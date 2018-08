Xiaomi Mi Band 3 test - uus staar on tulnud, et jääda

Juba mõnda aega on toimetuse laboris olnud Xiaomi uus pulsikell Mi Band 3, mis on Eestiski populaarse, võiks isegi öelda, et ülipopulaarse Mi Band 2 uus mudel. Üliodavate pulsikellade seas on see kindlasti vägagi tegija. Kuid nüüd kõigest lähemalt.

Minimalistlik karp ning laadija tunduvad mõlemad olevat samast süsteemist, nagu populaarsel teisel põlvkonnal. Välimus on aga vanast mudelist siledam, enam pole metalset nuppu, vaid puutetundlik „lohk“ ekraani all. Ekraan on pisut suurem, kuid mitte väga suur. Samas mahutab see oluliselt rohkem.

Et saada aru, millest me räägime, vaata meeldetuletuseks Xiaomi Mi Band 2 testi.

Käivitamine

Gearbest on toimetusele saatnud laushiinakeelse toote, kus ekraanil tahab seade midagi hiina keeles saada ja juhend juhendab ka hieroglüüfides. Kuid see pole suur probleem. Mis seal ikka, tõmbame mobiili Mi Fit äpi ja loodame, et sellega õnnestub midagi ära teha. See, muide, on saadaval isegi Windowsiga telefonidele, mistõttu Xiaomi pulsikell on selle vähemuse seas, kes neid telefone kasutavad, väga hinnatud. Rääkimata muidugi IOS-ist, millele on ka äpp saadaval.

Paaritamine käib äpis üsna lihtsalt ning aastatega on aeg edasi arenenud, pakutakse suhtluskeeleks isegi eesti keelt. Siiski on enamus asju Mi Fitis ingliskeelsed, ehkki viskab sekka ka mõne sõna siinset kohalikku keelt.

Aga ingliskeelsetest menüüdest kellas veel esialgu lahti ei saa. Helistaja nime ka Xiaomi randmel ei näita, ilmuvad vaid numbrid.

Hieroglüüfidest saab aga lahti vana trikiga, mis oli Xiaomi Mi Band 2-l: tuleb telefoni keeleks valida inglise keel, mitte eesti keel. Kui mobiil on eestikeelne, siis arvab Mi Band 3 miskipärast, et sobilik on hiina keel.

Kui keel panna telefonis inglise keele peale ja uuesti Mi Fit äpp installida, siis näitab juba ilusti ka helistaja numbrinäitu või nime, kui kontaktidesse on see number nimega salvestatud. Täpitähed aga eriti ilusad pole, kuid tühja sellest. Saab hakkama.

Ilm - käe peal

Olles testinud kümneid odavaid pulsikelli (me ei räägi Androidiga nutikelladest või Apple Watchidest), olen tundud ikka puudust ühest heast näidust, mis võiks alati randmel olla - ilmateatest. Paraku seda peaaegu mitte keegi ei paku. Mi Band 3 võtab kuskilt suurtest andmetest kellale ka ilmateate – tänane, homne jne. Kas sajab või on päike - kõik on kohe näha, kui ärkad või kui istud oma akendeta kontoriboksis ning viskad pilgu randmele.

Üldse on kogu Xiaomi menüüsüteem üllatavalt lihtne. Peamenüüsid kerid puutetundlikul ekraanil üles-alla, tagasi-nupp on lohk ekraani allservas ehk nagu kunagine iPhone´i põhinupp. Kui seda pikalt vajutad, siis mõjub see menüüdes nagu "Enter" klahv.

Isegi kolme erinevat sihverplaati saab valida, kuid selles valikus pole midagi erilist. Üks valik on rohkema infoga – lisaks kellaajale ja kuupäevale näidatakse ka samme. Teised kaks sihverplaati näitavad ainult kella ja kuupäeva.

Tundub vastupidav

Kuna just ütles üles niiskust saanud Huawei Color Band A2, tundub lubatud veekindlus eriti oluline, sest isegi mitte vee alla minnes, vaid ka +30 kraadiga õues remonditöid tehes saab nutikell niiskust nii palju, et ilma piisava IP-reitinguta annab otsad. Nii juhtus näiteks Ly 107S-iga ilma vee alla minemata - niiskus läks klaasi alla ja kell muutus loetamatuks. Mi Band 3 kannatab kuni viit atmosfääri, seega võid rahus ujuda, kuid mitte liiga sügavale sukelduda. Siiski - 50 meetrit pole probleemiks ja sealt sügavamale pole enam põhjust tavatarbija kella randmel kanda. Higi ja niiskus maa peal pole aga absoluutselt mingi probleem.

Vanad vead laadijaga

Xiaomi laadimissüsteem on sama, mis eelmisel pulsikellal - ebamugavavõitu. Kuigi koostekvaliteet on juba parem ja kell istub paremini "laadimisvutlarisse", on ikkagi vaja seda spetsiaalset laadijat alati kaasas kanda, sest muudmoodi Xiaomit täis laadida ei saa. Lühike USB kaabel käib nii mobiililaadijatesse kui arvuti USB-pessa.

Mobiiliäpp: miskit paha pole ütelda

Mi Fit on mobiiliäpp, mis nutikellaga suhtleb. Seda võib kiita lihtsa ja lakoonilise kasutamise eest. Kuid on ka kitsaskohti. Näiteks kipub ühendus kella ja äpi vahel kaduma, kui kogemata äpi sulged või telefonist eemaldud. Mnikord ei taastu ühendus telefoni lähedale tagasi tulles, peab spetsiaalselt mobiiliäpi avama.

Palju oleks ilmselt tahta täpsemat unemõõtmist - REM und jm asju, kuid une pikkust arvutab suhteliselt täpselt. Samuti on parandatud pulsi täpsust, mida mõõdavad nüüd kaks sensorit. Sammulugemine ellimineerib mõnesammulised liikumised, mis mõnikord võib tunduda ebaõiglane, aga samas arvestab täpsemalt pikemaid kõndimisi.

See, et räägitakse jalgratta- ja jooksutrenni automatsest arvestamisest, ei vasta päris tõele. Trennid tuleb spetsiaalselt äpist käivitada, et üht neljast spordist äpp arvestada oskaks. Need neli spordiala on jooks, jooksutrenažöör, jalgratas ja kõnd. Vaikimisi on kõik liikumine kõnd, eraldi seadistamata ratta selga hüpates samme ei loeta.

Aku - kuu aega?

Teoorias kestab aku kuni kuu, tehnilistes andmetes 20 päeva, igapäevaelus umbes kaks nädalat või pisut enam. Aga see on pulsikellade maailmas väga kõva tulemus arvestades, et kogu aeg ollakse ühenduses mobiiliga.

Ekraan mahutab rohkem

Mi Band 3 mahutab väikese kirjana ekraanile üsna palju infot, ehkki see on alati risti ekraaniga. SMS-id, e-kirjad ja Messengeri sõnumid on peaaegu täispikkuses loetavad: viis viimast teadet kuni kolmel ekraanitäiel, mida saab vasakult paremale kerida.

Kellaaega ja teateid peaks saama näha, kui lihtsalt rannet tõsta - paraku alati sellele kell ei reageeri, vaid tuleb ise sekkuda ja puutenuppu katsuda, et kella näha või eriti aktiivselt rannet tõsta-raputada.

Menüüdes on järgmised lihtsad valikud: kell, teated äppidest (pea kõiki äppe saab kellale teadete saatmiseks sisse-välja lülitada), ilmateade (täna/homme/ülehomme), sammud/vahemaa/kalorid/aku, pulsimõõtja, muu (stopper, vaigistamine, otsi mobiili, sihverplaatide valimine).

Pulsimõõtjat saab muide äpist panna ka 24 tundi ööpäevas südant jälgima. Siis muidugi aku tööaeg kukub umbes poole võrra või enamgi, aga saad teada, milline on sinu südamerütm.

Kokkuvõtteks - kas võtta või mitte?

Muidugi pole 26-eurone Xiaomi Mi Band 3 samade võimalustega, mis mitmesajaeurosed nutikellad, kuid selle raha eest - midagi paremat oleks raske tahta. OK, vererõhumõõtmine ja vere hapnikusisalduse kiire mõõtmine võiks ka ju olla, aga kui neid ei taha, siis teeb Xiaomi Mi Band 3 pea kõike, mida pulsikellalt tahta.

PLUSSID

+ hea hind

+ kõik hädavajalik olemas, pulssi ja samme mõõdab üsna täpselt

+ ekraanilt saab lugeda kogu sõnumi sisu

+ kestab mitu nädalat ühe laadimisega

MIINUSED

- kipub mobiiliga Bluetoothi-ühendust kaotama ja ei taasta seda iga kord automaatselt

- kiri ekraanil on liiga pisike päikese käes lugemiseks

- esialgne seadistamine hiina keelest ingliskeelseks võib algajale kasutajale probleeme tekitada

TEHNILISED ANDMED

Nutikell Xiaomi Mi Band 3

Hind: 26 eurot (Gearbest)

Bluetooth Bluetooth 4.2 Veekindlus 5 atmosfääri, kuni 50 meetrit vee all Aku Li-Po, 110 mAh, 20 päeva. Laadimisaeg 2 tundi Funktsioonid Äratus, helistaja nime- ja numbrinäit, kalorid, kellaaeg, kuupäev, läbitud kilomeetrid, pulss, sammulugeja, une jälgimine, äppide teated Rihm TPU + TPE Kaal ja mõõtmed korpus 3,2 x 1,79 x 1,2 cm

rihma pikkus: 24,7cm

Wearable length: 155-216mm

Kaal: 0.0170 kg

Pulsikella andis testida Gearbest