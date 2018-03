Videoarvustus - odav Huawei P Smart, mis on kõige muud kui halb

Huawei P Smart on nooremale inimesele suunatud mõistlikus hinnaklassis telefon. Kindlasti sobib see ka vanemale või inimesele kes oma vanust ei defineeri, sest meile see telefon meeldib.

P Smart on Huawei alla 300 eurone telefon, mis oma 5,6“ ekraani ning kahe kaameraga omab võimekust ka mõnele oluliselt kallimale seadmele silmad ette teha.



Kõhus ragistab Huawei enda toodetud Kirin protsessor, mis kuskilt otsast ei anna oma soodsast hinnast märku ning saab kõigega parajalt kärmelt hakkama. Telefon ise on siledas alumiiniumkorpuses ning võib eeldada, et esimese kukkumisega pooleks ei lähe. Need, kellel kõrvaklapid juba eelnevast telefonist või veelgi kaugemast ajast, ei pea uusi ostma või mässama tonglitega, kuna ka kõrvaklapipesa on omal kohal.

Ees kaamera, mis Hiina kultuuriruumist tunda annab ning teeb ka kõige väsinumast lapsevanemast 15-aastase, sileda pubeka ning vajadusel saab ka silmi suurendada. Tagumisel küljel on kaks kaamerat, tänu millele saab teha, hetkel väga populaarseid, uduse taustaga portreesid.

Kaamera tarkvara ise on üks meie lemmikuid kõigist telefonidest, kus võimalusi on palju ning kasutajakogemus hea. Üks vaieldamatu lemmik on light painting režiim, kus ülesäritust ei ole karta ning võimalus liikuvat valgust juurde salvestada. Näiteks saab lambiga joonistada objekte või neid mistkit eriliselt esile tuua. Samuti on antud režiim geniaalne ilutulestiku pildistamiseks. Meie jaoks on müstika, miks kõik kaamerad sellist režiimi juba ammu ei paku?

Telefoni ise jooksutab Android 8-t, mida osad eelmise aasta kallimadki telefonid ei ole siiani saanud, ning Huawei enda täiendused liiga palju Androidi kogemust ei riku. Eelpaigaldatud läbuvara võiks muidugi vähem olla.

Kõige rohkem on meil muidugi kahju, et ei ole telefonil veekindlust, kuna meie kliimat, kus pool aastat on valge ja märg ning teine pool pime ja märg, on uppumissurm ka tavapärase niiskuse juures kerge tulema.

Sõrmejäljelugeja on Huaweil hea, isegi väga hea. Pole üldse selga, mis maagiat Hiinlased täpselt kasutavad, kuid tegu on kindlasti ühe nobedama kogemusega, millel piisab vaid näpu näitamisele mõelda.

Seega, kui arvad et 1000 € või isegi 500 € on seadme eest palju ning kombeks ei ole telefone pesta või vanni kaasa võtta, on alla 300 € maksev P Smart tõenäoliselt sulle. Kindlasti ei ole see sama kiire, sama äge või sama paljude funktsioonidega kui 500- või 1000-eurosed seadmed, kuid omas hinnaklassis või üldse, lihtsalt nutitelefoniks, on see väga hea.

Huawei P Smart videos kasutatud tehnika

Huawei P Smart https://www.hinnavaatlus.ee/search/?query=huawei+p+smart

Põhikaamera Canon 1DX Mark II https://www.canon.ee/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_1dx_mark_ii/

Canon 24-105 https://www.hinnavaatlus.ee/796939/canon-ef-24-105mm-f40-l-is-ii/

Teine kaamera G1X III https://www.hinnavaatlus.ee/1106622/canon-powershot-g1-x-mark-iii/

Jälgi meie tegemisi

AM Instagram: https://www.instagram.com/arvutimaailm/

Gert https://www.instagram.com/cempstar/

Marko https://www.instagram.com/markohabi/

Facebook www.facebook.com/arvutimaailm