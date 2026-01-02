Elisa planeerib alustada kaablirikke parandustöödega uuel nädalal

Elisa merekaablis aasta viimasel päeval tuvastatud rikke kõrvaldamiseks plaanib ettevõte alustada parandustöödega uuel nädalal. Seda tehakse niipea, kui ilmaolud ja töödeks vajalikud ettevalmistused seda lubavad.

Kaablirike ei avaldanud mõju Elisa teenuste toimimisele Eestis ega Soomes, kuna ühendused on mitmekordselt varundatud, kommenteerib ettevõte.

Elisa Grupi digiteenuste asepresident ja digijuht Toomas Polli kommenteeris: "Kahjuks ei ole antud olukord Elisa jaoks esmakordne, nii meil kui ka kaablit parandaval ettevõttel on aastatagune kogemus olemas ning planeeritavate tööde osas teame, mida teha. Parandustöid teostatakse spetsiaalse kaablipaigaldamise laeva abil. Kõigepealt lokaliseeritakse kahjustunud kaabli asukoht. Seejärel tõstetakse kaabli üks ots laeva pardale ning sellele kinnitatakse uus kaablilõik. Sama protsess kordub ka teise otsaga. Pärast edukat parandust lastakse kaabel tagasi merepõhja. Selliste tööde tegemiseks on vaja spetsiaalset ekspertteadmist ja tööriistu ning need tööd ei ole võimalikud rasketes ilmastikuoludes."