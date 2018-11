Valus video: vaata, kui kergesti uus iPad Pro pooleks murdub

Uued tahvlid ja telefonid muutuvad aina õhemaks ja läbi on elatud ka mitu nn Bendgate´i, kuid see ei tähenda, et õhukeste seadmete buum läbi oleks. Paraku pole üliõhukesi seadmeid võimalik enam teha nii vastupidavatena, et nad ka kergema käänamisega pooleks ei murduks.

Allolevas videos testitakse uhiuute iPad Pro´de vastupidavust ja nagu selgub, ei saa neid õrnasid tahvleid väga karmikäeliselt kohelda. Hoidu kriimustustest, ära vääna, kanna kotis nii, et teised rasked asjad tahvlile peale ei suruks. Kõige parem - võta mõni tugev kaitsekest ühes, kui sellist seadet kasutad.

JerryRigEverything on videokanal, kus uusi asju lahti võetakse ja nende vastupidavust kontrollitakse. Midagi ei jää terveks. Nii lõhuti korralikult ära ka uus iPad Pro. Pooleks murdmiseks polnud väga suurt jõudu vaja.

Ettevaatust, seda videot võib olla päris valus vaadata.