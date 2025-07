Ülemiste keskuses avati Baltimaade suurima Apple Premium Partneri uus esindussalong

C&C, endise nimega iDeal taasavas täna Ülemiste keskuses Baltikumi suurima Apple Premium Partner kontseptsiooniga esindussalongi. Koos avamisega toodi turule ka rahvusvaheline C&C bränd, mille alla koondusid kõik senised iDeali ja Valge Klaari salongid ja e-pood.

„Apple Premium Partnerina on meie eesmärk pakkuda kõik ühes Apple’i kogemust era- ja äriklientidele, sealhulgas personaalsed lahendused, seadmete hooldus ja järelteenindus, IT-tugi ja ettevõtetele suunatud Apple’i lahendused. Tänu C&C-ga ühinemisele saame seda edaspidi teha veelgi suuremate teadmiste ja rahvusvahelise kogemuse ning ressurssidega,“ sõnas C&C EE OÜ tegevjuht Antti Adur.

Ülemiste keskuse esindussalong muudeti Apple Premium Partner flagship kontseptsiooniks

„Kui sa esindad number üks kaubamärki maailmas, siis on ka moraalne kohustus omada esindust Baltikumi parimas kaubanduskeskuses. See pole vaid sõnakõlks, sest flagship Apple Premium Partner salonge saab olla igas riigis vaid üks ning Ülemiste on kogu Baltikumi peale teine keskus, kes antud võimaluse Vilniuse kõrval on saanud. See on suur tunnustus nii meile kui Ülemiste keskusele, sest esindusele seatud kõrgeid kriteeriumeid saab täita vaid siis, kui keskus ise toimib tipptasemel,” lisas Adur.

„C&C brändi all uuenenud ja laienenud endine iDeal näitab, et Ülemiste keskusesse koonduvad kontseptsioonid pakuvad külastajatele midagi enamat kui lihtsalt ostlemine – need loovad tervikliku elamuse," ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

C&C on Euroopa üks suurimaid Apple Premium Partneri edasimüüjaid, mille juured ulatuvad Itaaliasse ning mis tegutseb nüüdseks kaheksas riigis: Itaalias, Prantsusmaal, Soomes, Rootsis, Taanis, Lätis, Leedus ja Eestis. C&C võrgustikku kuulub 130 esindussalongi ja rohkem kui 1300 töötajat.