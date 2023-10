Google hoiab enda käes endiselt valdavat osa internetiotsingute mahust, omades 91,7% maailma otsingumootorite turust. Techopedia.comi andmeanalüütikud on koostanud 10 kõige silmapaistvamat statistikat Google´i otsingu kohta. Statistikasse kuuluvad tööstuse CTR, orgaaniline vs tasuline otsing, otsingu kavatsus ja küsitluse tulemused.

Kõik 50+ statistilist näitajat leiab siit: www.techopedia.com/google-search-statistics.

Google'i domineerimine otsingumootorite turul oli 2023. aastal selgelt nähtav, nagu näitavad Google'i otsingustatistikad (StatCounter Global Stats, august 2023).

1. Google saavutas 91,7% maailma otsingumootorite turust

Augustiks 2023. aastal hoidis Google 91,7% maailma otsingumootorite turust. See suur enamus näitab Google'i püsivat liidripositsiooni veebis, seistes kaugel oma konkurentidest.

Võrdluseks on järgmisena Bing vaid 3,1 protsendiga. Teised otsingumootorid nagu Yandex (1,5%), Yahoo! (1,2%), Baidu (1,1%) ja DuckDuckGo (0,5%) omavad veelgi väiksemaid turuosasid.

2. Bing järgnes Google´ile teisena, kuid kaks korda kehvema tulemusega

Google'i otsingustatistika jaanuarist augustini 2023 näitab suurt erinevust Google'i ja teiste vahel:

Google'i otsingumaht USA-s oli üle kahe korra suurem kui selle lähimal konkurendil Microsoftil (Comscore, 2023). Google Search'il oli päringute maht 9,2 miljonit. See number kinnitab Google'i rolli enamiku veebiotsingu päringute haldamisel. Microsoft Sites Core Search järgnes 4,0 miljoniga. Verizon Medial oli 1,7 miljonit otsingut ja Ask Network Core Searchil 105 000.

3. Google juhib 95,2% maailma mobiilse otsingumootorite turust

Sel aastal oli Google'i domineerimine mobiilse otsingu valdkonnas selge (StatCounter Global Stats, august 2023).

Augustiks 2023. aastal juhtis Google lausa 95,2% maailma mobiilse otsingumootorite turust. See arv rõhutab Google'i pühendumist mobiilse otsingu kogemuse optimeerimisele. Järgnesid Google'i järel Yandex ja Baidu, kes hoidsid mõlemad 1,3% turuosast. Yahoo! moodustas 0,6%, samas kui Bing ja DuckDuckGo kumbki püüdsid 0,5%.

4. Juulis külastati Google.com-i 85,3 miljardit korda

Külastajad veetsid keskmiselt umbes 10 minutit ja vaatasid igal korral ligikaudu 8,6 lehte (Similar Web, juuli 2023).

5. Kasutajate rahulolu Google'iga näitas positiivset muutust aastatel 2022 ja 2023

Rahuloluskoor tõusis 2022. aasta 75-lt 2023. aastal 80 protsendini.

6. Parimad orgaanilised otsingutulemused saavad tavaliselt 19 korda rohkem klikke kui parimad tasulised otsingutulemused

HEA TEADA

Kõrgeim orgaaniline otsingutulemus saab tavaliselt 19 korda rohkem klõpse kui kõrgeim tasuline otsingutulemus Kõrgeimal tasulisel tulemusel on 2,1% klõpsu määr (CTR). Siiski on sellel 40% suurem CTR kui teisel tasulisel tulemusel, mis on 1,4% CTR (First Page Sage, 2023).

7. Google'i otsingustatistika paljastab, et tehnoloogiagigant hoidis 58% turuosa

Google'i järel tulid Baidu (15%), Amazon (14%), Bing (6%) ja Yahoo! (2%). Muud platvormid nagu DuckDuckGo, Haosou 360, Sogou, Yandex ja teised moodustasid igaüks 1% või vähem (Statista Market Insights, 2023).

8. USA oli Google.com-i liikluse peamine allikas, moodustades 26,7%

Järgnesid India (4,6%), Brasiilia (4,4%), Ühendkuningriik (3,9%) ja Jaapan (3,9%) ja teised (Similar Web, juuli 2023).

9. Sel aastal teatas 82% turundajatest, et SEO avaldas positiivset mõju turundustulemustele ja eesmärkidele

Lisaks teatas 92%, et sisuturundus avaldas positiivset mõju, rõhutades, et SEO sisuturundus on kanal, millesse tasub investeerida kõigil ettevõtetel, olenemata nende suurusest (Conductor, 2023).

10. Google oli 2022. aastal kõige usaldusväärsem erinevates tööstusharudes toimuvate ülevaadete osas

Tervishoiu valdkonnas oli usaldus Google'i ülevaadete vastu 66%. Ilu ja heaolu järgnesid 58%lise usaldusega, samas kui meelelahutus ja kinnisvara olid mõlemad 57% juures. Kutsetegevused seisid 53% juures, toidu ja joogi puhul oli usaldus 44% ning majutusel 42% (Bright Local, 2023).

Need Google'i otsingu statistikanäitajad annavad ülevaate Google'i domineerimisest otsingumaailmas ka 2023. aastal.