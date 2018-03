Huawei pulsikell – kas paremuselt esimene või teine?

Jälle testime pulsikella, mis asendab edukalt ka nutikella, kui nõudmised pole väga suured ja erilised. Ja kui selle saab Eestis ametlikult kätte 29 euroga, pole ju hindki paha. Tegemist on Huawei Color Band A2 mudeliga.

Pulsikellasid oleme me juba ammu testinud ja tegelikult võib need nutikelladega üsna ühte patta panna, kuigi teevad vähem. Aga see-eest kestab aku kauem ja sporditegemisel või telefoni pikendamisel on need lihtsamad seadmed ikkagi abiks. Väga tihti ongi pulsikella võimalustest piisavalt, et kell randmel end õigustaks. GPS-id, värvilised ekraanid, lisa-äpid ja ilusad sihverplaadid on küll toredad, aga mitte nii vajalikud pisiasjad.

Huawei on teinud väga kalleid nutikelli, kuid saanud hakkama ka väga lihtsate ja odavate pulsikelladega. Näiteks meilgi testitud Huawei Color Band A1 on huvitav toode – „pulsikell“ ilma ekraani ja pulsimõõtjata, kuid siiski annab märku teadetest ja mõõdab UV-kiirgust. A2 on selle hoopis võimsam vend, ja kui selle saab kätte samuti alla 30 euroga, siis pole kahtlust, et tasub A2 osta. Aga alati see nii pole – tavahind kipub olema A2-l poodides 50-60 euro ringis ja sellise hinnaga on see liiga kallis.

Seni parimaks pulsikellaks meie laboris on olnud Hiina toode Ly 107S, mis mõõdab lisaks pulsile ka vererõhku. Võrdlemegi mitmes kohas Huawei pulsikella just sellega.

Suur ekraan

Huawei Color Band A2 on suure 0,96-tollise ekraaniga. See on pea poole suurem, kui kõige odavamatel pulsikelladel. Ekraanile mahub korraga ära üsna palju, juba avaekraanilt saab näha Bluetoothi ühendust, aku täituvust, muidugi kellaaega, tehtud sammude arvu päevas ja kuupäeva.

Seadistustest aga avaekraani muuta ei saa.

Ekraan on üleni puute- ja viipetundlik, seega menüüdes liikumine on üsna mugav. Menüüs on kalorite loenduri ekraan, unenäidu ekraan, telefoni otsimise funktsioon (telefon hakkab maksimaalse helitugevusega laulma „ma olen siin!“), pulsimõõtja (randmelt saab hakata kohe pulssi mõõtma), trennialustamise ekraan (rattasõit, jooksmine, kõnd) ning põhimõtteliselt ongi kõik seaded kella enda poolt.

Suure puutetundliku ekraani puuduseks on aga see, et kui kell juhtub niiskust saama või varrukas on natuke märg, hakkab see kella menüüsid ise liigutama. Niiskeks võib aga A2 saada, sest tal on vastupidavusklass IP67. Kõige tüütum on, kui niiske varrukas paneb taskus telefoni hüüdma „I am here!“, seda eriti avalikus kohas. Samuti võib varrukas käivitada mõne trenni, aga selle saab telefoniäpist lihtsalt ära kustutada.

Äpp teeb palju

Mobiiliäpp on lakooniline ja igapäevast liikumise statistikat näitab vaid koondandmetena päeva kohta, kuid detaile saab vaadata Huawei teisest väga põhjalikust spordiäpist Health.

Tumeda taustaga kellaäpp aga lubab seadistada istumise alarmi (kui oled liiga kauaks paigale jäänud), äratusi, teateid.

Äratuse plussiks on intelligentne äratus – sind võidakse ettenähtud ajast natuke varem üles ajada, kui pulsikell avastab, et oled jõudnud kerge une faasi. Tõesti, see on väga hea asi, sest tõused küll näiteks 15-20 minutit varem, aga puhanuna. Sügavast unest järsult üles ärgates on enesetunne kehvem ja väsimustunne rikub hommiku esimesed tunnid.

Äratus saab aru, kui jäid edasi magama ning äratab kümne minuti pärast uuesti diskreetselt vibreerides, nii et teisi samal ajal üles ei aja.

Mobiilist tulevate teadete haldus on nii, nagu peab – iga teateid saatvat äppi saab ükshaaval sisse või välja lülitada. Siin peab ise vaatama, kui palju neid lubada, sest käel pidevalt vibreeriv pulsikell on tüütu ja liiga paljud teated kuhjuvad kella ekraanimenüüsse, nii et neid tuleb pisikesel ekraanil läbi lapata.

Muidugi antakse ka kõnedest märku ja randmel on näha helistaja nimi. See aitab külmal talvel palju, sest mõnede müügikõnede peale ei peagi soojast taskust telefoni välja õngitsema ning kõne saab randmelt lõpetada. SMS-id ja e-kirjad näidatakse teksti esimeste lausetega, nii palju kui pulsikella väiksele ekraanile mahub.

Huawei Color Band A2 täpsus on väga normaalne

Odavate pulsikellade täpsus on tavaliselt üsna ebaühtlane. Üle 10 protsendi eksimisega enam koralikult trenni ei tee. Sellepärast sai Huawei Color Band A2 võrrelda hea täpsustega Ly 107S-i ning meditsiinilise vererõhuaparaadiga. Samme mõõta on muidugi lihtne – kõnnid ja mõttes loendad, siis vaatad samal ajal kiiresti nutikella ekraanile.

Tulemused on siis sellised.

Sammude täpsus:

LY 107S 9439 sammu

Huawei 9386 sammu

Erinevus terve päeva jooksul 53 sammu (protsendi piires). See tähendab üsna sama tulemust kahe pulsikellaga. Mõttes loendades saja sammu kaupa oli eksimus 1-2 sammu, mis võib olla ka alustamisest tingitud viga, kuid jääb üldiselt ka mõne protsendi piiresse.

Mobiili enda andureid kasutav Google Fit, mis tegelikult kelladega võrreldes natuke vähem liigub, sest iga kord ju telefoni kaasa ei võta, kui astud toas mõned sammud, näitas 8468 sammu. Sellega on erinevus ca 10 protsenti. Juba palju rohkem. Aga nagu öeldud, telefon ei käinud ju kogu aeg päeva jooksul kaasas.

Pulsi täpsus:

Ly 107S 80/81

Huawei Color Band A2 79/78

Meditsiiniline aparaat 80/78

Pulssi mõõdab Huawei üsna kiirelt ja täpselt.

Une mõõtmisega on keerulisem. Ly 107S mõõtis une pikkuseks ühel ööl näiteks 6 tundi 20 minutit, millest sügavat und 3 tundi. Huawei sai samal ööl tulemuseks 6 tundi 17 minutit, kuid sügavat und vaid 16 minutit enne ärkamist. Teistel öödel mõõtis Huawei samuti pigem vähem sügavat und.

Mõlemad pulsikellad registreerisid ühel testipäeval ka ärkveloleku alguse erinevalt – Ly kell 7.55 ja Huawei kell 8.17. Hiljem kippus Huawei aga hommikul peale kerget ärkamist ja uuesti magamajäämist edasist aega ärkvelolekuna märkima.

Vahemaad arvutatakse natuke erinevalt. Ly 107S 6,7 km vs Huawei 7,3 km võis tulla aga sellest, et kehakaal oli erinevate äppide profiilides natuke erinevalt kirja pandud. Hiljem see vahe vähenes mõnesajale meetrile.

Sporditegemises on Huaweil olemas põhjalikud graafikud (eraldi äpis Health, ülemisel pildil), statistika ja pidev pulsimõõtmine, mis pärast kuvatakse graafikuga. Mobiilis saab ka kaardilt oma teekonda jälgida ja jooksvaid tulemusi nii pulsikella ekraanilt kui telefonist vaadata.

Kellalt saab ka alustada-peatada sporditegevust.

Aku kestab vabalt nädala

Ehkki Huawei lubab aku kestvuseks 9 päeva, võiks reaalselt siiski arvestada umbes nädalaga. See on hea ka selle pärast, et kellal on spetsiaalne magnetiline dokk, mida alati ei pruugi kaasas olla ja hea on näiteks rutiinselt igal pühapäeva õhtul kell uueks nädalaks täis laadida. Laadimine kestab 1,5 tundi.

Aku tühjenes Color Bandil kahe ööpäevaga 94% peale ehk siis esialgse üldistusega 3 protsenti ööpäevas, mis lubaks ju üsna kõva akuiga, aga näeme hiljem, et see päris nii ei ole. Huaweil saab akut säästa mitmete seadetega, näiteks ööseks ekraani ja vibratsiooni väljalülitamisega (siis träkitakse vaid und). Esimesel korral sai tõesti 9 päeva kasutatud, teisel nädalal hakkas kaheksandal päeval nutikella aku kriitiliselt tühjaks saama ja tuli laadima panna. Seega seitsmepäevane tsükkel tundub normaalne.

Bluetooth hea, kuid ühe veaga

Bluetooth-ühendus tundub pulsikellal olevat hea, kui liigid levist välja, siis tagasitulles ühendatakse telefoniga pea alti kiiresti tagasi ja ka leviulatus on parem, kui paljudel teistel nuti- ja pulsikelladel. Näiteks läbi mitme betoonseina suudab kell ühenduse tagada.

Üks viga oli Bluetoothil ka, kuid siin võib süüdistada ka telefoni või Androidi. Nimelt kord kolme nädala jooksul lakkas ühendus kella ja mobiili vahel ning ka paaritades ei tulnud enam tagasi. Aitas telefoni restart ja kõik töötas endiselt.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see on kas kõige parem või paremuselt teine pulsikell odavamast hinnaklassist, mida oleme testinud. Odavamaks peame siis alla 30-euroseid kelli. Ly 107S on küll sama täpne ja umbes sama akukestvusega, kuid hoopis väiksema ekraaniga ja teavitab vaid osade äppide teadetest (näiteks e-postist ei teata), Huawei pulsikella saab aga kõigist äppidest teada andma panna.

Suur ekraan ja eraldi spordifunktsioon sobivad trennitegijatele, ehkki ujuda ei saa aga jooksu või rattasõitu on võimalik eraldi träkkida. Huawei health on põhjalik äpp, millega saab ka muid spordiseadmeid ühendada.

KAIDO EINAMA

TEHNILISED ANDMED

Pulsikell Huawei Color Band A2

Hind: 29,99 eurot (soodushind, Hansapost)

Värvivalik: must, punane, heleroheline

Aku mahutavus: 95 mAh, kuni 9 päeva

Ekraan: 0,96-tollise diagonaaliga PMOLED, multipuutetundlik (3 punktiga)

Andurid: pulsiandur, sammulugeja

Ühilduvus: alates Android 4.4, alates IOS 8.2

Ühenduvus: Bluetooth 4.2

Ilmakindlus: vastab IP67 standardile

Töötemperatuur: –20 °C – +50 °C