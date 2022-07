Sony Europe B.V. tõmbas eesriide oma uuelt kaubamärgilt INZONE – arvutimänguritele mõeldud mänguvarustuselt. INZONE´i tooteseeriasse kuuluvad monitorid paistavad silma kõrge eraldusvõime ja suure dünaamilise ulatusega pildiga. Samal ajal pakuvad peakomplektid 360-kraadilist ruumilist heli.

Uue kaubamärgi ja tooteseeria väljatöötamisel lähtuti Sony senistest kogemustest heli- ja videotehnoloogia arenduses.

"Turg on e-spordi turniiride kiire leviku ja mängumeelelahutuse edenemisega laienenud. Samaaegselt on suurenenud ka inimeste mänguhuvi. Arvestades Sony tugevat heli- ja visuaaltehnoloogia toodete ajalugu, usume, et uus tootesari pakub veelgi rohkem võimalusi neile, kes soovivad oma praegust mänguvarustust uuendada. Sony saab toetada ülemaailmseid e-spordi liigasid Evolution Championship Series (Evo) 2022 ja 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 ja VALORANT Champions Tour," sõnas Sony Corporationi mänguäri ja turunduse osakonna juht Yukihiro Kitajima.

Mängumonitorid mitmele vajadusele

Uus INZONE M9 HDR-mängumonitor pakub 4K eraldusvõimet ja kõrget kontrasti Full Array Local Dimming funktsiooniga mängijatele, kes otsivad paremat mängukogemust. Kiirema reaktsiooniaja saavutamiseks on sel ekraanil 144 Hz värskendussagedus, IPS paneel ning 1 ms GtG (Gray to Gray) reaktsiooniaeg.

INZONE M3 mängumonitor pakub Full HD 240 Hz värskendussagedust 1 ms GtG reaktsiooniajaga ja muutuva värskendussagedusega tehnoloogiaid, võimaldades mängijatel FPS-mängudes rivaalide liikumist täpsemalt jälgida.

Madala sügavusega monitorialus on kompaktne, jättes laual rohkem ruumi teistele asjadele. Mängijad saavad lauale hõlpsalt paigutada kalde all oleva klaviatuuri ja suure hiirepadja ekraani kõrvale või alla. Muud funktsioonid hõlmavad reguleeritavat kõrgust, kallet ning taustvalgustuse värvivalikut.

Automaatse KVM-lülitiga (Auto USB Hub Switch) saavad kasutajad juhtida kuni kaht arvutit ühe monitoriga ühendatud klaviatuuri, hiire ja peakomplektiga. FPS-i mängupildi režiimiga on heledus ja kontrastsus optimeeritud, et vastaseid selgelt näha. Lisaks võimaldab Black Equalizer funktsioon paljastada detaile isegi varjus.

Mängurikõrvaklapid 360 kraadi heliga

Uues tootesarjas on kaks uut juhtmevaba peakomplekti INZONE H9 ja INZONE H7. Nende akud peavad vastu vastavalt 32 ja 40 tundi. Samuti on sarjas ka ühed juhtmega mängukõrvaklapid INZONE H3. Kõik kolm mudelit on varustatud painduva vaigistusfunktsiooniga mikrofoniga.

INZONE Hub-ist aktiveeritav "Sony 360 Spatial Sound for Gaming" taasesitab ruumilise heli mitme kanaliga helisignaalidest niimoodi, nagu mängu loojad on ette näinud. See täpne heli taasesitus suurendab ruumitaju, aidates mängijal täpselt kuulda vastase liikumist. Nutitelefoni rakendusega "360 Spatial Sound Personalizer" saavad kasutajad ruumilise heli optimeerida vastavalt nende kõrva kujule, et mängu saaks paremini isikupärastada. Sony teisedki kõrvasisesed klapid on seda lahendust juba mõnda aega kasutanud.

INZONE H9 ja INZONE H7 membraanidel, mis on välja töötatud Sony kõrvaklapitehnoloogia parimate teadmiste põhjal, on ainulaadne kuju, mis aitab kõrvaklappidel reprodutseerida ülikõrge sagedusala helisid, aga ka autentseid madalaid sagedusi, et mängukogemus oleks kaasahaarav.

INZONE H9, INZONE H7 ja INZONE H3 korpusel olevad kanalid juhivad ja optimeerivad madala sagedusega heli taasesitust võimsa bassi jaoks.

Lai ja pehme peavõru padi jaotab raskuse ühtlaselt üle mängija pea, et klappe oleks pikalt mugavam kanda. Kõrvapadjad on kujundatud nii, et vähendada survet.

Alates mürarikastest kütteseadmetest ja arvuti ventilaatoritest kuni valjude ehitustöödeni suudab INZONE H9 mitme mürasummutava mikrofoniga ära hoida igasuguse välise müra. Mängukogemuse täiustamiseks on Sony lisanud sama kahe müraanduri tehnoloogia, mida kasutatakse valdkonna juhtivates 1000X-seeria suurtes kõrvaklappides.

Parem sünergia mängimiseks

INZONE M9 monitor pakub automaatset HDR-toonide kaardistamist, mis töötab koos PlayStation 5 konsoolidega, et tuvastada ja optimeerida automaatselt parimad HDR-sätted monitori algseadistuse ajal. Lisaks lülitub monitor PlayStation 5-s filme vaadates automaatselt kinorežiimile ja mängude mängimisel mängurežiimile.

INZONE H9 ja INZONE H7 pakuvad ekraanikuva tuge, nii et mängijad saavad hõlpsasti oma peakomplekti seadeid ekraanil reguleerida ja PlayStation 5 juhtimiskeskuses kuvatavaid seadeid näha.

Mõlemad kõrvaklapid on varustatud mängude ja vestluse tasakaalu reguleerimisega, mis laseb mängijatel muuta helitugevuse tasakaalu peakomplektist mänguheli ja häälvestluse vahel.

Hinnad ja saadavus

INZONE mängumonitorid tulevad müügile selliste hindadega:

INZONE M9 1099 € (saadaval 2022. aasta suvel)

INZONE M3 hinnad ja saadavus selgub 2022. aasta jooksul

INZONE mängukõrvaklapid tulevad müüki järgmiste hindadega:

Kõrvaklapid on saadaval 2022. aasta juulist valitud Sony edasimüüjate juures.