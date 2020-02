Xiaomi uus tark kodu on sinust targem

Xiaomi Aqara tarka kodu me juba testisime, aga kuna äsja olevat välja tulnud Xiaomi uus verisoon nutikast kodust, mis muuhulgas toetab ka Bluetoothi mesh võrke ja Zigbee 3. põlvkonna seadmeid ning maksab muinasjutulised 25 eurot, siis muidugi tuli see ära proovida.

Xiaomi Multimode Smart Home Gateway ei maini oma nimes enam hiljuti omandatud Aqara nime, kuid seda seadet on veel üsna raske väljaspool Euroopat leida. Nüüd viimastel päevadel küll on juba müügile jõudnud nii Gearbesti, Banggoodi kui Aliexpressi e-poodidesse ja hind on tõesti müstiline - isegi alla 25 euro, mis kogu tarka kodu juhtiva nutika seadme kohta on täiesti olematu summa.

Uuel Xiaomi keskseadmel on oma plusse, kuid ka olulisi miinuseid. Midagi pole teha - etteruttavalt võib öelda, et oma kodu nutika keskusega ühendamine on muudetud keerulisemaks ja kõik ei suju kaugeltki nii lihtsalt, kui "vana" Aqara keskusega. Osa võimalusi on samuti uuest seadmest välja võetud, mis osade ostjate jaoks võib saada isegi showstopperiks, kuid samas on juurde lisatud mitu väga vajalikku omadust tulevikukindluse tagamiseks.

Ära on lühidalt öeldes võetud keskseadme kõlar ja sireen koos RGB valgustiga, juurde aga pandud aga Zigbee 3.0 tugi ja Bluetoothi server, mis toetab seadmete mesh-võrku ühendamist. Nüüd võid oma targa koduga ühendada ka Bluetooth-andureid, lüliteid ja ajureid. Aga kohe kõigest lähemalt.

Saabunud karp on pisike, mahub taskusse ja selle sees olev seade on üsna täpselt hokilitri suurune. Küljes on Micro-USB pesa ja üks nupp. Micro-USB on hea uuendus võrreldes vana seadmega, millel oli kohe "litri" tagaküljel Hiina seinakontakti pistik, mille jaoks oli Euroopas vaja adapterit, et europistikusse pista. Micro-USBsse aga võib pista kaasasoleva USB kaabli ning kaasasolev Hiina (või USA) adapter jääb üle, selle saab asendada mõne suvalise Euroopa pistikuga mobiililaadijaga.

Kõik paberid, mis kaasas, on täiesti hiinakeelsed, aga neid saab tõlkida Google Translate´i äpiga. Vali seal kaameras tõlkimine ja suuna kaamera juhendile. Tõlgitakse inglise keelde. Midagi saab küll täitsa aru, aga ega selles napis juhendis midagi väga olulist polegi.

Põhilise peaks ära tegema Xiaomi Home mobiiliäpp - just seesama, mis ka eelmise põlvkonna Xiaomi Aqara nutikodu keskusega talitas.

Paraku vanade seadetega see äpp ei tööta hästi ja kõige mõistlikum on korraks rakendus maha installida ja uuesti Google´i äpipoest peale panna. Seaded, kusjuures, jäävad alles. Aga kuna uus ja vana keskus on erinevate omadustega, peab targa kodu automaatika varem seadistatud algoritmid üle käima, sest kõik loogikakäsud ei kehti enam.

Ei kehti näiteks keskuse alarmifunktsioon, mida sai varem valida alarmi seadistamiseks või veelekke-andurite leketest teatamiseks. Ka uksekella ding-dong helinad enam keskusele ei sobi, sest uus keskus on lihtsam ja enam uksekellana ei tööta.

Samuti puuduvad kõik öövalgusti funktsioonid, mida oled näiteks liikumisanduri järgi reageerimisele sisse lülitama pannud.

Vana Xiaomi Aqara nutikodu keskus toetas WiFi võrku ja Zigbee 2.0 seadmeid, uus aga toetab lisaks neile ka Zigbee 3.0 (veel energiasäästlikumad ja nutikad andurid ja täiturid), WiFi 2,4 Ghz, Bluetoothi ja isegi Bluetooth Meshi seadmeid, lubades neid juhtida Apple Homekiti ja Google Assistanti lahendustega. Viimase puhul siiski päris kõiki seadmeid ei toetata. Lisaks on olemas Xiaomi enda AI ehk tehisintellekt, mis häälkäsklusi kuulab (mobiilist).

Kokku saab ühendada keskusega 32 lisaseadet. Tegelikult polegi seda palju. Arvutimaailma testis sai juba kokku 22 seadet: üks infrapunaserver (see juhib nähtavas vaateulatuses kõiki seadmeid, mis vajavad infrapunapulte - muusikakeskuseid, konditsioneere, telereid, digibokse, valgusteid, kardinamootoreid jne), üks kahe kanaliga WiFi lüliti (juhib eeskoja ja esiku laevalgustust), neli temperatuuri- ja niiskuseandurit (juhivad automaatika algoritmidega ventilaatoreid ja radiaatoreid vastavalt temperatuuri- ja niiskusenäitajatele), 4 lülitit (Zigbee juhtmevabad lülitid, mida võid ise igale poole kaasa võtta ja paigutada juhtmevabalt), kaht nutipirni (heledus ja värvussoojus on äpist reguleeritavad ja Zigbee lülititest lülitatavad), kolme lekkeandurit (vannitoas, köögis ja tehnilises ruumis veelekke tuvastamiseks), liikumisandureid ja palju muud.

Andurite ja lülitite ühendamine on aga väga vaevaline. Kuigi lõpuks said kõik Xiaomi Aqara sensorid, liikumisandurid ja lülitid ühendatud, kestis see terve igaviku - keskus lihtsalt ei tundnud neid kohe ära.

Paremaks liitmiseks on vaja väga täpselt teada, mitu korda peab ühe või teise targa kodu seadme indikaatorlambike plinkima. Nii näiteks pidi temperatuurianduritega väga täpselt ootama, kuni vilkumisi oli kolm korda ja siis katkestama reset-nupu vajutamise,sest niipea, kui pool sekundit kauem näpp nupul oli, enam seadet keskusega ei ühendatud.

Sellised tüütud juuksekarva lõhki ajamised esinevad ka muudes seadistamistes.

Kui aga kõik lõpuks tööle saab, siis on mugavust palju, eriti nendel, kes tahavad erinevaid turva-stsenaariumeid oma kodus rakendada. Näiteks saab kas kellaajaliselt, sisse lülitades või mõne sensori järgi käivitades kodu valve all olemise (kodust eemal), kodus olemise (aga sel ajal näiteks lekkeandurid ja kuuri-garaaži liikumisandurid reageerivad) või öise valverežiimi aktiveerida. Viimasel juhul rakenduvad ukse- ja aknaandurid ja kui magatakse teisel korrusel, siis ka esimese korruse liikumisandurid, kui nii seadistada. Samas aga võrreldes "vana" keskusega on võimalusi hoopis vähem.

Kui integreerid oma nutikodu Google Assistantiga, siis see tunneb ära vaid Xiaomi nutikad pirnid. Muud Zigbee seadmed jäävad Google´i tehisintellektile paraku nähtamatuks, küll aga näeb neid Apple Homekit. Apple´i tehisintellekti Siriga saad seega rohkem oma seadmeid häälkäsklustega juhtida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et targa kodu seadmete keskusega ühendamine on nüüd läinud tunduvalt keerulisemaks ja võimalik, et suur osa kasutajatest sellega enam iseseisvalt hakkama ei saagi. Uus Xiaomi keskus toetab vähem lisafunktsioone, kuid rohkem seadmeid (Zigbee 2.0, Zigbee 3.0, WiFi, Bluetooth 5.0, Bluetooth Mesh), on USB toitega, mis sobib rahvusvaheliselt paremini ja piiksub, mitte enam ei räägi inglise keeles oma kasutajaga. Seega justnagu tulevikukindlam, aga nõuab külma närvi seadistamisel, mis paraku tavakasutaja võib kohati hätta jätta.