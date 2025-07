HIMARSi laskeharjutusel testiti edukalt Eesti idufirma Wayren tehnoloogiat

Saaremaal toimunud kaitseväe esimestel HIMARS raketiheitjate laskeharjutustel testiti edukalt Eesti kaitsetööstuse idufirma Wayren tehnoloogiat, mis tagab kriitilise tähtsusega kommunikatsiooni üksuste vahel ka siis, kui traditsioonilised sidevahendid enam ei toimi.

Diviisi suurtükiväepataljoni raketisuurtükipatarei õppekogunemisel osalenud reservväelased kasutasid õppusel Wayreni loodud Singularity tarkvara, mis võimaldas jagada üksuste asukohainfot ja toimis täiendava sidemehhanismina logistika korraldamisel. Kuna Wayreni tehnoloogia on kerge ja skaleeritav, laiendati selle kasutust harjutuse käigus, pakkudes asukoha jagamist ka luure- ja relvataseme info edastamiseks.

Wayreni tegevjuht ja kaasasutaja Henry Härm ütles, et lahinglaskmisel imiteeriti võimalikult realistlikku olukorda, kus keerulise maastiku ja asukoha tõttu puuduvad üksustel tavapärased sideühendused – internet, andme- ja raadioside.

"Tulemused näitasid, et meie tehnoloogia on töökindel. Singularity tarkvara hoidis üksused operatiivsed ka väga rasketes tingimustes," lausus Härm.

Wayreni juhatuse liige ja kaasasutaja Tarmo Aia märkis, et õppus näitas nende lahenduse vajadust kaitseväelastele, kelle jaoks töökindel side on eluliselt oluline igas olukorras, et täita oma põhilisi tööülesandeid.

Saaremaal Undva poolsaarel korraldatud õppus toimus 4.-12. juulini. Suurtükiväe raketiheitjad M142 HIMARS loetakse üheks kaasaegsemaks pikamaa kaudtulesüsteemiks maailmas. Selle kasutuselevõtt Eesti kaitseväes tähendab riigikaitse vaates olulist tulejõu kasvu nii võimsuses kui ulatuses.

Wayren on viis aastat tagasi kolme endise küberväelase – Henry Härm, Oliver Tiit ja Tarmo Aia – asutatud idufirma. Tänavu kevadel sõlmis Wayren 7,9 miljoni euro suuruse strateegilise investeerimislepingu.

Wayreni välja töötatud Singularity kommunikatsiooniplatvorm võimaldab lahinguväljal keerulistes tingimustes sidet pidada sõdurite, staabi ja mitmesuguste platvormide vahel. Ettevõtte patenteeritud süsteem loob üksuste, sõidukite või juhtimispunktide ühendamiseks töökindla hübriid-mesh-võrgu, sünkroniseerides andmeid paralleelselt läbi mitmesuguste tsiviil- ning militaarside tehnoloogiate.

Praegu on süsteem pilootprojektina tarnitud Kaitseliidule ning seda testitakse aktiivselt Eesti Kaitseväes ja Ukrainas. Wayren läbis hiljuti edukalt NATO Diana kiirendi, olles üks kahest Eesti ettevõttest, kes selleaastasse kiirendisse valituks osutus.