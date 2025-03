TEST: Pop Icon Combo: lauakomplekt, millega ChatGPT-d juhtida

Isenesest on Logitechi uus järjekordne klaviatuuri-hiire kombo stiilne ja kiire nagu ikka - isegi vägagi stiilne oma oranžide tähtede, lisanuppude ja triiburaamiga, mis läigib nagu luksuslik iluliist. Väga väike hiir on varasematest "popikoonidest" tuttav. Kuid seda (ja klaviatuuri) seadistades avaneb hoopis uus huvitav menüü, mis paneb silma särama kõigil neil, kes igapäevatöös ohtralt tehisintellekti kasutavad.

Nimelt saab nüüd Logi Options+ äpis luua oma promptid ja määrata parameetrid, millega vaid ühe hiirevajutusega lastakse kuulsal vestlusrobotil ChatGPT-l luua kohe masina poolt valmis tekst või miks mitte ka pilt, e-kiri, retsept või mida iganes, mida tahad ChatGPT-ga teha.

Ja seda kõike saab juba ChatGPT tasuta kontoga. Saad luua oma promptid, oma parameetid, mida prompti ehk tekstiviibaga kaasa anda ja käivitada selle eraldi GPT aknas. Muide, võimalik, et ka sinu vana hiir toetab nüüd neid uusi trikke, tasub oma uuendatud äpist vaadata.

Kui aga sul pole ChatGPT vastu huvi, siis muidugi on hiire-klaviatuuri komplekt hea ka muul moel. Näiteks on sel saadaval neli stiilset värvikombot.

Ehkki kõigepealt mõeldud just Mac-i kasutajatele, sobib see nii Windowsile, Chrome OS-ile, Linuxile kui Androidiga seadmetele. Samas on Windowsiga harjunutele olemas lisaks Backspace-nupule ka del-nupp, mis veidi leevendab Macilikku loogikat klahvistiku nuppudel. Windowsi nupu tähgistust pole üldse, aga see asub siiski samas kohas.

Ühendus käib üle Logitechi enda USB adapteri või Bluetoothiga. Viimane on mugav sellepärast, et jätab su arvuti USB pesa vabaks muude asjade jaoks, ehkki Logitechi enda adapteriga loetakse ühendus stabiilsemaks ja kiiremaks. Kuid see võib alles tõsisemate mängude juures oluliseks saada, tavakasutaja jaoks on Bluetooth hea küll, et oma igapäevaseid asju ajada. USB adapterit muide pole kaasas.

Bluetoothiga saab ühendada ühe hiire-klaviatuuri kuni kolme seadmega. Nende vahetamine käib hiirel põhja alt nupuga, klaviatuuril on selleks lisanupud vasakul ülal.

Klahvid on Logitechi klaviatuuril uskumatult pehmed ja vaiksed, veidi kõrgemad kui sülearvutil, kuid siiski väga mugavad.

Pop-hiirele omaselt on see osundaja väga väike, kuid kaetud kogu ulatuses ühtlase kattega, mis paindub vasaku ja parema hiirenupu vajutusel. Kuna kuju on sümmeetriline, sobib osundaja nii vasaku- kui paremakäelistele. Ülemine kate käib ära ja sealt alt leiab ühe AA-tüüpi patarei. See kestab 24 kuud ehk kaks aastat.

Klaviatuuril seevastu on pisemad AAA tüüpi patareid (mõlemad on ostes kaasas), mis on küll veidi ebamugav, kuna pead klaviatuuri ja hiire jaoks varuks hoidma erinevat tüüpi patareisid, aga see ebamugavus on tühine arvestades akude kestvust. Klaviatuuril on nende kahe peenikese patarei tööaeg veelgi pikem: 36 kuud.

Nüüd aga lisanuppude juurde. Nii klaviatuuril kui hiirel on need programmeeritavad Logi Options+ äpist.

Klaviatuuril on paremal neli erivärvilist erinuppu ja seadistatavad funktsiooninupud.

Neid saab seadistada oma äranägemise järgi. Näiteks saab valida erinevaid töörežiime, milles klaviatuuri lisanupud toimivad ja programmeerida, mis järgneb nupuvajutusele.

Nii nagu hiirega, saab panna ka klaviatuuri käivitama ChatGPT oma vestlusakent eeltäidetud valikutega, mida tahad teha.

Nii näiteks sai sätitud ülemine (home) nupp avama ChatGPT-d, järgmine (end) Microsofti CoPilotit, siis edasi kolmas nupp avab tehisaru-otsimootori Perplexity näiteks brauseris (äpp käivitab brauseri ja tipib aadressireale aadressi ise), neljas nupp teeb Netflixi pausi.

Igaüks saab muidugi ise määrata, mida teha ja ka funktsiooniklahve saab ise ümber programmeerida. Suurim ebamugavus on see kõik meelde jätta, mille oled mida tegema pannud.

Hiirel töötab keskmine hiirerulliku all olev eraldi nupp näiteks teamsis emotikonide valijana, mujal ChatGPT käivitajana jne, aga saab muidugi ka ise programmeerida, mis nupp mida mis programmiga teeb.

Väga lahe on luua niimoodi erinuppude alla terveid käsujadasid. Näiteks kui valid tekstist märksõna või lause välja, vajutad Perplexity erinuppu, kuhu alla on seadistatud käsud Ctrl-C, brauseri avamine, uue tühja vahelehe avamine, preplexity.com kodulehe aadressi tippimine brauseri aadressiaknasse, kolmesekundiline viivitus, et lehekülg laeks end ära ja siis otsiaknasse kopeeritud teksti sisestamine. Kõik töötab ilusti, ainult et see kopeeritud tekst Perplexity aknasse ise alati ei ilmu, sest lehel on robotitevastane tõrje ja Logitechi makro ehk automaatne käsujada kipub sellele vahele jääma. Aga Ctrl-V ehk Paste ehk "vabasta puhvrist tekst" käsk on juba lihtne ka käsitsi üle korrata.

ChatGPT aken Logi Optins+ äppis aga töötab kohati konarlikult. See näeb välja küll nagu veebileht, aga näiteks käsuviiba seadeid määrata alati ei saa. Vastuse pikkus paistab piirduvat 150 sõnaga, aga kui keerad selle väiksemaks, siis ei pruugi töötada sõnade arvu suurendamine. Samuti vastab vestlusrobot mõnikord vigaselt ja GPT-sid ei saa iga kord näha ja kasutada - äpis on mingid kord esinevad, kord kaduvad vead.

Kokkuvõttes on Pop Icon Combo hea stiilne komplekt koju või moodsale töölauale, mis arvestab eriti hästi eriti ultramoodsat tehisaru tööriistade kasutamist. Kui viitsid, saad programmeerida hiirenupud, parempoolsed lisaklahvid ja funktsiooninupud just oma käe järgi, nii et kõike saab teha kiirelt mõne nupuvajutusega. See hoiab tohutult aega kokku ja lubab erinevalt muudest klaviatuuridest-hiirtest oma tehisarufunktsioone mängleva kerguse ja tohutu kiirusega rakendada. See on jälle üks konkurentsieelis nii kasutajale kui ka Logitechile.

Samas on ehk hiir tavalise kämbla jaoks veidi väiksevõitu ja klahvinupud klaviatuuril veidi kõrged, kui oled õhukese sülearvuti veelgi madalamate klahvidega harjunud. Kuid sellega harjub ruttu.

PLUSSID

+ programmeeritavad nupud

+ ChatGPT, Perplexity, CoPiloti jm moodsate tehisaru vahendite tugi

+ Akud kestavad kaua

MIINUSED

- Hiirel ja klaviatuuril erit tüüpi patareid

- veidi keeruline on Logi Options+ äpist ChatGPT-d seadistada

- Hiir veidi väiksevõitu ja vähe-ergonoomiline, klaviatuuri kallet ei saa muuta

TEHNILISED ANDMED

Hind: ca 70 eurot

Taustvalgustus: puudub

Ühendus: Bluetooth, Logi Bolt USB adapter

Toide: 2x AAA (kuni 36 kuud) klaviatuuril, AA (kuni 24 kuud) hiirel

Meedia juhtimine: jah, Fn ehk funktsiooninupu kaudu

Lisatarkvara: Logi Options+

Reguleeritav kalle ja kõrgus: puudub

Kaal: 530 grammi koos patareidega (klaviatuur)

Toetatavad operatsioonisüsteemid: Windows, MacOS, iPadOS, ChromeOS, Linux, Android

Hiire DPI: 400 punkti tollile

Hiire nuppude arv: 2 (pluss programmeeritav lisanupp, rullik ja rulliku vajutus)

Mõõdud: 324.51 x 136.96 x 22 mm (klaviatuur), 104.8 x 59.4 x 35.2 mm (hiir)