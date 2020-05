Teise generatsiooni iPhone SE toob tagasi Home nupu ja pakub tippmudelite kõiki eeliseid

Mõned kuud tagasi esitles tehnoloogiagigant Apple kauaoodatud uut iPhone SE mudelit. Nüüd on see Eestis saadaval. Nutitelefon on eriline nii madala hinna, hea disaini kui ka uusimale iPhone 11 Pro’le võrdväärsete võimaluste poolest.

Tagasi on tulnud vana hea Home nupp

Sel aastal turule tulnud iPhone SE ühendab endas võimsaima saadaoleva protsessori, paljude poolt soositud väiksema diagonaaliga ekraani ja muidugi on hind ka Apple´i kohta soodne.

Paljud kasutajad on eelistavad väiksemat ekraani suuremale, et paremini ulatuda üle ekraani menüüsid kasutama, mille pärast ongi uue iPhone SE Retina ekraani diagonaal kõigest 4,7 tolli ning telefon kaalub siis ka vähem - 148 grammi.

Apple’i soov oli luua kasutajasõbralik telefon ning lisaks väiksemale ekraanile otsustati tuua tagasi sõrmejäljelugejaga Home nupp, mis on end juba varasemalt hästi tõestanud. Kuid sealjuures pole sellel mudelil jällegi näotuvastust. Otsus selle asemel sõrmejäljelugeja kasuks tehti tarbijauuringu põhjal, millest selgus, et inimesed kasutavad ainult ühte kahest biomeetrilisest turvameetmest ning sõrmejäljelugeja on neist mugavam.

Uut iPhone SE’d on võrreldud tihtipeale ka vana iPhone 8’ga, kuid tegelikkuses sarnanevad mudelid üksteisega põhiliselt vaid disaini poolest. Kui võrrelda mudelite kiirust, on uus iPhone SE 40% kiirem, kui sarnase väljanägemisega iPhone 8. Sealjuures on iPhone SE graafikaprotsessor, mis toob telefoniekraanile pildi, kaks korda kiirem kui iPhone 8 mudelil.

Teise generatsiooni iPhone SE’d saab erinevate Apple nutitelefonidega võrrelda Apple kodulehel.

Tegelikult sama võimas kui uusim iPhone Pro

Kompaktne iPhone SE on sama A13 Bionic protsessoriga, nagu iPhone 11. Lisaks on nutitelefon varustatud True Tone tehnoloogiaga, mis muudab ekraanil näidatavad värvid palju loomulikumaks. Tänu sellele on mängude mängimine iPhone SE’ga sama nauditav, kui iPhone 11 Pro-ga.

Võimas protsessor aitab jäädvustada ka paremaid pilte ning videoid. Uuel mudelil on 12-megapiksline kaameraresolutsioon, portreerežiim ning uue generatsiooni Smart HDR funktsioon. Lisaks aitavad 4K resolutsiooniga ekraan, optiline pildistabilisaator ja video jaoks mõeldud laiendatud dünaamiline ulatus fotosid ning videoid paremini töödelda ja esitada.

Sarnaselt teistele iPhone´i mudelitele on ka SE puhul pööratud suurt tähelepanu turvalisusele. Nutitelefonil on sisseehitatud andmekaitse, mis võimaldab isikuandmete kasutamist täielikult kontrollida. Ühtlasi saab kasutada ka kahte SIM-kaarti: tavalist ja eSIMi.

Täis laetud aku võimaldab vaadata rohkem kui 13 tundi videosisu ning kiirlaadimise adapteriga laeb telefon end täis 30 minutiga.

IPhone SE-l on mitmed iPhone 11 Pro omadused, nagu näiteks juhtmeta laadimine, uue generatsiooni Smart HD, portreerežiim veelgi paremate fotode jaoks ja QuickTake video lõikamise tööriist. IOS 13 operatsioonisüsteem võimaldab kasutada tumedat versiooni ning kaardirakendused on uuendatud sarnaselt teistele uutele mudelitele.

Lisaks tagab tootja, et tulevikus planeeritavad uuendused sobituvad nutitelefoniga hästi. Seega on iPhone SE’l olemas juba WiFi 6 ja Bluetooth 5.

Värvid: must, valge ja punane

IPhone SE on saadaval kolmes värvitoonis: valge, must ja punane. Osa punases toonis telefonide müügikasumist annetatakse Global Fundile, mis hetkel panustab koroonaviiruse vastasesse ülemaailmsesse võitlusesse. Ühtlasi on iPhone’ide punane värv olnud palju aastaid mittetulundusühingu Red koostöösümboliks ning toetab HIVi ja AIDSi vastast võitlust Aafrikas.

Uus iPhone SE on nüüd Eestis saadaval.