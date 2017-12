Huawei saatis kaheksa Eesti tudengit Hiinasse praktikale

14. detsembril lõppes piduliku tseremooniaga tänavune juhtiva globaalse tehnoloogiaettevõtte Huawei ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös läbi viidud õppeprogramm „Seeds for the Future“, kus tänavu kandideeris 135 IKT valdkonna tudengit, kellest 8 parimat said võimaluse osaleda praktikal Hiinas.

„Seeds for the Future“ projekt viidi Eestis esmakordselt läbi 2016. aastal, mil Eestist valiti programmi viis tudengit. Tänavu kandideeris programmi 135 IKT valdkonna tudengit, kellest 8 said võimaluse külastada kahenädalase praktikareisi raames Hiina Rahvavabariiki, kus nad omandasid uusi keele- ja kultuuriteadmisi Hiinast ning said Huawei peakontoris erinevate kursuste ja praktikate raames täiendada oma teadmisi IKT valdkonnas.

„Riigi nimel olen ma väga tänulik, et meie tudengitele on antud selline võimalus nagu seda on “Seeds for the Future” õppeprogramm," ütles peaministri majandusnõunik Martin Lindpere. "Seda tüüpi rahvusvaheline koostöö on oluline, kuna Eesti riik on väike, mistõttu me soovime, et meil oleks sõpru ja liitlasi kogu maailmas. Majandusnõunikuna on minu soov näha rohkem koostööd Hiinaga, mis on olnud globaalse majanduskasvu keskpunktist juba aastakümneid. “Seeds for the Future” projekt on oluline ka digiühiskonna loomise ja kasvatamise seisukohast. Eestis on seda juba pea 20 aastat tehtud ning meie majanduspoliitikas on IKT valdkonda kõrgelt tähtsustatud. „Seeds for the Future“ on hea näide sellest, kuidas sellesse kasvu veel rohkem panustada saab ja soovin näha tulevikus veel rohkem tudengeid selles programmis. Kui külvame tulevikuks seemneid, siis usun, et näeme peagi ka selle külvamise vilja.“

„Rahvusvahelistumist toetavaid projekte peame kõrghariduse kvaliteedi arendamisel väga oluliseks. Huawei „Seeds for the Future“ programm annab Eesti üliõpilastele suurepärase võimaluse rahvusvaheliseks õppimiskogemuseks, teise kultuuriruumiga tutvumiseks ja reaalses töökeskkonnas õppimiseks. Haridusministeeriumi nimel olen väga tänulik Huaweile sellise programmi eestvedamise eest,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna asejuhataja Sigrid Vaher.

„ „Seeds for the Future“ programmiga soovime pakkuda kohalikele IKT tudengitele võimalust vähendada teadmiste lünka, mis võib tekkida klassiruumis õpitu ja valdkonna tegelike töökohtade vahel. Programm on võimaldanud rikastada üle kogu maailma tudengite kogemusi ning aidanud neid ette valmistada tööks IT ja telekommunikatsioonifirmades. Olen veendunud, et osalenud tudengid said väärtusliku kogemuse, millega teha Eesti IKT sektorit veel paremaks ja innovatsioonirikkamaks,“ rääkis Huawei Eesti esinduse juht Ricky Chen.

„Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide üheks väljakutseks võib lugeda toimetulekut teadmisega, et nende kompetents on väga kiiresti arenevas valdkonnas aeguv. Inimesed, kes aga näevad sellises pidevas muutuses mitte probleemi, vaid väljakutset ja võimalust, kes on avatud pidevalt arenema ja õppima, on tööandjate poolt kõrgelt hinnatud. Huawei programmi „Seeds for Future“ väärtus seisneb minu hinnangul ennekõike just pidevatele muutustele avatud meelestatuse loomises läbi vaimustuse ja valdkonnaarmastuse süstimise tudengitesse,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži praktikavaldkonnajuht Riina Tallo.