Need on kõige olulisemad näitajad, mille järgi noored omale uut telefoni valivad

Noored on nõudlikud nutitelefonide kasutajad ja sageli praktilisema meelega tarbijad, kui nende vanemad, kes tihti lähtuvad ka oma harjumustest. Huawei ja Telia spetsialistid tõid välja kuus põhiomadust, mille järgi noored omale uut telefoni valivad.

Võimekas kaamera ja kaameratarkvara

Eneseväljendus ja enesekindlus on noorte tunnusjoonteks. Kuna kompaktne fotograafia on kiirelt arenenud, on võimsad käsikaamerad muutunud paljude jaoks pigem luksusesemeks, sest peopesasuuruste kvaliteetsete mobiilikaamerate eelised on nüüd laialdaselt kättesaadavad. Kaamerate puhul on tehnoloogia kõrval oluline ka tarkvara, mille abil sisu jäädvustada.

Nutifotograafia suurim väljakutse jäädvustada suurepärast materjali ka liikumise pealt, kiiresti ning seadistusi muutmata. Samas on Huawei Eesti tootejuhi Jekaterina Mishina sõnul noortele oluline ka loominguline kontroll, mis eeldab, et kaamera tarkvara lubaks erinevaid pildistussätteid kombineerida, pakkudes nii rohkem võimalusi isikupärasema sisu loomiseks.

Telia Eesti tootejuhi Laura Kuusiku sõnul on kaamerate võimekus pidevas kiires arengus: „Näiteks täna leiab ka madalamas hinnaklassis väga häid pilte tegevaid telefone.“

Kvaliteetne ja suur ekraan

Laura Kuusiku sõnul näitab Telia kogemus, et kliendid, eeskätt just noored, eelistavad üha suurema ekraaniga telefone: „Noorte jaoks on ekraan eriti oluline kolmel põhjusel: nad tarbivad palju sotsiaalmeediat, vaatavad keskmisest rohkem videoid ning mängivad telefonis ka mänge. Hea resolutsiooniga ja suur ekraan annab taolisele sisule hoopis uue mõõtme pakkudes paremat elamust.“

Julge disain

Noorte jaoks on nutitelefonid midagi enamat kui funktsionaalsed seadmed – need on omamoodi visiitkaart, mis peaks ütlema midagi selle omaniku kohta. Seega on telefoni välimuse eripära olulisem kui varem – tulenegu see siis telefoniümbrisest või telefoni originaaldisainist. Noorema tarbija jaoks pole telefon niivõrd staatuse sümbol, olulisem on eristuv disainilahendus.

Kiire protsessor ja optimeeritud tarkvara

Kellelegi ei meeldi aeglased telefonid, kuid noored on veelgi kärsitumad, seega on disaini kõrval oluline ka sisu. Kiire protsessor on oluline selleks, et mängida järjest nõudlikumaid mänge ning kasutada ka täienevaid sotsiaalmeediarakendusi – mõlemad on lahutamatu osa tänaste noorte igapäevaelus. Samamoodi eeldavad järjest kvaliteetsemad meediafailid võimsamat protsessorit. Kiire protsessoriga käib kaasas optimeeritud tarkvara, mille kasutajaliidest on võimalik ka kujundada erinevate vidinate ja kujunduspakettidega.

Vastupidav ja kiirlaadimisega aku

Nii igapäevaelu korraldamine, kooliasjad ning ka sõpradega suhtlemine on kandunud aina enam sotsiaalmeediasse. Pidevat võrguühendust ning rakenduste toimimist saab tagada pikalt vastupidav aku. Arvestades, et nooremad inimesed teevad sageli oma plaane nii-öelda käigu pealt, tuleb alati püsida ühenduses ja laadimiseks pole ka kunagi aega. Kiirlaadimisega saad lühikese peatuse ajal seinakontakti juures piisavalt särtsu juurde näiteks järgmiseks pooleks päevaks.

Hinna ja kvaliteedi suhe

Lõpuks on hinna ja kvaliteedi suhe on tähtis igaühele meist, aga mida see tegelikult tähendab? Näiteks seda, et milleks osta neljakohalise hinnasildiga telefon, kui selle raha saaks hoopis kulutada elamustele ja kogemustele, mida siis oma sõpradega jagada. Mishina sõnul oli näiteks uue noortele mõeldud Huawei Nova 5T nutitelefoni väljaarendamisel peamiseks eesmärgiks kõrge tehnoloogilise võimekuse pakkumine mõistlikus hinnaklassis, tehes selle nõnda noortele kättesaadavamaks.