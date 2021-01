Lenovo päevad: neli head asja tuntud tootjalt soodsalt

(Sisuturundus)

Lenovo on meil tuntud kui Thinkpadide tootmise kunagine ülevõtja, need legendaarsed arvutid on praegugi väga populaarsed. Kuid selle brändi all tehakse veel palju teisigi tooteid. Siin on valik soodsaid pakkumisi Lenovo brändipäevadelt.

Lenovo S2 aitab ka hingamist treenida

Aktiivsusmonitor Lenovo S2 (21,76 eurot, -38%) on kandlilise 1,4-tollise värviekraaniga, millele mahub korraga rohkem infot, kui ümmargusele. Aku kestab nädala. Nutikella tavalised levinud omadused on kõik esindatud: pulss, sammulugemine, vahemaa ja kalorite mõõtmine, teadete kuvamine telefoni äppidest jne. Kuid lisaks aitab aktiivsusmonitor ka hingamist jälgida ja mõõta, andes soovitusi õigesti hingamiseks.

Lenovo L101 Sound Box

Arvutikõlar Lenovo L101 Sound Box (hind 20 eurot, -36%) sobib ka peokõlariks ja koduseks muusikakeskuseks, sest sel on stereokõlarid ja eraldi bassielement ehk subwoofer. Lisaks asuvad külgedel värvilised LED-peotuled. Teiste seadmetega saab ühendada 3.5 mm helikaabli või USB kaabliga. Surround heli sobib ka arvutimängude mängimiseks.

Lenovo HD100 juhtmevabad kõrvaklapid

Juhtmevabad mikrofoniga kõrvaklapid Lenovo HD100 (hind 15 eurot, -24%) on võimalik nutiseadmega ühendada ka juhtmega, kui akud juhtuvad tühjaks saama. Klappidel on küljel mugavad heli juhtimise nupud ja sisseehitatud mikrofon, nii et saad vajadusel ka kõnedele vastata. ja miks mitte punane, see on selgelt eristuv ja stiilne värv.

HD100 on varustatud tippklassi võimalustega: mürasummutus, kiire "läbipaistev" režiim, mis laseb vajadusel välised helid läbi, 20 tundi tööaega ühe laadimisega. Laadimiseks kulub üks tund.

Lenovo PD1 TWS kõrvaklapid

Laadimiskapsliga väikesed kõrvasisesed klapid Lenovo PD1 TWS (hind 11,13 eurot, -34%) on praegu eriti soodsa hinnaga. Need kõrvasisesed klapid pakuvad ühe laadimisega (kapslist) 3 tundi muusikamängimisaega, kõrvaklappide akumaht on 30 mAh ja laadimiskapslil 300 mAh, mis annab juurde 3-4 lisalaadimist. Laadimiskapsel ise on laaditav USB C kaabliga.