Nokia ja Nvidia hakkavad Euroopa droone ja roboteid arendama

Nokia Drone Networksi droon koos langevarjuga.

Nokia ja Nvidia on asunud juhtima murrangulist kaitseprojekti, mis lubab anda Euroopale uue hingamise droonide ja robootika vallas. Aga mis täpsemalt peitub selle salapärase projekti taga ja kuidas see meie tulevikku kujundab?

Projekti süda Proactif – rohkem kui lihtsalt kaitse

Projekti nimi on Proactif ja see pole pelgalt järjekordne tehnoloogiline algatus. See on Euroopa vastus kasvavatele väljakutsetele, milleks on kriitilise taristu – olgu selleks elektrijaamad, andmekeskused või sidevõrgud – kaitsmine ja hädaolukordadele reageerimine.

Kuigi projektil on kaudselt kaitsetööstusega seotud ambitsioonid, on Nokia pressiesindaja rõhutanud, et selle peamine eesmärk on toetada Euroopa tehnoloogilist vastupanuvõimet ja drooni- ning robootikatööstuse autonoomiat.

See tähendab, et Euroopa ei taha enam olla vaid tehnoloogia tarbija, vaid ka selle looja ja teerajaja. Isetegemine on saanud julgeoleku küsimuseks, sest enam pole võimalik loota, et alati saab kõik hädavajaliku väljast sisse osta.

Proactif koondab 42 tehnoloogiaettevõtet ja institutsiooni 13 riigist, luues Euroopa tehnoloogilise superliiga. Lisaks Nokiale ja Nvidiale on kaasatud ka suured Euroopa kaitseettevõtted, mis annab projektile kaalu ja potentsiaali. Eesmärgid on kõrgelennulised: 2035. aastaks prognoositakse projekti tuludeks 90 miljonit eurot, lisaks luuakse kümneid uusi koostöövorme, sadu töökohti ja meelitatakse ligi üle 40 miljoni euro uusi investeeringuid.

Plaanis on turule tuua 50 uut toodet, sealhulgas viis mehitamata sõidukite (UxV) süsteemi ja registreerida 15 uut patenti. See kõik peaks tagama Euroopa turuosa suurenemise ja liidripositsiooni kindlustamise.

Nokia – tõusmas tuhast?

Nokia, olles valitud projekti juhiks, kannab selles olulist vastutust. Ettevõtte ülesandeks on ühendada akadeemilisi institutsioone, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning teisi tööstusharu liidreid, et arendada ohutuid ja küberkindlaid mehitamata sõidukite süsteeme.

Need süsteemid on mõeldud just tsiviiljulgeoleku vajaduste lahendamiseks. Nagu ütles Thomas Eder, Nokia juhtmevabade lahenduste valdkonna juht, on "Nokia ulatuslik droonide ekspertiis aidanud luua parimaid tavasid ja muuta droonid igapäevasteks abimeesteks avalikus julgeolekus ja missioonikriitilistes operatsioonides."

See tähendab, et tulevased UxV platvormid ei ole lihtsalt lendavad kaamerad või mehaanilised robotkäed. Need integreerivad tipptasemel tehnoloogiaid, mis pakuvad sündmuskoha asukohast ja tõsidusest "terviklikumat arusaama" ning igakülgset olukorrateadlikkust.

Miks just nüüd?

Projekti rahastatakse ELi "Chips Joint Undertaking" programmi raames, mille eesmärk on tugevdada Euroopa pooljuhtide tööstust ja vähendada sõltuvust teistest piirkondadest. See algatus peegeldab laiemat geopoliitilist suundumust, kus riigid ja blokid püüavad saavutada tehnoloogilist suveräänsust.

Ukraina konflikti taustal on droonide ja robootika tähtsus riigikaitses ja kriitilise taristu kaitses eriti teravalt esile kerkinud. Kuigi Nokia pressiesindaja eitab otsest kaitse-eesmärki, on projektil ekspertide hinnangul potentsiaal kahesuguseks kasutuseks – nii tsiviil- kui ka militaarvaldkonnas. Nagu Thomas Eder ise on vihjanud, on see "väga tõenäoline".

Uued võimalused ja väljakutsed

Proactif ei loo pelgalt uusi seadmeid, vaid paneb aluse ka uuele ökosüsteemile. Koos akadeemiliste ringkondade, VKEde ja tööstusliidritega arendatakse välja üheksa täiustatud tehnoloogilist ehitusplokki ja viis tipptasemel UxV platvormi, rõhutades koostalitlusvõimet, autonoomiat ja kiiret kasutuselevõttu.

See avab ukse lugematutele rakendustele alates energiataristu jälgimisest ja sidevõrkude kaitsest kuni metsatulekahjude kustutamise ja otsingu- ja päästeoperatsioonideni.

Kuid iga selline suur samm toob endaga kaasa ka muid väljakutseid. Kuidas tagada süsteemide küberjulgeolek maailmas, kus küberrünnakud on pidev oht? Kuidas reguleerida droonide ja robotite kasutamist viisil, mis tagab privaatsuse ja väldib kuritarvitamist? Need on küsimused, millele Proactifi ja teiste sarnaste projektide raames tuleb leida samuti vastused.