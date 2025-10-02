Võrgu arendamine mõjutab öösiti Telia mobiilsidet

Telia viib septembri lõpus ja oktoobri alguses läbi mahukaid võrguarendustöid, mille pärast esineb öösiti erinevates Eesti piirkondades lühiajalisi häireid Telia mobiilsideteenuste kasutamisel.

Arendustööd toimuvad 29. septembrist kuni 9. oktoobrini ning nende eesmärk on uuendada mobiilsidevõrku, et tagada klientidele ka edaspidi kvaliteetsemad teenused.

Töid teostatakse öösiti vahemikus kell 02:00-05:30, et kasutajaid võimalikult vähe häirida.

Tööde ajal võib olla ajutiselt häiritud Telia mobiilsideteenuste töö (sh mobiilne kõne- ja andmeside). Tööde täpsemate toimumisaegade ja mõjutatud piirkondadega saab tutvuda Telia veebilehel.

Telia tuletab meelde, et mobiilside häirete korral saab hädaabinumbrile 112 helistada lähimat töötavat mobiilivõrku kasutades (sõltumata kasutaja mobiilioperaatorist). Kui numbrile 112 helistamine on oma operaatori võrgust mingil põhjusel piiratud, tuleb mõnedel vanematel telefonidel selleks helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile. Uuematel nutitelefonidel piisab sellest, kui hoida all telefoni sisse- ja väljalülitamise nuppu ning kasutajale pakutakse ühe valikuna hädaabisse helistamise võimalust.