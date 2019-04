Huawei P30 Pro tunnistati parima fotokaameraga nutitelefoniks

Maailma juhtivaid fotograafia-ajakirjade ühinguid Technical Image Press Association (TIPA) tunnustas Huawei P30 Pro nutitelefoni kui üht hinnatuimat 2019. aasta toodet, andes sellele parima fotokaameraga nutitelefoni tiitli. Huawei P seeria lipulaevale on see juba kolmas aasta järjest selline tiitel kindlustada.

“Kaamera kvaliteet on alati olnud Huawei P seeria strateegia keskmes. Leica Quad kaameraga varustatud P30 Pro kirjutab fotograafia reeglid ümber tänu oma revolutsioonilisele RYYB sensorile ja viiekordsele optilisele suumile,” ütles Huawei Consumer BG mobiiliseadmete äri asepresident Changzhu Li tunnustust vastu võttes.

Erinevate fotoväljaannete esindajad kommenteerisid, et Huawei P30 Pro eristub konkurentidest nutitelefonide turul märgatavalt. P30 Pro Leica Quad kaamerasüsteem, millel on mitmekülgne 40MP SuperSpectrum sensor ja 20MP ülilainurk-kaamera SuperZoom läätsega, pakub mobiiltelefonis midagi sellist, mida varem nähtud pole. Suure RYYB sensoriga ning Huawei tehisintellektil põhineva AIS ja optilise OIS pildistabilisatsiooni tehnoloogiaga on Huawei P30 Pro nutitelefoniga võimalik saavutada senisest paremaid tulemusi ükskõik millises valguses.

TIPA liikmed lisasid, et P30 Pro võib katta väga suure fookuskauguse vahemiku oma „super-resolutsiooniga” algoritmiga, mis ühendab mitu RAW-kujutist üheks kõrgresolutsiooniga fotoks. “P30 Pro kaamera kõrgeimaks ISO väärtuseks on ISO 409 600, mis lubab pilte teha pea täielikus pimeduses ning teeb sellest parima nutitelefoni kaamera, mis täna saadaval,” kirjutasid TIPA esindajad võidukaamera kohta.

Pildikvaliteeti hindava juhtiva portaali DxOMark edetabelis pälvis P30 samuti ajaloo suurima skoori – 112.