Hingestatud rännak tagasi juurte juurde: "Ragnarok M: Classic Global" toob tagasi unustatud fantaasiamaailma

Kas mäletad aegu, mil rollimängude maailm polnud täis pealetükkivaid makseteenuseid, segaseid valuutasid ja lakkamatuid üleskutseid ostude tegemiseks? Neid aegu, mil mängu sisu oli aare, mis tuli välja teenida, mitte lihtsalt rahakotiga lehvitada? Tundub nagu kaua unustatud muinasjutt, ent mängumaailma gigant Gravity Interactive on otsustanud selle loo taas ellu äratada ja pakkuda rännakut ajas tagasi.

3. septembril 2025 avanevad ülemaailmselt uksed mängu "Ragnarok M: Classic Global", mis lubab taaselustada originaalse "Ragnarok Online´i" kuldajastu vaimu.

See pole pelgalt uus mobiilimäng, mis püüab vana hiilguse pealt raha teenida. Tegemist on meelitusega miljonitele mänguritele, kes on igatsenud tagasi lihtsust, ausust ja kogukonnatunnet.

"Ragnarok M: Classic Global" on disainitud nii, et see meenutaks MMORPG-de "vanakooli" parimaid päevi, kus iga ese, iga oskus ja iga saavutus oli väärt pingutust ja vaeva. Lõpp on tehtud pay-to-win filosoofiaga ja mängu ainus valuuta on klassikaline Zeny.

See tähendab, et kõik esemed, olgu need haruldased kaardid või võimsad relvad, on võimalik välja teenida vaid läbi mängimise. Nagu ütleb Gravity Interactive ise: "See on just see MMORPG-de maailm, nagu seda mäletatakse."

Mängu globaalne turuletoomine tähistab olulist verstaposti, sest esimest korda on "Ragnarok M: Classic Global" korraga saadaval mitmel platvormil: PC, iOS ja Android. Seega on sul võimalik oma seiklust jätkata sujuvalt, vahetades platvormi vastavalt oma soovile. Kas oled kodus mugavalt arvuti taga või hoopis liikvel, kaaslaseks telefon – sinu teekond Rune Midgardi maailmas ei katke.

Mäng pakub ülemaailmseid servereid, mis liidavad mängijad kokku igast maailmanurgast, andes võimaluse leida uusi sõpru ja luua võimsaid gilde.

Mis siis ootab ees neid, kes otsustavad sellel unistuste teekonnal osaleda?

Ustav klassikaline sisu: mängijad saavad taasavastada paiku, kaarte ja koletisi, mis muutsid originaalse "Ragnarok Online'i" tõeliseks fenomeniks.

mängijad saavad taasavastada paiku, kaarte ja koletisi, mis muutsid originaalse "Ragnarok Online'i" tõeliseks fenomeniks. Ühe valuuta süsteem: unustage segased valuutad ja mikromaksed. Ainus maksevahend on Zeny, mida saab teenida puhtalt mängides.

unustage segased valuutad ja mikromaksed. Ainus maksevahend on Zeny, mida saab teenida puhtalt mängides. Platvormideülene ligipääs: saad mängida sujuvalt arvutist mobiili üle minnes ja vastupidi.

saad mängida sujuvalt arvutist mobiili üle minnes ja vastupidi. Globaalsed serverid: ühendud mängijate ja gildikaaslastega üle kogu maailma.

"Ragnarok M: Classic Global" on tagasitulek, kummardus žanrile, mis on ajaproovile vastu pidanud, ja lootuskiir neile, kes on väsinud kaasaegse mängutööstuse rahaahnusest. Kui oled valmis rännakuks tagasi aega, kus väärtustati aega ja pühendumust, siis on 3. september sinu kalendrisse juba märgitud. Eeregistreerimine on avatud ja lubab neile, kes enne ametlikku starti end üles annavad, eksklusiivseid auhindu.