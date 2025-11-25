Synology tõi välja 4K valvekaamera, mis loendab inimesi ja avastab suitsu

Taiwanist pärit tehnoloogiafirma Synology, mis meil tuntud kõigepealt väikeste ja turvaliste kodu- ja kontoriserveritega (NAS), tõi välja uue tippvalvekaamera BC800Z – üsna keeruka seadme, mis pole lihtsalt tavaline passiivne IP kaamera, vaid tehisaruga varustatud digivalvur, mis näeb seal, kus inimsilm hätta jääb ja peab veel lisaks päris mitut ametit.

Synology uusim 4K eraldusvõimega bullet-tüüpi kaamera BC800Z analüüsib videopilti ja leiab sealt inimesed, autonumbrid, aga ka suitsu ja muud ohud, millest märku anda.

Synology on kaamerasse pakkinud tehnoloogia, mis muudab videovalve "targaks" juba otse seadmes endas. Josh Lin, Synology seiregrupi direktor, selgitas uue mudeli tagamaid: "BC800Z tugineb Synology kümneaastasele kogemusele tehisintellektil põhineva arvutinägemise vallas, tuues täiustatud analüütikafunktsioonid, nagu numbrimärkide tuvastamine, suitsu tuvastamine ning inimeste ja sõidukite loendamine, kõike seda kiiremaks ja täpsemaks jälgimiseks."

Kuna Synology serveritarkvara hulka kuulub ka valvekeskus Surveillance Station, siis saab seda kaamerat kasutada kogu turvalahenduse nutika osana. See toob keeruka analüütika otse "servale" ehk kaamerasse endasse, tagades kiirema jälgimise. Kogu infot ei pea töötlema enam serveris, mis vähendab keskuse koormust. Lin lisas, et 4K eraldusvõime ja hea hämaras nägemisega pakub BC800Z tipptasemel valvet ka kõige keerulisemates kohtades.

Kui tavaline kaamera saadab lihtsalt pilti serverisse, siis BC800Z on varustatud sisemise ajuga, mis töötleb infot kohapeal.

Tehnilises mõttes on tegemist seega üsna tipptaseme seadmega, millele vihjab ka krõbe hind. "Silmaks" on 8-megapiksline (4K) sensor, mis suudab jäädvustada 30 kaadrit sekundis. Kasutusel on varifocal ehk muudetava fookuskaugusega objektiiv, mis sarnaneb fotokaamera suumobjektiiviga, mis laseb kasutajal valida, kas ta tahab näha laia panoraami (kuni 112 kraadi) või suumida sisse kindlale detailile (47 kraadi), ilma et pilt muutuks uduseks.

1/1.8-tolline "tähevalguse sensor" (starlight sensor) suudab aga hübriidse valgustusega (segu infrapunalaternast ja valgest valgusest) näha selget pilti ka kõige hämaramates oludes.

IP67 sertifikaat tähendab, kaamera võib olla lageda taeva alla ja paduvihm ega tolm liiga ei tee. IK10 reiting tähistab vandaalikindlust (sisuliselt kannatab välja 5 kg raskuse eseme kukkumise 40 cm kõrguselt).





Uus lähenemine litsentsidele

Synology valvekaamerate kasutamisel Surveillance Stationis on litsentsitasu tavaliselt juba iga Synology kaamera hinna sees, kuid selle uue kaameraga litsentsitasu ei ole.

Huvitava lükkena muutis Synology just selle kaamera tulekuga oma ärimudelit. Alates BC800Z-st pakub ettevõte kaameraid ja seadmelitsentse eraldi. See annab kasutajale natuke suurema vabaduse – kui sul juba on Synology NAS või DVA seade, kus on kaamera litsentsid olemas (paar tükki on tavaliselt tasuta), ei pea neid enam topelt kinni maksma. See muudab kaamera enda hinna konkurentsivõimelisemaks ja süsteemi laiendamise paindlikumaks, kuigi sellest hoolimata on BC800Z ikkagi üsna kallis.

Turvalisuse poolelt on samuti kõik "viimasepeal". Andmed krüpteeritakse otsast lõpuni ja kui võrguühendus peaks kaduma, salvestab kaamera pildi automaatselt sisemisele mälukaardile, et ükski sekund kaduma ei läheks. Lisaks on seade NDAA/TAA nõuetele vastav, mis on kriitilise tähtsusega riigiasutustele ja suurkorporatsioonidele.

Synology BC800Z kuulub näitajatelt turvakaamerate kõrgliigasse ning on mõeldud neile, kes vajavad head pilti pimedas ja hulka tehisaru lisafunktsioone.

PLUSSID

Tarkvara kaameras: tehisintellekt (AI) suudab tuvastada numbrimärke, inimesi ja suitsu ilma serverit koormamata.

tehisintellekt (AI) suudab tuvastada numbrimärke, inimesi ja suitsu ilma serverit koormamata. Pildikvaliteet: 4K resolutsioon ja starlight sensor tagavad selge pildi ka öösel.

4K resolutsioon ja starlight sensor tagavad selge pildi ka öösel. Vastupidavus: metallist korpus ning vee- ja löögikindlus (IP67/IK10).

metallist korpus ning vee- ja löögikindlus (IP67/IK10). Turvalisus: vastab rangetele valitsuse tasemel turvanõuetele (NDAA/TAA).

MIINUSED

Litsentsisüsteem: eraldi litsentside ostmine võib kodukasutajale ja väikefirmale tunduda harjumatu ning mõttetu lisakulu, kui vastavat litsentsi veel pole.

eraldi litsentside ostmine võib kodukasutajale ja väikefirmale tunduda harjumatu ning mõttetu lisakulu, kui vastavat litsentsi veel pole. Keerukus: tavakasutajale võib kõigi AI-funktsioonide seadistamine esmapilgul keeruline tunduda, samuti tuleb hakkama saada serveritarkvara Surveillance Station seadistamisega Synology NAS-is.