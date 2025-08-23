Sony ühendas jõud e-sportlastega ja tõi välja välknobeda INZONE´i mängurivarustuse

Unistus olla e-spordi maailma tipus jõuab aina lähemale: kui varem loeti sekundeid, siis nüüd on iga millisekund arvel ning aina enam hakkab rolli mängima kiire mängurivarustus. Sest vaid üks hetk, millest sa ette ei näe, üks samm, mida sa ei kuule, üks viivitus, mis su tegevuse pidurdab, ja see võib tähendada otsustavat hetke võidu ja kaotuse vahel.

Just seda arvestas ka mängurivarustuse maailma sukeldunud Jaapani elektroonikagigant Sony, kui asus koostöös ühe maailma juhtiva e-spordi meeskonnaga Fnatic arendama uut INZONE´i mängurivarustust.

Mänguri helivarustus astub järgmisele tasemele

Sony INZONE´i seeria uued täiendused toovad mängijateni kaks uut peakomplekti, mis pakuvad enamat kui lihtsalt heli.

INZONE H9 II ja INZONE E9 on mõeldud neile, kes tahavad iga detaili kuulda. Mõlemad mudelid on loodud otseses koostöös Fnaticu mängijatega, et tagada mugavus ja optimaalne heli.

INZONE H9 II on Sony mängurivarustuse lipulaev, mis pakub uut paremat helikogemust just mängudes, mida pole paljude sõnul varem nähtud. Kujuta ette, et su kõrvaklappides on Sony kriitikutelt kiidusõnu pälvinud juhtmevabade kõrvaklappide WH-1000XM6 tehnoloogia. Nendesamade draiveritega varustatud H9 II pakub Sonyle omast kvaliteetset kõrvaklapiheli, mis toob samas mängude jaoks eriti vajalikuna esile iga detaili – olgu selleks vastase vaiksed sammud, relva laadimine või kauged paugud.

Peakomplekti eemaldatav mikrofon on suunatud kardioid-mikrofonielemendiga, mis püüab sinu hääle kinni, samal ajal summutades ümbritsevad helid. Tehisaru-optimeeritud tehnoloogia tagab, et sinu meeskonnakaaslased kuulevad sind selgelt ja valjult, ilma et taustamüra segadust tekitaks.

Ülilairibatehnoloogia muudab hääled loomulikumaks kui varem.

H9 II kaalub 260 grammi (ilma mikrofonita, mis lisab veel 13 grammi), nii et isegi kõige pikemate mängusessioonide ajal peaks see olema piisavalt kerge, et peaaegu unustada peavarustuse olemasolu. Uue peavõruga jaotub kaal ühtlaselt, et tagada mugavus ka kõige pingelisematel hetkedel.

Pika akueaga (kuni 30 tundi) ja madala latentsusega (2,4 GHz) seade ühendub USB-C adapteriga ning tagab sujuva mängukogemuse.

Lisaks toetab see Bluetooth LE Audiot, mis lubab olla samal ajal ühenduses ka nutitelefoniga, et kõned ja teavitused käeulatuses püsiksid.

INZONE E9 on aga mõeldud neile, kes eelistavad kompaktset lahendust. Need on Sony esimesed täielikult suletud disainiga kõrvaklapid, mis blokeerivad passiivselt välist müra.

Seega sul oleksid justnagu kõrvatropid, mis siiski lasevad läbi vaid mänguheli. Olgu tegu turniiri publikumüraga või koduste häirivate helidega, E9 laseb keskenduda vaid mängule, kuid ei paku aktiivset mürasummutust.

Nobe klaviatuur ja ülikerge hiir

Lisaks peakomplektidele tõi Sony turule ka uued INZONE´i seeria lisaseadmed: klaviatuuri ja hiire, mis on disainitud professionaalsetele mängijatele.

INZONE KBD-H75 on Sony esimene mänguklaviatuur. Selle unikaalsus peitub spetsiaalse tihendiga kinnituses, mis neelab lööke ja summutab vibratsiooni, pakkudes pehmemat ja puhtamat klahvivajutust.

Sarnaselt H9 II-ga on ka KBD-H75 loodud koostöös Fnaticuga, et vastata proffide nõudmistele. 75% suurusega on see ruumisäästlik ja tagab optimaalse klahvide asetuse. Kombineerituna kuni 8000 Hz edastuskiirusega parandab see oluliselt FPS-mängukogemust.

INZONE Mouse-A on ülikerge hiir, mis kaalub vaid 48,4 grammi. Selle kergus ei tule aga jäikuse arvelt, kuna hiire tugevdatud korpuses on mikrokeraamilised osakesed, mis tagavad stabiilsuse.

Hiirel on INZONE´ile omane kõrge tundlikkusega andur, mis pakub kuni 30K DPI eraldusvõimet ja maksimaalset kiirust 750 IPS. See tagab ideaalilähedase täpsuse.

Kuni 8000 Hz edastuskiirusega on viivitus samuti peaaegu olematu.

Hiirematid hoiavad paigal

Koos uute lisaseadmetega tõi Sony turule ka kaks värsket hiirematti: INZONE Mat-F ja INZONE Mat-D. Mõlemad on loodud Fnaticu mängijate tagasiside põhjal ja sobivad spetsiifilisteks mängustiilideks.

INZONE Mat-F on valmistatud paksust (6 mm) SlimFlex materjalist, mis toetab teravamat sihtimist ja sujuvamat pidurdamist. See sobib hästi mängijatele, kes vajavad täpset liikumist.

INZONE Mat-D on 4 mm paks ja loodud sujuvaks libisemiseks ning kiireks reageerimiseks, sobitudes ideaalselt näiteks Battle Royale’i stiilis mängudega.

Mõlemal matil on madal serv ja kulumiskindel õmblus, mis püsib pinna all, tagades ühtlase ja takistusteta hiireliikumise.

Hinnad ja kättesaadavus