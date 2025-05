Latitude59 raputab konverentsiformaati ja nihutab fookuse publikule

Maikuus Tallinnas toimuv rahvusvaheline tehnoloogia- ja iduettevõtlussündmus Latitude59 raputab tänavu traditsioonilist konverentsi formaati ning muudab Kultuurikatla kaheks päevaks elavaks kohtumispaigaks ning rahvusvaheliseks platvormiks, mis ühendab startup-kogukondi üle maailma.

Latitude59 programmijuhi Kai Isandi sõnul on tänavune eesmärk liikuda harjumuspärasest konverentsi formaadist välja: "Me tahame luua kogemuse, mis ei piirdu kuulamisega. Loome keskkonna, kus inimesed päriselt kohtuvad, vahetavad mõtteid ja loovad midagi uut. Soovime, et osalejad tunneksid end kaasatuna ja mõistaksid, et nad on osa muutustest, millest lavadel räägitakse," ütles Isand.

Latitude59 jaguneb kaheks erineva rõhuasetusega päevaks. Esimesel päeval astuvad lavale rahvusvahelised mõtlejad, iduettevõtjad, riigijuhid ja poliitikakujundajad, kes avavad olulisi tulevikusuundi nii tehnoloogias kui ühiskonnas laiemalt. Teisel päeval muutub Kultuurikatel interaktiivseks platvormiks, kus osalejad pole enam kuulajad, vaid aktiivsed lahenduste kaasloojad.

Pealaval astuvad teiste seas üles kaks visioonilist liidrit, kes alustasid oma ettevõtmistega väga noorelt – The Ocean Cleanup'i asutaja Boyan Slat ja Bolti kaasasutaja Markus Villig.

Nende vestlus pakub kindlasti inspiratsiooni ja väärtuslikke õppetunde julgete ideede elluviimisest ja globaalse mõju loomisest. Lisaks on programmis ka kitsamatele valdkondadele pühendatud sessioonid ja interaktiivsed formaadid, mis kutsuvad üles dialoogile ja teadmiste jagamisele.

Uuendusena tuuakse programmi mitmetasemeline lavastruktuur: Bold Stage keskendub suurele visioonile ja globaalsetele muutustele, Founder Stage pakub ausaid vestlusi iduettevõtjate vahel ning Future Stage viib publiku teemadesse nagu kvantarvutus, neurotehnoloogia ja kosmosetehnoloogia. Lisaks ootavad publikut podcasti- ja pitchimislavad, kus saavad esile kerkida ka järgmise põlvkonna tegijad. Mõlemal päeval astuvad laval üles mõjukad tegijad üle kogu maailma.

Kogu sündmus keskendub tänavu teemadele, mis vajavad kollektiivset mõtlemist ja koostööl põhinevaid lahendusi. Üheks olulisemaks fookuseks on kaitsetehnoloogia, tehisintellekt ja digitaalne suveräänsus – valdkonnad, mis muutuvad globaalse julgeolekupildi taustal järjest kriitilisemaks.

Latitude59-l toimuvad selle teemalised arutelud koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja NATO innovatsiooniprogrammiga DIANA. Samuti tõusevad esile Euroopa innovatsioonivõimekuse tugevdamise vajadus, bürokraatia vähendamine ning tehisintellekti arengute suunamine eetilise ja inimkeskse mõtteviisiga.

Üks Latitude59 põhieesmärke on näidata startup-kogukonna jõudu.

"Latitude59 on tänaseks kasvanud rahvusvaheliseks platvormiks, mis ühendab loovuse, teadmised ja tegutsemistahte. Tänavu viime selle sammu võrra edasi – loome keskkonna, kus ideed ei jää ainult kõlama, vaid saavad hoogu juurde just tänu sellele, et inimesed tulevad kokku ja tegutsevad koos," lubas Isand.

Latitude59 toimub sel aastal 13. korda Tallinnas, Kultuurikatlas 21.–23. maini. Tegemist on Baltimaade ja Uus-Põhjamaade kõige rahvusvahelisema ning mõjukaima iduettevõtluse ja tehnoloogiakonverentsiga, mis toob kokku idufirmad, investorid ja ökosüsteemi loojad kogu maailmast. Möödunud aastal tõi Latitude59 kokku üle 3 500 osaleja 65 riigist üle maailma, sealhulgas enam kui 900 iduettevõtet asutajat ja üle 700 investori. Latitude59 lavadele astus mullu 195 esinejat, kellest 40% olid naised.