Huawei Watch GT – sellega võib rahul olla ja selle juurde jäädagi

Olles läbi käinud pika teekonna lihtsamatest odavatest alla kümneeurostest pulsikelladest kuni poolesajaeuroste allalaaditavate äppidega ühe päeva kestvate Androidikelladeni, on nüüd siis lõpuks aeg peatunud Huawei nutikella Watch GT juures.

Võib öelda, et pikk teekond selle õige kellani ongi Huawei puhul peaaegu sihtkohta jõudnud. Kuid siiski peaaegu. Vaatame lähemalt.

Oktoobris juba üleilmsele turule jõudnud Huawei Watch GT Arvutimaailma testitud uudismudel on Watch GT Active. Sellele on lisatud ka triatlonirežiim. Nutikell eristab selles uues režiimis kolme sorti välitreeninguid – ujumine, rattasõit ja jooksmine ning suudab salvestada terve triatloni. Sama tootesarja teistele mudelitele saab triatlonirežiimi lisada tarkvarauuendusega. Kuid teisi spordialasid tuleb alati ise käsitsi alustada – siin mingit tarkust või tehisintellekti pole.

Suur kell karbist välja

Aga alustame algusest.

Kella karbist välja võttes saad kohe aru, et see on suur. Võrreldes pulsikellade ja aktiivsusmonitoridega pole tegemist käevõru, vaid pigem nagu seiklusspordi-kellaga. Metalne korpus, järsud ääred, kõrged väljaulatuvad füüsilised nupud – trenni ajal on parem see juba varruka alla peita, eriti aga maksab peita siis, kui teed mingit tõsisemat füüsilist tööd. Näiteks kui krohvid fassaadi, siis vaatamata veekindlusele oleks hea ikkagi kell varruka sisse peita, sest muidu võib see igal pool ette jääda ja nupud kuhugi taha haakuda.

Mudelil Active on 46-millimeetrise „diagonaaliga“ ehk ümmarguse sihverplaadi puhul pigem läbimõõduga ekraan ja selle AMOLED HD värvilise puuteekraani resolutsiooniks on 454 × 454 pikslit.

Ekraan on tõesti piisavalt suur ja kui kaugnägelikkus on vaevama hakanud, siis pulsikelladelt enam näiteks Messengeri ja e-posti teateid ei näe lugeda, Huawei Watch GT ekraanilt aga küll. Veidralt kitsas on ümmargune ekraan, kuid siiski mahutab parasjagu võrreldes veel kitsamate pulsikelladega.

Ekraan on värviline ja üsna hea.

Huawei läks oma teed

See ei ole Androidiga nutikell. Huawei otsustas teha oma operatsioonisüsteemi, aga kloonis sellega üsna palju Androidiga kellasid, nii et kasutajakogemus on üsna lähedane. Ainult et sa ei saa sellesse kella uusi äppe laadida. Miks siis Huawei sellise veidra otsuse tegi?

Tegelikult on põhjus lihtne. Isetehtud operatsioonisüsteemiga kell tuli odavam. Kui vaadata 500-euroseid nutikelli ja Huawei kella, siis vahe on lausa kahekordne, sest Watch GT maksab ligikaudu 230-250 eurot.

Teiseks aga kõige olulisem põhjus. Siiamaani on nutikellatootjad rabelenud Android operatsioonisüsteemiga riistvara optimeerides, et aku kestaks vähemalt rohkem kui üks-kaks päeva, mis on Androidiga kellade kõige suurem ja karjuvam puudus. Huawei tegi oma riistvarale oma tarkvara ja suudab, nii uskumatu kui see ka ei tundu, tervelt kaks nädalat. Ja seda suure värvilise ekraaniga! Lisaks 24/ südametegevuse jälgimisega! Tõesti, nii on.

Mõned tagasilöögid

Jah, mõned tagasilöögid siiski selle oma teega on.

Tundub, et tuli ka nudida protsessori võimekust, sest kohati on menüüdes kerimine ja ekraanide vahetamine katkendlik. Eriti just ava-sihverplaadile tagasi pöördudes – nagu ülivana telefoniga võib tekkida kuni poolesekundine viivitus.

Teiseks, nagu enne vihjatud, ei saa sa uusi äppe installida. Selle puhul on siiski leevendavaks asjaoluks olemasolevate äppide korralik hulk ja pea kogu vajaduste rea rahuldamine.

Kellas on olemas sellised äpid:

Workout – selle äpi saab käivitada ka alumist füüsilist nuppu vajutades ning saad alustada trenni oma valitud spordialal: jooks (sees, väljas, lindil), väljas kõndimine, mägironimine, väljas krossi jooksmine, väljas rattaga sõitmine, sees trenažööril rattaga sõitmine, basseinis ujumine (jah, ujudes saab kella kanda, sest see on IP68 veekindlusega), väljas ujumine, Traitlon (sellest oli juttu, eristab kolm spordiala), ja mõni muu ala. Seda äppi toetavad veel Workout records, mis näitab tehtud trennide üldist statistikat, kuid mitte kaarti, Workout Status (kas edened oma eesmärkide suunas või oled looder).

Trenni salvestatakse sisseehitatud GPS-i / GLONASS-i / GALILEO-ga, mis tagab täpse asukohamääramise ilma mobiili abita.

Heart Rate – üks parimaid südame töö jälgijaid otseajas, joonistab graafikuid ja annab teada, mis staadiumis oma südamega hetkel oled. Huawei andur on väga täpne ja seda ei saa lollitada, nagu paljusid pulsikelli, mida me ka kunagi testisime: kui panna Watch GT tualettpaberi rulli peale, siis ütleb see, et pulssi pole. Xiaomi Mi Fit aga näiteks jätkab pulsi mõõtmist ka siis, kui kell on tualettpaberi rulli peale pandud. Äpp joonistab ka ilusaid graafikuid päevasest pulsi muutumisest.

Activity Records – mõõdab samme, peab arvestust aktiivuse aja üle päeva jooksul (mitu minutit oled olnud aktiivne) ning püstitõusmiste üle, et liigutaksid end ikka päeva jooksul piisavalt tihedalt.

Sleep – jah, see jälgib su und. Põhjalikumad graafikud on mobiiliäpis.

Barometer – asi, mida nutikellades kuigi tihti ei kohta. Äpil on kaks ekraani – üks näitab õhurõhu muutusi graafikul käimasoleva päeva kohta ja teine ekraan on veel huvitavam – altimeeter annab sinu kõrguse merepinnast. Kuna see määratakse õhurõhu abiga, siis alati ei pruugi tulemus täpne olla. Näiteks lennukis, kus on kunstlik salongirõhk, paneb altimeeter alati mööda.

Compass – näitab ilmakaaresid. Kompass tahab pea alati kalibreerimist, kui seda kasutad, seega pead tegema veidraid kaheksakujulisi liigutusi käega, kuni põhjasuund ette tuleb. Siiski annab suuna pea alati üsna täpselt, seega kasulik matkal ja ära eksinule.

Weather – näitab ilma. Hetkeilm, homne päevane ja öine ilm.

Notifications – see äpp tuleb nähtavale ka sihverplaadilt puutetundikul ekraanil allapoole viibates. Mobiiliäpist määratud äpid, mille tulemusi kellale edastatakse, näitavad oma tulemusi pikas nimekirjas. Paraku mõnede äppide ohtrad teated grupeeritakse ja näiteks paljude e-kirjade saabumisel teatatakse lõpuks kirjade arv, aga kõigi sisu enam ei näe.

Tundub, et ka osa teavitusi jääb vahele, kui neid äppidelt liiga palju tuleb.

Stopwatch – muidugi töötab Watch GT ka korraliku treeneristopperina. Vaheaegu ei mõõda.

Timer – lihtne äpp, mis lubab nulli loendada erinevaid ajavahemikke – valmis ajavahemikest ise määratud ajani. Kui aeg täis, annab vibreerimisega märku.

Alarm – erinevalt paljudest pulsikelladest saab Watch GT-s endas ka äratuse aegu seada ja need kanduvad üle ka mobiiliäppi ning vastupidi. Üks alarm on nii-öelda nutikas: saad une aktiivuse järgi määrata, kuidas sind äratatakse. Kui oled kerge une staadiumis, siis äratatakse sin selle ajal näiteks 10 minutit enne ettenähtud aega ja ärkad puhanu ja värskena, justnagu oleksid une täis maganud. Äratus on vibreerimisega diskreetselt randmel, teisi üles ei aja ning saad panna 10 minuti pärast uuesti äratama, kui tahad veel vaikselt ärgata.

Flashlight – taskulamp. Teeb ekraani maksimumheledaks, aga pimedas on sellest täitsa abi. Veel üks lisafunktsioon, millega kell hakkama saab.

Find My Phone – paneb mobiili valjult karjuma, isegi kui on hääletus režiimis.

Settings – siit saad kella seadeid määrata, muuhulgas ka sihverplaati vahetada.

See ongi kõik, mida Huawei Light OS pakub. Androidiga kellade Wear OS pakub tuhandeid kolmanda osapoole äppe lisaks, siin seda võimalust pole.

Huawei mobiiliäpp on Huawei Health. See on vajalik, kuid üsna lakooniline, siiski kõik olulised seadistused saab tehtud.

Kokkuvõtteks – see kell sobib

Mõeldes selle peale, millist kella igapäevaselt edasi kasutama hakata, võõib öelda, et Huawei nutikell sobib. Põhjuseid on mitmeid: see on piisavalt odav, et osta ka korralikuks trennikellaks (GPS, palju spordialasid, korralik statistika, kaardid mobiiliäpis läbitud trenniteekonnaga jne), kestab lausa uskumatud 2 nädalat või kui trenni ei tee, venitab heal juhul kuu aega välja, on loetava ekraaniga ka kaugnägelikele, pakub piisaval hulgal lisaäppe, et tavaliselt ei olegi vaja millegi järgi lisaks igatseda ning lubab seadistada sihverplaate suure hulga valikute seast. Võid valida nii osutitega kui digitaalseid näite, nii ainult kellaaega, ilma, trenniandmeid kui palju muud kuvavaid näite.

230 eurot on vist veel natuke üle hinnapiiri, mis tooks nutikellad massidesse, aga juba palju lähemal kui enne.

TEHNILISED ANDMED

Nutikell Huawei Watch GT Active

Hind: 230 eurot (1a.ee)

Ühenduse tüüp: Bluetooth

Kokkusobivad operatsioonisüsteemid: Android, iOS

Ekraan: 1,39 tolline, AMOLED, 454 x 454 pikslit

Aku: 420 mAh, kuni 14 päeva, magnetühendusega laadimine

Niiskuskindlus: veekindel (5 ATM) ja tolmukindel, võib minna vette

Sisseehitatud asukohamääramine: GPS, GLONASS; GALILEO

Sobivus randmele: sobib randmele ümbermõõduga 140 ~ 210 mm

Mälu: 16 MB

Kaal: 46 g

Mõõtmed: 46,5 x 46,5 x 10,6 mm