliikvia. Teiste jaoks aga oli see heliriba, mis juhatas sisse isikliku teekonna digitaalmaailma avastamisse – modemi piiksuv, krabisev helisüfoonia.

90ndatest pidasid arvutid tavalist lauatelefoni vasekaablit pidi ühendust internetiserveriga, lootes pääseda teadmiste, suhtluse ja meelelahutuse piiramatute varasalvede juurde. Nüüd, 34 aastat pärast oma debüüti, on see ajastu lõppemas. Kuulus America Online ehk AOL teatas vaikselt ja tagasihoidlikult, et septembri lõpus keeratakse kinni ja lastakse viimane vanakooli internetiühendus igavesele puhkusele, avaldab oma uudises Tom's Hardware.

See otsus, mida saadeti avalikkusele vaid napi teatega, annab märku millegi palju suurema kadumisest. See ei ole pelgalt ühe teenuse sulgemine, vaid täiesti viimase silla purunemine interneti ja avaliku telefonivõrgu (PSTN) vahel.

Telefoniliini kasutamine tähendas valikut – kas rääkida kellegiga või surfata veebis. Samal ajal polnud võimalik teha mõlemat.

AOL, mis kuulub nüüd Yahoo! omandisse, põhjendas oma otsust lihtsalt oma toodete ja teenuste hindamisega. "AOL hindab regulaarselt oma tooteid ja teenuseid ning on otsustanud sissehelistamisühenduse lõpetada," seisis neis nappides ridades.

Koos internetiteenusega saadetakse pensionile ka AOL-i enda kunagi isegi Eestisse tasuta CD-del jagatud tarkvara, sealhulgas AOL Dialeri programmi ja AOL Shieldi brauser, mis olid optimeeritud vanematele operatsioonisüsteemidele ja aeglastele ühendustele.

Kuigi tänapäeval on dial-up ehk sissehelistamisühenduse mõiste peaaegu ulmevaldkonda kuuluv, on endiselt kohti, kus see on ainus kättesaadav variant.

USA-s elab jätkuvalt veerand miljonit inimest piiksuva modemi küljes. Neile on see olnud elupäästja, kuna kiiremat internetti pole olnud lihtsalt saadaval. Kuid isegi neil on nüüd alternatiivid võimust võtmas. Satelliitinternet, näiteks Starlink, pakub kaugemates piirkondades väga kiiret ühendust, meelitades vanakooli kasutajaid modemite juurest ära.

Nostalgia on aga päris tugev tunne. Paljud interneti "vanurid" tunnevad isegi kerget igatsust nende aegade järele. Kujuta nüüd ette: parimad hobimodemid suutsid pakkuda vaid 0,056 Mbit/s andmesidekiirust. See on täiesti naeruväärne võrreldes tänapäevase kiudoptilise interneti 2500 Mbit/s kiirusega. See on nagu võrrelda jalgratast raketiga. 1 GB faili allalaadimine 56k modemiga võttis aega umbes 3,5 päeva.

Kuigi AOL lõpetab oma teenuse, ei kao dial-up maailmas täielikult. eestis pole teada, et keegi seda veel pakuks, aga nurgatagustes paikades ja spetsiifilistel niššidel pakuvad endiselt mõned teenusepakkujad seda võimalust.