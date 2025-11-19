Internetikelmused on tekitanud üle 1,2 miljoni euro kahju – Eesti E-kaubanduse Liit kutsub valvsusele

Foto: Florenz Mendoza, Pexels

Selle aasta jooksul on politseis registreeritud 473 internetiga seotud kelmusjuhtumit. Kogukahju ületab 1,2 miljonit eurot. Eesti E-kaubanduse Liit tuletab meelde, et turvalise ostukogemuse tagamiseks tasub eelistada usaldusväärset „Turvaline ostukoht" märgist kandvaid e-poode.

Politsei statistika järgi on suurim pettuste kanal Facebooki Marketplace ja teised järelturuplatvormid. Märtsis ja augustis tõusid kahjusummad eriti kõrgele – vastavalt 457 445 ja 398 990 euroni. Ohvriks võib langeda nii ostja kui müüja.

Ostjaid peaks valvsaks tegema kuulutused, kus pakutakse midagi tunduvalt alla turuhinna. Kui pakkumine tundub liiga hea, on tõenäoliselt tegemist kelmusega. Eriti, kui lisaks puuduvad ettevõtte kontaktandmed, müügi- ja tagastustingimused, müügileht on ülesehitatud lohakalt jms.

„Peamine soovitus on võtta valiku tegemisel aega ning mitte kiirustada nähes uskumatult soodsat pakkumist. Veendu, kas müüja on eraisik või ettevõte. Kui müüja on tundmatu, siis guugelda müüja tausta," ütles Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät.

Eesti e-poodidest tellides tasub eelistada kohti, millel on „Turvaline ostukoht" märgis. See kinnitab, et e-pood vastab kõrgele teenindustasemele, järgib seadusi ning on E-kaubanduse Liidu poolt kontrollitud ning igal aastal järelkontrollitav. Võõralt inimeselt ehk eraisikult ostmine nõuab erilist tähelepanu. Tasub teha internetis lihtne otsing müüja kohta. Hoiatavaks märgiks on see, kui müüja soovib teha ülekande pereliikme või välisriigi kontole.

„Turvalise ostukoha“ usaldusmärgise omanikke on võimalik vaadata SIIT.

Uus oht: võltskullerid

Ostjatele lisaks tuleb tähelepanelik olla ka müüjatel. Näiteks võivad kelmid esitleda end huvitatud ostjatena, kes soovivad toote soetamiseks kasutada kullerteenust. Selleks saadavad nad müüjale lingi väidetava kullerfirma lehele, kuhu on tarvis sisestada isikuandmed. Tegelikult tahavad kelmid saada ligipääsu inimese isiku- ja pangaandmetele, et temalt sel moel raha välja petta.

„Usaldusväärsuse tekitamiseks kasutavad petturid ametlikele kullerfirmadele sarnanevaid veebilehti ning esitavad müüjale võltsitud kinnituse raha ülekandmisest. Tehing tuleks katkestada kohe, kui ostja saadab mõne kahtlase lingi või küsib täiendavat makset paki kohaletoimetamiseks,” selgitas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Mida teha, kui oled langenud ohvriks

Kui kaupa pole kätte saadud, peaks esmalt pöörduma kirjalikult müüja poole. Kui müüja ei vasta või otsib pidevalt ettekäändeid, on tegemist kelmusega. Sellisel juhul tuleb pöörduda politseisse, teha avaldus Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse ametisse ning teavitama E-kaubanduse Liitu, kui tegemist on liidu liikmega.

Kui oled teinud kelmidele pangamakse, helista kohe oma panka ja vaidlusta internetipangas tehtud makse. Kahju saades pöördu politseisse ning edasta kõik olemasolevad tõendid, näiteks kuvatõmmised veebilehtedest, e-kirjadest või SMSi-dest, mis aitavad politseil juhtunut täpsemalt uurida.

„Mitte ükski pank, kullerfirma, politsei või muu riigiasutus ei saada kunagi sulle ühtegi linki, kuhu palutakse pin-koodidega sisse logida. Need kõik on valelingid, mille kaudu soovitakse lihtsalt sinu pin-koode kätte saada,“ ütles Tõnu Väät.

"Turvaline ostukoht" märgis - mis see on?

Märgist väljastab Eesti E-kaubanduse Liit koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. Selle on välja teeninud üle 500 Eesti veebipoe.

Märgis kinnitab, et e-pood vastab tagastus-, taganemis- ja garantiinõuetele. Hinnad ja ühikud on kuvatud korrektselt ning isikuandmed on hästi kaitstud. Kõik tingimused vastavad seadustele.

2025. aasta internetikelmuste statistika (Eesti politsei):