Eesti noored saavutasid päikeseautode maailmameistrivõistlustel ajaloolise 2. koha

24.–31. augustini 2025 Austraalias toimunud päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge saavutas Eesti esindustiim Solaride oma päikeseautoga Solaride III Enefit silmapaistva 2. koha.

Solaride läbis kuue päeva jooksul 3000 kilomeetrit läbi Austraalia põhjaosast lõunasse, jõudes finišisse 29. augustil. Võitlus esikoha nimel Hong Kongi tiimiga VTC kestis kuni viimaste kilomeetriteni – finišis oli kahe tiimi vahe kõigest 5 minutit.

„Raske on öelda, millest täpselt võit puudu jäi. Andsime endast parima ning ka võistluse lõppmäng näitas, et oleme ehitanud korraliku ja vastupidava auto. VTC’le võis eelise anda see, et neil oli kaks ruutmeetrit rohkem päikesepaneele,“ ütles Solaride’i peainsener Joosep Ress.

Tänavune võistlus toimus erandkorras augustis, mis tähendas, et kõigil tuli rinda pista sealsete talviste oludega. Kui võistluse algus Austraalia põhjaosas oli päikeseline, siis lõunas tuli tiimidel võidelda tugeva tuule ja paduvihmaga.



Viimasel päeval anti isegi ametlik tormihoiatus – tugev tuul ja paduvihm sundisid mitmeid tiime katkestama ning kaks autot sõitsid rajalt välja. Solaride pidas keerulistes oludes vapralt vastu ja jõudis finišisse ilma suurte tõrgeteta.

“Eestile oli tegu ajaloolise saavutusega – 2. koht päikeseautode maailmameistrivõistlustel on seni parim tulemus. Veel mullu jäi Solaride kolmandaks,” ütles Enefiti esindaja Kristjan Kuhi.



Päikeseauto Solaride III Enefit valmis umbes 1,5 aastaga ning selle ehitamisse panustas ligi 60 tudengit erinevatest Eesti ülikoolidest ja gümnaasiumitest.