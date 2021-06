Milline telefon võtta kaasa sõnajalaõit otsima? Muidugi 8500 mAh aku ja lasersihikuga DOOGEE S97 Pro

DOOGEE on meil vähetuntud, kuid maailma e-ostjate seas üsna teada kestvustelefonide tootja, kelle mudelid on ülitugeva korpusega ning maksimaalse veekindlusega (IP69K, kannatab ka keevat vett). Nende uus mudel DOOGEE S97 Pro on vähemalt kahe omaduse poolest väga eriline. Sellel on rekordiline aku (8500 mAh) ja lisaks veel laserkiirega kaugusmõõtja, millega saab sirgeid distantse kuni 40 meetri kaugusele mõõta.

Just sellise mudeliga võib minna pikal jaaniõhtul kasvõi sõnajalaõit otsima. Ulmeliselt suur aku kestab üle kolme päeva isegi siis, kui kasutad seda pikkadel valgetel öödel. Kõneaega jätkub 47 tundi. 33 W kiirlaadimisega saab aku mitte küll ulmeliselt kiiresti, aga oma mahu kohta siiski suhteliselt mõistliku ajaga (mõne tunniga) täis. 55% akust täitub tunniga. Lisaks on olemas kestvustelefonidel harvaesinev 10 W juhtmevaba laadija, millega saab mobiili juhtmevabalt täis.

IP69K ja militaarstandarditele vastava tugevusega mobiil võib kukkuda kahe meetri kõrguselt pehmemale pinnale või 1,5 meetri kõrguselt betoonile, olla 24 tundi meetri sügavuses vees ja kannatab ka kuuma veega desinfitseerimist. MIL-STD-810G militaarstandardile vastav mudel kannatab ekstreemseid temperatuurie -70 kraadist -55 kraadini.

Telefonil on kestvusmudelite puhul haruldane komplekt kaameraid - neli taga ja üks ees. Need on Samsungi sensoriga 48 MP põhikaamera + 8 MP ülilainurk-kaamera (130°) + 2 MP makrokaamera + 2 MP portreekaamera, lisaks 16 MP esikaamera. Videot salvestab kuni 4K kvaliteediga.

DOOGEE nimetab uut mudelit maailma esimeseks, millel asub küljel kaks seadistatavat funktsiooniklahvi. Neid saab seadistada tegema seda, mida ise tahad - mõnda äppi avama, eraldi kaamerapäästikuna töötama jne. Lisaks võib erinevad funktsioonid programmeerida kummagi nupu ühekurdseks, topeltvajutuseks ja pikaks vajutuseks.

Muidugi on tugevatel telefonidel ka nõrku külgi, mis tavaliselt asuvad sisemuses. Mälu on mitte jurt ohtralt, aga ajab asja ära: 8 GB + 128 GB. Protsessor pole ka tippkiirusega, aga ilmselt enamusel juhtudel ei märka selle aeglust üldse. Ekraani eraldusvõime on tagasihoidlik: 720 x 1560 pikslit.

Lasermõõtjaga tuli esimesena välja Cat, kuid nende telefoni hind on hoopis teisest hinnaklassist ning pakub veel termokaamerat ja õhupuhtuse analüsaatorit. DOOGEE S97 Pro uudismudel aga maksab eeltellijale praegu Aliexpressis 192 eurot (täishind ligi 300 eurot), seega on rohkem kui kolm korda odavam. Kui tellid Hiinast, lisandub sellele hinnale käibemaks ja üle 150 euroga ka väike tollimaks.

Kestvustelefon DOOGEE S97 Pro

Hind: 192 eurot eeltellijale, täishind ca 300 eurot (Aliexpress)

Protsessor: Helio G95 Octa-core 2,1 GHz, 12 nm tehnoloogia

Ekraan: 6,39-tolline, HD eraldusvõimega, Corning Gorilla Glass + DotDisplay

Mälu, RAM + ROM: 8 GB + 128 GB

Kaamera: Samsungi sensoriga 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, 16 MP esikaamera

Aku: 8500 mAh, toetab 33 W kiirlaadimist ja 10 W juhtmevaba laadimist

Operatsioonisüsteem: Android 11.0 Global, Google Play

Ühendused: WiFi, Bluetooth, neli erinevat navigatsioonisüsteemi (GPS & Glonasss & Beidou & Galileo), sõrmejäljelugeja, AI Face Unlock näotuvastus, USB OTG tugi, NFC

Võrk: 3-Choose-2 SIM sahtel, 4G LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66, 4G LTE TDD B38/40, 3G WCDMA B1/2/4/5/8, 2G GSM B2/3/5/8