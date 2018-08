Cat S61: taskus on lasermõõtja, termokaamera, õhuanalüsaator ja digitaalne "Šveitsi nuga"

Nutitelefonid mõõdavad suunda, asukohta, mõned ka temperatuuri ja õhurõhku. Kuid mitte eriti paljud, täpsemalt mitte eriti miski peale ühe tootja ka kaugust, õhupuhtust ja temperatuurierinevusi ehk termokaamerapilti. Cat S61 on tulnud välja, et meelitada nii ehitajaid, insenere, teadlasi kui ka lihtsaid inimesi, kes hoolivad või huvituvad ümbritsevast.

Cat S61 on karbist välja võttes ja kätte haarates kindlasti selline telefon, mida paljud endale ei tahaks. Miks? Sest see on jube kobakas. Nii suur telefon kisub lausa lühikesed püksid alla ja kontoris seda kõrva äärde tõstes tekib kõigil õigustatud küsimus: kust sa selle fossiili välja võlusid?

Tõepoolest, igapäevaseks linnainimese tarbimiseks võib Cat S61 olla liiga robustne. Aga sellel seadmel on omadusi, mida kuskilt mujalt ei leia. Kohe ligilähedaseltki pole selliseid omadusi teistel olemas. Kui aga võtad nende lisavõimaluste kasutamiseks lisaks telefonile mõne traditsioonilise lisaseadme, siis maksad korralikult - kaugelt enam, kui maksab Cat S61.

Siiski-siiski, kõike ei tasu uskuda

Paneme sissejuhatusse ka selle lõigu, mis hoiatab: kui telefon teeb kõike, siis ei tee ta tegelikult midagi väga hästi. Nii seekord ongi, ehkki muidu võib elus ette tulla ka erandeid.

Cat S61 mõõdab temperatuuri - see annab hea ettekujutuse näiteks maja soojaleketest, kuid mere äärde minnes ja rannapuhkust plaanides ei maksa väga täpselt uskuda siiski näitu, mis kirjeldab merevee temperatuuri.

Kui pildistad soojal suvepäeval maja, siis saad teada, kus on jahedamad (niiskemad) kohad, kuid asjade ümber kumab halo - täpsemaid külmakoha piirjooni alati määrata ei õnnestu.

Õhu puhtuse kohta ütleb Flir´i ja Cat´i ühis-äpp, et see mõõdab lenduvate orgaaniliste ühendite taset. Lisaks täpsustatakse, et mõõtmisena lähevad arvesse puhastusvahendid, lahustid, kosmeetika, värvid, liimid. Seega ehitajale tõesti väga hea tööriist. Linnas katsetades selgub, et Tallinna kesklinnas on õhk kui mitte halva, siis mõõduka kvaliteediga. Siseruumides soovitatakse ventileerida tube.

Alustame aga kõigest järjekorras.

Välimus tankile kohane

Cat S61 on suurem kui kunagi varem. Raske metalne telefon sobib spetsialistile, kes teeb tööd karmimates tingimustes kui steriilne kontorilaud. Siin tulebki sisse kasutajate erinevus: ühtedele ongi vaja toekat tükki, mis kogemata kuhugi vahele jäädes "Bendgate´i" ehk pooleksmurdumise-skandaali ei tekita. Teiste jaoks venitab aga see suur kolakas taskud välja ning pole piisavalt elegantne seltskonna ees välja võttes. Telefonil on metalsed servad ja kühm, kuid mitte "ekraanikulm" ülemisel serval. Seal pesitsebki väljaulatuv suur termokaamera.

SIM- ja SD-kaart käivad välja küljeluugist, mis loomulikult on veekindel, sest Cat S61-ga saab minna vee alla. Huvitava lahendusena on ka microSD kaardile eraldi väljavõetav sahtel, kuhu kaart panna, samamoodi, nagu on SIM-kaardil on oma sahtel. Proovi neid mitte ära kaotada, kui oled tihe kaardivahetaja.

Tagaküljel on kolm silma, kuid need pole tavakaamerad. Ülemine kaamera on Flir´i termokaamera - Flir on maailmakuulus termokaamerate tootja ning neil on tehas ka Eestis, Tallinnas, Lasnamäel.

Järgmine silm on tavakaamera - üsna korralik, 16 MP, autofookusega, kahe LED-iga. Teeb hästi ka naturaalset bokeh´i.

Siin on üks näide:



Klõpsa pildil, näed originaali.

Kolmas on tegelikult laser - mõõdab kaugust koostöös teiste kaameratega.

Isegi 3,5 mm kõrvaklapipesa on säilinud ja turvatud veekindla klapiga. All küljel on ka veekindel klapp, mille taga USB Type-C pesa. Ole luugiga ettevaatlik - veekindluse tagamiseks peab selle alumise luugi väga korralikult sulgema.

Ekraanil on kergelt kõrgenenud ääred, et kriimustusi vähem tekiks ning ekraan on kaitstud Corning® Gorilla® Glass 5-ga. See on ülimalt tugev kate ja kaitseb nii kriimustuste kui löökide eest. Seade kannatab kukkumist 1,8 meetri kõrguselt betoonile, võib olla kuni kolme meetri sügavusel vee all kuni pool tundi ja liiva või tolmu sees jääb ka ellu. Lisaks peab vastu vibratsioonis ning järskudes temperatuurikõikumistes vahemikus -25 kuni +55 kraadi. Meie kliimasse seega sobib.

Kasutamine

5,1-tolline Full HD ekraan pole tänapäeval enam midagi erilist. Siiski kõlbab see välitelefonile üsna hästi. Kinnastega tagab hea kasutusmugavuse füüsiliste nuppude rivi ekraani all, kuid muudes kergemates olukordades ajavad need füüsilised nupud veidi närvi, sest neid peab vanamoodsalt kõvemini vajutama kui virtuaalseid ekraaninuppe ning moodne inimene pole sellega enam harjunud. Samas jätavad eraldi nupud (mis siis, et jäigad) rohkem ekraanipinda rakenduste jaoks.

Android on üsna puhas, kuid Caterpillar paneb kaasa ka hulga omi programme.

Ei olegi palju ette heita selles osas, sest suur osa neist ralendustest on tõesti vajalikud telefoni lisavõimaluste juhtimiseks.

Näiteks Ruler mõõdab kaugust.

Air mõõdab õhupuhtust.

Thermal Camera (keskne kaameranupp) aga näitab termokaamerapilti.

App Toolboksi puhul võib küll kerges spämmis süüdistada, sest see eelpaigaldatud rakendus reklaamib paljusid tavakasutajale mittevajalikke tasulisi tooteid.

Jõudlus

Tõesti, see uus mudel pole tajutavalt aeglane, kuid on aeglasem, kui tippmudelid teistel tootjatel. Sellega harjub.

Teeme jõudlustestid ka.

Mobile Linpack annab tulemuseks 210 MFLOPS, mis meie Androidiseadmete edetabelis annab tagasihoidliku 24. koha.

Uued lahedad asjad

Termokaamera osas suuri muutusi pole peale selle, et see mõõdab veel täpsemalt ja veel paremini. Samas võib leida ebastabiilsust punktis temperatuuride mõõtmisel ning ka kerge "halo" on erineva temperatuuriga objektide ümber, mis mõnikord võib segadusse viia.

Siin on ka üks tavaline pilt samast kohast.



Klõpsa pildil, et näha originaali.

Laserkaugusmõõtja võib mõnikord eksida sentimeetreid, mõnikord täpselt. Nii näitab kaugusemõõtja tulemust: läbi kaamera vaatad laseri täppi ja all nurgas kuvatakse kaugust.

Õhupuhtuse indikaatorit võrrelda ei õnnestunud, kuid selgus, et ka Eestis, looduse läheduses võib õhupuhtus olla "mõõdukas".

Kas tasub uuendada?

Uus S61 on vanast S60st lausa mõnisada eurot kallim. Peab ütlema, et paljude jaoks pole see väärt uuendamist. Neile aga, kes on eriti huvitunud uutest omadustest nagu uus kiip, parem termokaamera ja lisavõimalused - kaugusemõõtja ning õhupuhastaja, tasub proovimist.

(See pole veel kõik, meil tuleb Cat S61-st vähemalt üks lugu veel...)

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Cat S61

Hind: 899 eurot (Telia)