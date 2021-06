Sülearvuti test. Dell Latitude 7480 – paras arvuti kodus töötajale

Dell latitude 7480 võib eemalt meenutada Thinkpadi – samasugune must, ärikasutajale omaselt paljude ühendusvõimalustega ning isegi hiirenupp klaviatuuril G, B ja H tähe vahel on olemas – küll mitte punase, vaid sinise servaga. Sel (kasutatud) sülearvutil on mitmeid vajalikke omadusi, mis sobivad hästi just kodukontorisse, meelelahutuseks ja mängudeks on natuke teised mudelid.

Arvuti on musta plastkorpusega, parajalt paks, seega mitte just üliõhuke mobiilne reisimasin, aga kodus ja kontoris kasutamiseks ning nende vahet vedamiseks igati paras. Võimsa Core i7-7600U protsessoriga on 2017. aastal välja tulnud mudel veel praegugi kontoritööks kiire küll ja mingeid venimise tunnuseid esialgu silma ei hakka. Küll aga paistab aktiivsem veebisurf kohati protsessorit võhmale võtvat, sest ventilaator hakkab üsna valjult sahisema.

Teeme ära jõudlustesti – Geekbench annab tulemuseks 2038. Kui täiesti tuttuue Latitude 5420, mida võib lugeda selle mudeli üheks praeguse aja järeltulijaks, tulemus jääb 3360 punkti juurde, siis number on küll oluliselt väiksem, aga selle tegelik olemus hakkab välja tulema alles tõsisemates töödes, mille hulka Word, Excel, veebisurf ja Outlook ei kuulu. Graafika on Inteli sisseehitatud HD Graphics 620, mille peale mängurid just väga ei rõõmusta, aga see ongi rohkem ärikasutajatele mõeldud mudel. Mälu sel masinal on 8 GB, mille suurendamist võiks kaaluda, kui tundub, et jõudlus mälu taha toppama jääb. Tühja, tarkvarast koormamata arvutit proovides see veel väga tunda ei andnud. Massmäluks on 256 GB M.2 SSD, mis töötab hääletult.

Hiireplaadi juures on mugavad nii all kui üleval asuvad hiirenupud. All on kaks traditsioonilist vasakut ja paremat klahvi, ülal aga lisaks ka keskmine klahv, millele vajutades hiirenupp muutub kerimisnupuks. Hiireplaadil saab muidugi sama asja teha kahe sõrmega üles või alla libistades.

Klaviatuuril on samuti üsna mugavad madalad klahvid. Kiiresti kirjutamiseks täiesti sobivad, ehkki kui natuke veel enamat tahta, siis võiks klahvikäik õige pisut veel lühem olla. Nooleklahvid on samuti mõõdukalt suured, aga nagu tavaks, tavaklahvidest oluliselt pisemad.

Nagu alguses öeldud, on selle masina suurimaks trumbiks ohtralt ühendusvõimalusi, mis ongi selle seeria Latitude´ide üks tõmbenumbreid just äriklassi kasutajale. Saad probleemideta juurde ühendada lisamonitori, LAN kaabli (see avaneb klapiga, kuna arvuti serv on Etherneti pesa jaoks muidu liiga õhuke), USB seadmed üle kolme USB A pesa (pluss üks USB C toite võimalusega) ja sel mudelil on olemas veel üks aina harvem esinev võimalus – sisseehitatud ID kaardi lugeja. Kui tööülesannete hulka kuulub digiallkirjastamine, siis saab seda mugavalt ID kaardiga teha ilma lisaseadmeta. Paljudes teenustes pole veelsiiamaani alati võimalik Mobiil-IDd või Smart-IDd kasutada.

Küljelt microSD mälukaardipesa alt leiab veel SIM kaardi sahtli, kuid nano SIM-i asemel käib sinna microSIM, mida polnud testimise ajal võtta. Samas arvuti Device Manager ei näidanud ka ühtki installitud modemit, seega ei pruugi sel mudelil mobiilse interneti sisseehitatud võimalust olla, kuid on selle valmidus. Sisse käib Qualcomm Snapdragon X7 LTE (DW5811E) modem.

Masin on varustatud Intel Dual Band Wireless-AC 8265 kaardiga, mis toetab WiFi a/b/g/n/ac standardeid ja töötab nii 2,4 kui 5 GHz sagedusalal.

Ekraan on Full HD resolutsiooniga ning üsna korralik keskmine. Aastal 2017 olid veel ekraaniääred laiad, seega 14-tolline arvuti ise on ka laiem, kui tänapäeva uued masinad. 16:9 formaadis Full-HD resolutsiooniga ehk 1920 x 1080 piksliga (157 PPI) paneel pole nüüdki väga vanamoeline, värvid on normaalsed ja heledus samuti. Hinged hoiavad ekraani väga hästi paigal ja rappuvas autos või bussis on üsna hea tööd teha. Arvuti kaas paistab samuti olevat jäik ja tugev, nurgad ei paindu. Hinged muide lubavad ekraani lausa laua tasapinda maha painutada 180 kraadi ulatuses, seega saad ekraanilt midagi näidata ka enda vastas istuvale inimesele.

Korpuse tugevuse annab sülearvutite juures harvaesinev vastavus militaarstandardile MIL-STD 810G, mis tagab ka parema kukkumiskindluse, kui keskmisel sülearvutil.

Kui paljudel äriklassi sülearvutitel on sõrmejäljelugeja või Windows Hello näotuvastusega sisselogimine, siis sel mudelil neid võimalusi pole. Peab leppima parooliga või veel mugavam – PIN koodiga, mille saab panna vaikimisi sisselogimissuvandiks.

60 Wh aku laeb täis paari tunniga, uuena on selle masina tööajaks lubatud 12 tundi, mis on päris hea. Kasutatud arvutitel on aku tööaeg muidugi kõikuv ja sõltub selle eelnevast kasutamisest, kuid ka praegu peaks ühe tööpäeva siiski ka ainult akutoitel tehtud saama.

Kokkuvõtteks: mugav kaugtööarvuti, millel palju ühendusi ja saab töö-kodu vahel kaasas kanda

Dell Latitude 7480 on vaatamata oma ligi nelja-aastasele vanusele siiski ka praegu hea tööarvuti ja pole põhjust seda mitte eelistada, kui on vaja kontoris või kodus mõistliku investeeringuga kontoritöökoht luua. Sellega veab välja kõik Office´i rakendused ja suur osa asju on ju tänapäeval pilves, mille jaoks on kiire veebibrauser.

Vaata tehnilisi andmeid siit:

Sülearvuti andis testida 1it.ee Arvutipood