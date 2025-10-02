 Võrgu arendamine mõjutab öösiti Telia mobiilsidet | AM.ee

Võrgu arendamine mõjutab öösiti Telia mobiilsidet

9 min tagasi - 02.10.2025 Autor: AM
Telia mobiilimast

Telia viib septembri lõpus ja oktoobri alguses läbi mahukaid võrguarendustöid, mille pärast esineb öösiti erinevates Eesti piirkondades lühiajalisi häireid Telia mobiilsideteenuste kasutamisel. 

Arendustööd toimuvad 29. septembrist kuni 9. oktoobrini ning nende eesmärk on uuendada mobiilsidevõrku, et tagada klientidele ka edaspidi kvaliteetsemad teenused. 

Töid teostatakse öösiti vahemikus kell 02:00-05:30, et kasutajaid võimalikult vähe häirida. 

Tööde ajal võib olla ajutiselt häiritud Telia mobiilsideteenuste töö (sh mobiilne kõne- ja andmeside). Tööde täpsemate toimumisaegade ja mõjutatud piirkondadega saab tutvuda Telia veebilehel.  

Telia tuletab meelde, et mobiilside häirete korral saab hädaabinumbrile 112 helistada lähimat töötavat mobiilivõrku kasutades (sõltumata kasutaja mobiilioperaatorist). Kui numbrile 112 helistamine on oma operaatori võrgust mingil põhjusel piiratud, tuleb mõnedel vanematel telefonidel selleks helistamise eel eemaldada mobiiltelefonist SIM-kaart või teha mobiiltelefonile taaskäivitus ja PIN-koodi sisestamise asemel helistada hädaabi numbrile. Uuematel nutitelefonidel piisab sellest, kui hoida all telefoni sisse- ja väljalülitamise nuppu ning kasutajale pakutakse ühe valikuna hädaabisse helistamise võimalust.

ARENDUSTÖÖDE TOIMUMISAJAD ja MÕJUTATUD PIIRKONNAD

2. oktoober

Põlva maakond:
Kaagvere

Valga maakond:
Arula, Kääriku, Mäeküla, Pühajärve, Päidla, Otepää, Koigu, Karste, Räbi, Pringli, Mägestiku, Miti

Pärnu maakond:
Ikla, Jaagupi, Kabli

Järva maakond:
Kabala, Võhma, Ollepa, Kurla, Arkma, Kõo

Viljandi maakond:
Kolga-Jaani, Pilistvere.

Lääne-Viru maakond:
Võsu, Vihula, Arbavere, Palmse, Viitna, Aaspere, Ohepalu, Vergi, Sagadi  

Harju maakond:
Haabneme, Randvere, Saviranna, Metsakasti, Lubja, Vihasoo, Laiaküla, Mäealuse  

Tallinn:
Merivälja, Pirita, Maarjamäe, Lepiku

Saare maakond:
Kuressaare, Vanamõisa, Vaivere, Laimjala, Sakla, Uduvere, Eikla, Sauvere, Kärla, Koimla, Jämala, Nasva, Torgu-Mõisaküla, Püha, Muratsi, Masa, Aste, Laimjala, Väljala

Ida-Viru maakond
Jõhvi, Kose, Ahtme, Kuremäe, Sirgala, Edivere, Puhatu, Toila, Sompa, Kukruse, Kivinõmme, Illuka, Permisküla, Auvere, Pargitaguse

6. oktoober

Saare maakond:
Kavandi, Leisi, Pamma, Koiduvälja

Tartu maakond:
Alaküla, Kambja, Virulase, Reola, Kurepalu, Tõrvandi, Roiu, Lepiku, Soinaste 

Viljandi maakond:
Viljandi, Tusti, Oiu, Holstre, Saarepeedi, Vasara, Luiga, Valma, Tänassilma, Vana-Võidu 

Ida-Viru maakond:
Kohtla-Järve

Tallinn:
Kristiine, Tondi, Järve, Sääse, Liiva, Lilleküla, Mustjõe, Männi 

7. oktoober

Saare maakond:
Tagavere, Oti, Talila, Orissaare, Kanissaare, Leisi, Ruhnu saar

Pärnu maakond:
Kihnu saar, Salimetsa, Sindi, Taali, Tori, Selja, Muti 

Tallinn:
Laagna, Paevälja, Pae, Betooni, Uuslinn  

Harju maakond:
Võerdla, Haljava, Aruküla, Aruvalla, Vaida, Kurna, Kangru, Assaku, Järveküla, Jüri, Karla, Lehmja, Tuulevälja, Kiili, Rebala, Lagedi, Loo, Pildiküla, Aaviku, Vaela, Vana-Aaviku, Vaskjala  

Ida-Viru maakond:
Narva, Narva-Jõesuu, Laagna  

Jõgeva maakond:
Saduküla, Puurmani, Pikknurme, Palamuse, Kuremaa, Laiuse, Painküla, Jõgeva, Õuna, Sadala, Kärde, Järvepera, Alavere, Võikvere

8. oktoober

Saare maakond:
Muhu saar

Tartu:
Jaamamõisa, Annelinn 

Tartu maakond:
Lohkva, Veibri, Kabina, Ihaste, Melliste, Hammaste, Igevere, Kõnnu, Rõõmu, Luunja, Sirgu, Kaagvere, Mäksa, Tigase, Võnnu, Kavastu, Veskimäe, Viira, Vesneri 

Põlva maakond:
Ahja, Mõtsküla, Rasina, Kiidjärve, Koorvere, Savimäe

Ida-Viru maakond:
Narva, Peeterristi, Kudruküla, Vodava, Auvere  

Lääne-Viru maakond:
Kadrina, Hulja, Kadapiku, Hõbeda, Kihlevere 

Tallinn:
Seli, Mustakivi, Kuristiku, Priisle, Loopealse, Kose, Iru  

Harju maakond:
Loo, Iru, Laiaküla, Muuga, Kostivere, Saku, Saue, Luige, Kangru, Männiku, Lokuti, Kiisa, Kasemetsa, Kivistiku, Vanamõisa, Uusküla, Tõdva, Kurtna, Metsanurme, Üksnurme, Juuliku, Tutermaa, Jälgimäe 

Rapla maakond:
Urge, Prillimäe

9. oktoober

Pärnu maakond:
Virtsu, Kinksi, Salevere, Valuste, Käru, Karinõmme, Oiderma, Lihula, Veltsa, Karuse, Kõmsi 

Lääne maakond:
Laiküla 

Tallinn:
Pääsküla, Vana-Mustamäe, Rahumäe, Nõmme, Kivimäe, Laagri, Hiiu  

Harju maakond:
Alliku, Raasiku, Aruküla, Kalesi, Härma, Oru, Kose, Vardja, Sae, Silmsi, Kukepala, Ardu, Habaja, Paunküla, Kose-Uuemõisa, Sõmeru, Äksi

Rapla maakond:
Vaopere

Järva maakond:
Nurme, Anna, Puiatu

Viljandi maakond:
Mustla, Sultsi, Suislepa, Kõpu, Heimtali, Puiatu, Viljandi, Viiratsi, Võivaku

Valga maakond: 
Tõrva, Riidaja, Taagepera, Linna, Jõgeveste, Sangaste, Puka

Põlva maakond: 
Valgjärve, Maaritsa, Sulaoja

Tartu maakond: 
Purtsi, Rõngu, Elva, Metsalaane, Tõravere, Annikoru, Järveküla, Rannu, Kirepi, Sangla

Lääne-Viru maakond: 
Pada, Aseri, Tüükri, Kestla, Viru-Nigula, Pada-Aruküla

Ida-Viru maakond: 
Purtse, Kiviõli, Püssi, Maidla, Kohtla-Nõmme, Sonda, Liimala, Aidu, Kohtla-Nõmme
Salvesta PDF! »