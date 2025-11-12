Telia tegi eraklientidele Turvavõrgu lahenduse

Novembri alguses tõi Telia oma koduinterneti klientideni Turvavõrgu lahenduse, mis pakub lisakaitset kodusele internetiliiklusele ning hoiab ära ohtlikele veebilehtedele sattumised, õngitsuskatsed, petukirjad ja pahavara rünnakud.

Uus lisateenus pakub kaitset kliendi koduvõrgule ning selle aktiveerimiseks pole vaja alla laadida eraldi äppe ega seadistusi – klient saab Turvavõrgu kasutusele võtta Telia iseteeninduses. See laieneb kõigile koduvõrgu kaudu internetti kasutavateke seadmetele alates nutitelefonidest ja arvutitest kuni robottolmuimejate ja nutikülmikuteni.

Turvavõrk töötab Telia DNS serverite põhiselt, analüüsides DNS päringuid ja blokeerides ohustatud või ohtlikud domeenid. Turvavõrguga liitunu internetiliiklus läbib vastava DNS serveri, mis liiklust analüüsib ja filtreerib.

Telia ei garanteeri teenuse töötamist, kui ei kasutata Telia väljastatud seadmeid. Seda saab kontrollida veebiaadressil dnsfilter-test.telia.ee . Selleks peab nutitelefon / arvuti olema teenusega seotud interneti ühenduses. Kui lingil ei avane ohuteavitus, vaid Telia koduleht, siis teenus ei tööta. Kui lingil avaneb järgmine ohuteavitus, siis teenus toimib:

Telia ühendusteenuste osakonna juhataja Evelin Neeroti sõnul oli eesmärk luua lahendus, mis on klientide jaoks lihtne, usaldusväärne ja kiirelt kättesaadav.

„Oluline on mõista, et Turvavõrk pole alternatiiv tavalisele internetiühendusele, vaid täiendav kaitsekiht tänapäeva spetsiifiliste ohtude vastu, olgu selleks siis pahavaraga nakatunud seadmete võrgustikud või isikuandmeid varastada üritavad õngitsuslehed,“ selgitas Neerot.

Telia ühendusteenuste osakonna juhi sõnul on just praegu õige hetk oma koduvõrgu kaudu toimuv internetikasutus senisest turvalisemaks muuta, kuna saabuv jõuluaeg on erinevate petuskeemide leviku poolest aasta kõige intensiivsem periood, mil levitatakse suurel hulgal libaloosimisi ja petukirju ning meelitatakse inimesi kahtlastele veebilehtede ja e-poodidesse.

Telia otsustas Turvavõrgu lansseerida vahetult enne Musta reede (Black Friday) ja jõuluhooaja algust, mil kasvab risk sattuda veebioste tehes petulehtedele. Seejuures täieneb Turvavõrgu ohuteadmusandmebaas pidevalt uue infoga ohtlike ja kahtlaste veebilehtede kohta, mis muu hulgas aitab muuta veebis ostlemise turvalisemaks ja muretumaks.

Turvavõrgu lahendusega käib kaasas ka reaalajas Telia iseteeninduses nähtav turvaraport, mis annab ülevaate tuvastatud ja blokeeritud küberohtude kohta konkreetsel koduinterneti aadressil. Nii on kasutajale alati näha, millist tüüpi ohte on Turvavõrk tema koduinterneti ühenduse osas tõkestanud.

Turvavõrk võimaldab ohuteadmusandmebaasi teabe alusel tuvastada ja blokeerida:

Botnetid ehk pahavaraga nakatunud seadmete võrgustikud;

Õngitsuslehed, mis üritavad varastada isikuandmeid;

Pahavara allalaadimised;

Halva mainega veebilehed, mis matkivad tuntud panku ja e-poode.

Turvavõrgu kuutasu on 4 eurot ning sellega liitumine on vabatahtlik ja paindlik – iga koduinterneti klient saab ise otsustada, kas ja millal ta seda lisateenust kasutab..