Eesti tehnikud: palun ärge pange oma nutitelefone mikrolaineahju!

Kuigi uuemad nutitelefonid on oluliselt vastupidavamad kui aastatetagused seadmed, tuleb nendega ikka ette õnnetusi. Rikki läinud seadmeid ei ole aga vaja ilmtingimata asendada ning õige lähenemise korral on võimalik suurem osa probleemidest parandada – seda aga vaid juhul, kui tegutsetakse aegsasti ja telefon pole pidanud üle elama hävitavat traumat.

Nutiseadmeid parandava Elisa FIX tehnikud aitavad iga kuu umbes 2000-2500 klienti, kes pöörduvad nende poole väga mitmesuguste muredega. Kõige sagedamini tuleb rinda pista ekraanide vahetusega, mis moodustab üle 50 protsendi kõigist remonditöödest. Järgnevad akude ja laadimispesade vahetused, mis on nutiseadmete vananemise ja igapäevase kulumise loomulik tulemus. Lisaks sellele vajavad inimesed sageli tuge andmete kopeerimise, laadimispesade ja mikrofonide puhastamise ning ekraanikaitse paigaldamisega.

"Kõige sagedasemad tööd näitavad selgelt, mis on see, mis telefonidega igapäevaselt tegelikult toimub. Kui osad inimesed võivad ekraani purunemist või laadimispesa katki minekut näha hea põhjusena uus seade soetada, siis ilmtingimata seda teha pole vaja. Suurema osa probleeme saab paranduses ära lahendada ning telefon suudab inimest veel teenida mitu aastat – selle asemel, et elektroonikaprügiks muutuda," lausus telekomiteenuste valdkonna juht Evelin Tulp.

Tehnikuteni jõuavad ka WC-potist ja mikrolaineahjust tulnud telefonid

Igapäevaste hooldustööde kõrval puutuvad Elisa FIX tehnikud kokku ka naljakamate ja huvitavamate juhtumitega, mis vajavad pikemat süvenemist ja probleemide tuvastamist. Kuigi alati ei pruugi klient ise teada, mis telefonil viga on või mis täpsemalt katki läks, siis iga väiksemgi lisainformatsioon on sageli tehnikute jaoks probleemi lahendamisel kriitilise tähtsusega.

"Klient toob meie esindusse telefoni ja annab selle tehniku kätte. Ütleb, et telefon enam ei tööta. Teenindaja uurib seadet iga nurga pealt ja proovib seda sisse lülitada, kuid ei midagi. Siis küsib teenindaja, et mis teie telefoniga juhtus," kirjeldas Evelin Tulp üht sellist juhtumit, mis tehnikud esialgu hämmingusse jättis, "klient vastas, et 35 minuti eest kukkus telefon WC-potti."

Kui WC-potti kukkunud nutiseade on küll ebameeldiv, aga arusaadav õnnetus, siis aeg-ajalt jõuavad tehnikuteni ka seadmed, mis lakkasid töötamast peale kasutaja tahtlikku hävitavat tegevust. Nimelt on korduvalt tulnud ette kliente, kes toovad hooldusesse oma lapse telefoni, kuna see ei lülitu end enam sisse pärast seda, kui laps oli püüdnud seadet mikrolaineahjus laadida.

"See on internetis leviv libatrend, millega üritatakse inimesi õnge tõmmata – väidetakse, et kui paned telefoni mikrolaineahju, siis laeb see selle aku täis. Kahjuks on nutiseadme mikrolaineahjus "laadimine" seadmele aga tegelikult fataalne," nentis Elisa telekomiteenuste valdkonna juht.

Lahendused, mis aitavad remondilt raha säästa

Tulpi sõnul tasub remonti kaaluda eelkõige seadmete puhul, mis on muidu veel igati korralikud, ent mida vaevab mõni konkreetne viga: "Remont aitab sageli säästa sadu eurosid, kuna uue nutiseadme soetamise asemel saab vanale anda uue aku või ekraani. See on sageli oluliselt mõistlikum, kui uue nutitelefoni soetamine."

Lisaks on Elisa FIX alustanud projektiga, mille eesmärgiks on muuta seadmete remont veelgi taskukohasemaks. Selle raames pakutakse katkise OLED-ekraani asemele LCD-ekraani paigaldust.

"LCD-ekraan on küll veidi tuhmim ja suurema voolutarbega, kuid selle hind on oluliselt madalam. Kui OLED-ekraani vahetus maksab näiteks 429 eurot, siis LCD-alternatiiv on saadaval hinnavahemikus 69-99 eurot. See annab inimestele võimaluse pikendada oma seadme eluiga ja teha remont soodsamaks," lisas Tulp.

Telekominiteenuste valdkonna juht lisas, et suvisel perioodil kasvab nutiseadmetega juhtuvate õnnetuste arv koguni poole võrra, mistõttu tasub klientidel kaaluda ka seadmete kindlustamist, mille puhul on seade kaitstud kõiksuguste õnnetusjuhtumite eest.