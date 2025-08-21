Mida oodata Apple´i esitluselt: kas iPhone 17 tuleb kui õhuke unelm?

Apple´i traditsioonilised sügisesed tooteesitlused on alati olnud tehnoloogiamaailma suursündmused, mis tõmbavad ligi sadu miljoneid pilke ja tekitavad ägedaid spekulatsioone. Õhk on paks põnevusest, kui kuuldused paisuvad ja uute seadmete esimesed renderdused hakkavad välja ilmuma. Nii ka sel aastal, mil septembri alguses peaks Apple taaskord lavale astuma, et paljastada oma viimased meistriteosed telefoni seitsmeteistkümnendast põlvkonnast.

Kuigi täpseid detaile hoitakse nagu ikka kiivalt saladuses, on veebiavarustes levima hakanud sosinad üsna põnevad – eelkõige ühe uustulnuka kohta, mis lubab murda kõik senised piirid ja muuta iPhone´ide disaini igaveseks.

Kas see on lihtsalt unistus või on Apple tõepoolest valmis tooma turule oma seni kõige õhema telefoni ning mis on selle ambitsioonika sammu hind?

Uus iPhone 17 seeria: suured ekraanid ja ootamatud materjalivalikud

iPhone 17 seeria peaks esile astuma mitmete oluliste uuendustega, mis muudavad standardmudelid senisest märksa võimsamaks.

Kuulduste kohaselt saab iPhone 17 endale 6,3-tollise ekraani, mis on 0,2 tolli suurem kui tema eelkäijal. Ent tõeline revolutsioon toimub ekraani endaga – arvatakse, et see saab 120 Hz värskendussageduse, mis on tohutu edasiminek praeguselt 60 Hz-lt. See tähendaks sujuvamat pilti nii mängudes kui ka lihtsalt menüüdes navigeerides. Samas kaheldakse, kas tuleb ka muutuv ProMotioni värskendussagdesus.

Ka esikaamera peaks saama korraliku uuenduse, jõudes 24 megapikslini.

Pro mudelite puhul on aga kõige suuremad muudatused peidetud telefoni tagaküljele. Esialgsed kontseptuaalsed pildid näitavad, et kolm tagumist kaamerat paigutatakse ristkülikukujulisse horisontaalsesse ribasse, mis ulatub telefoni ühest servast teiseni. Välk, valgusandur ja mikrofon leiaksid oma koha selle riba paremal serval. Huvitaval kombel on aga MagSafe´i laadija kohal Apple'i logo, mis on paigutatud esteetilistel kaalutlustel keskele.

Mõned renderdused sellest on juba avaldatud:

Video URL

Samuti liiguvad kuulujutud, et iPhone 17 Pro mudelid võivad vahetada titaanist raami alumiiniumi vastu. See muudatus aitaks Apple'il potentsiaalselt kulusid kokku hoida ning annaks telefonile kergema tunnetuse.

iPhone 17 Pro Max: suurem aku ja tagasihoidlikumad uuendused

iPhone 17 Pro Maxi puhul oodatakse vähem suuri uuendusi, kuid üks muudatus on kindlasti oodatud. Kuulduste kohaselt muutub telefon pisut paksemaks, et mahutada sisse suurem aku – mis oleks paljudele Apple'i fännidele suur võit. Samuti on oodata uusi värvitoone Pro mudelitele, milleks võiksid olla sügavsinine ja vasekarva toon.

Salvestamisvõimaluste osas võib aga Pro mudelite kasutajaid oodata väike tagasilöök. Lekkete kohaselt võidakse 128 GB valik menüüst eemaldada, jättes alles vaid kolm varianti: 256 GB, 512 GB ja 1 TB. See tähendaks, et baasmudelid muutuvad automaatselt kallimaks, kuigi pakuvad muidugi ka rohkem mälu. Hinnad peaksid liikuma 1050 dollari (900 euro) kanti Pro mudeli eest ja 1250 dollari (1070 euro) ligi Pro Maxi eest.

iPhone Air: kõige õhem iPhone, ent kas sel on oma varjukülg?

Kõige kuumem jutuaine on aga kahtlemata uus, senini kõige õhem iPhone, mis võiks kanda nime iPhone Air. See mudel ongi suunatud ilmselt asendama seni vähem populaarset Plus-mudelit.

Kuulduste kohaselt oleks selle seadme paksus vaid 5,5 mm, tehes sellest märkimisväärselt õhema telefoni kui mis tahes praegune iPhone. Ekraani suuruseks ennustatakse 6.6 tolli.

Selle sammuga paistab Apple reageerivat üha enam levinud õhukeste nutitelefonide trendile, kus juba on teed rajanud teised hiiglased nagu Samsung ja Huawei. On lausa räägitud, et iPhone Air võib oma õhuksusega edestada isegi Samsung Galaxy S25 Edge´i, mille paksus on 5,8 mm.

Ühtlasi võib see sillutada teed Apple'i ammuoodatud kokkuklapitavale telefonile, mille tulekut ennustatakse nüüd 2026. aastaks.

Nii õhuke disain toob aga paratamatult kaasa ka kompromisse. Renderduste põhjal on arvatud, et Air'il on vaid üks tagakaamera, mitte kaks, nagu Plus-mudelil. Lisaks on levinud kuulujutud, et õhukese korpuse tõttu ei pruugi telefoni alaosas olla piisavalt ruumi kõlari jaoks, mis tähendab, et heli tuleks vaid telefoni ülemisest kuularist.

Airi hinnad

Kuulujuttude kohaselt on uue iPhone Airi hind ligikaudu 815 eurot ja see peaks olema saadaval mustas, hõbedases ja helekuldses toonis.

Arvestades aga Apple'i ajaloolist trendi ja turuolukorda, on kõik need andmed ja detailid seni siiski veel vaid kuulujutud. Lõplikud ja ametlikud detailid saame teada vaid siis, kui Apple ise lavale astub ja oma uusi tooteid maailmale esitleb. Seda on oodata 9. septembril 2025. Apple iPhone 17 eeltellimused võivad alata 12. septembrist ja müük 19. septembrist.