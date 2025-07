Samsungi volditavad taskutahvlid said uuenduse

Samsung tõi välja kaks uut volditavat telefoni - Galaxy Z Fold 7 ja Z Flip 7, mille ekraanid on nüüd samas suurusjärgus tavatelefonidega, muutes igapäevase kasutuse veelgi nauditavamaks.Mõlemal on ka täiustatud vastupidavust ning lisatud uue generatsiooni tehisintellekti funktsioone.





Galaxy Z Fold 7 - õhuke tahvelarvuti, mis mahub taskusse

Galaxy Fold7 sobib neile, kes soovivad klassikalise telefoni mugavust koos suure ekraani võimsuse ja paindlikkusega. Telefon on varustatud uue, laiema välise 16,51 cm (6,5-tollise) Dynamic AMOLED 2X ekraaniga, mis teeb kasutamise palju mugavamaks ka kokkuvoldituna. Volditava seadme keskmes on 20,32 cm (8-tolline) põhiekraan, mis on Samsungi volditavate seadmete seas suurim. Seade on oluliselt õhem ja kergem kui eelkäijad, ning paksus praktiliselt samas mõõdus kui tavalistel nutitelefonidel.





Kaamera: Fold sai lõpuks tasemel tulemuse

Galaxy Z Fold 7-l on nüüd lõpuks tõeline, kõrge kvaliteediga kaameramoodul, mis võib konkureerida S-seeria tippmudelitega. Pressüritusel lubati "S-Ultra seeria tasemega" fotokogemust - siiski vajame pikka testiperioodi, et veenduda lubaduse tõesuses.

Seade Põhikaamera Ultra-wide Telefoto Lisatelefoto Z Fold 7 200 MP, f/1.8 (1/1.57″) 12 MP, f/2.2 10 MP, 3× zoom - S25 Ultra 200 MP, f/1.7 (1/1.3″) 50 MP, f/1.9 10 MP, 3× 50 MP periskooptel.+5× zoom

Fold 7 peegelkaamera on senisest suurema sensoriga (1/1.57″) ja säilitab S-telefonidele omaselt 200 MP. Ultra-wide ja telefoto jäävad aga oluliselt tagaplaanile, mis võib tähendada, et komplektis puudub S25 Ultra-laadne mitmekesisus. Kvaliteedi osas võib S-seerial olla taip, ent Fold 7 peamiseks murenenõrgaks kohaks võib saada tele- ja lainurk-osa.

Fold7 värvivalikute hulka kuuluvad tumesinine, hõbehall, süsimust ja mündiroheline. Hind algab 2120 eurost.





Galaxy Z Flip 7 on telefon kompaktsesse taskusse

Galaxy Flip 7 on samuti muutunud kompaktsemaks. Selle 17,53 cm (6,9-tolline) Dynamic AMOLED 2X põhiekraan ja kaaneklaasi kattev servast servani ulatuv 10,41 cm (4,1-tolline) FlexWindow-ekraan pakuvad erakordset eredust ja mugavust kasutamiseks. Flipi reklaamitakse enamasti naistele, kuid tegelik sihtrühm võib hoopis olla mehed, sest paljud naisteriided taskuid ei paku ning käekotti pole vahet kui suure labida paned.

Flip7 on saadaval süsimustas, tumesinises, korallpunases ja eksklusiivselt veebis mündirohelist värvi. Hind algab 1210 eurost.

LISAKS Flip FE - mis sisuliselt on Flip 6 aga vastupidavama, uuendatud ekraaniga ning väheke kaasaegsemate komponentidega kui eelkäija. Saadaval musta või valgena, hinnaga 1010€

Aku kestvus: Fold7 kestab kuni 24 tundi ja Flip7 kuni 31 tundil. Kellade osas hetkel veel ei tea kuid loodame, et läheneb 3-le päevale, et olla kasutatav.

Tehisintellekt ja turvalisus

Galaxy AI uus tase, Gemini Live ja teised funktsioonid on optimeeritud volditavatele seadmetele. Telefoni turvalisuse tagab uuendatud Knox Matrix süsteem ja KEEP (Knox enhanced Encrypted Protection) arhitektuur. Olgugi, et Gemini töötab eesti keelega, ei toeta seda kõik assistendi funktsioonid. Gemini-tuge omavad rakendused: Samsung Note, Calendar, Reminder ja Alarm, samuti kolmandate osapoolte rakendused nagu Spotify ja WhatsApp.

Lihtsalt öeldes: Knox Matrix kaitseb kogu seadmete võrgustikku - kui sul on mitu Samsungi seadet, suhtlevad need omavahel turvaliselt. Kui ühte seadet rünnatakse, võivad teised aidata seda kaitsta. KEEP arhitektuur hoiab iga rakenduse andmed eraldi, et üks pahatahtlik rakendus ei saaks teiste sisu nuhkida. See on nagu lukustatud sahtlid ühe lauasahtlis - iga oma lukuga.





Galaxy Watch8 - pööratava servaga jonnipunn

Galaxy Watch8 Classic naaseb tuntud pööratava servaga - see eemaldati Watch7 pealt, taastati Watch6-l ning nüüd taas Classicil. Samsung kirjeldab seda klienditagasiside kuulamisena, kuid see on muutunud omamoodi telenarratiiviks. Inimestele meeldib spekuleerida: kas Watch 9 järgmisel aastal pööratavat serva saab või mitte? Arvestades seniseid mustreid, tõenäoliselt serv taas eemaldatakse ja alles Watch 10-l jälle tagasi tuuakse.

Kellade hinnad on selguse huvides:

Galaxy Watch8 Classic alates 529 €

alates 529 € Galaxy Watch8 alates 379 €





Kokkuvõte

Plussid : suuremad ekraanid, S-telefonidele omane kaameratehnika Fold 7-l, elegantne pööratava rõngaga kelladisain.

: suuremad ekraanid, S-telefonidele omane kaameratehnika Fold 7-l, elegantne pööratava rõngaga kelladisain. Miinused: tele- ja lainurk Fold 7 ei pruugi tipptasemele küündida, agressiivne disainivalik kelladelt võib kasutajaid väsitada, Flip 7 taskusõbralikkus püsib mitmetahuline.

Kui mitmekülgsem fotokogemus ja usaldus taskuste lisavarustuse vastu on sulle olulised, võivad need uued mudelid pakkuda vastuseid. Kuid lõpule katsetamata on vara määrata, kas need ületavad eelkäijate piire.

Samsungi lehel annab eeltellimuste perioodil, kuni 25. juuli, sooduskood "NEWAI" võimaluse Samsungi tarvikutelt 50€ säästa. Lisaks vana seadme tagasiost jne. Täpsemalt Samsungi kodulehel https://www.samsung.com/ee



Fotode autor: Rene Mitt ja Marko Habicht.