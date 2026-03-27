Eesti, Läti ja Soome äriinglid panevad Latitude59 võistluse võitjale välja 300 000 eurot

Latitude59 konverentsi raames toimuvale idufirmade võistluse võitjatele panevad Eesti, Läti ja Soome äriinglid tänavu välja kuni 300 000 euro suuruse sündikaadi investeeringu.

Latitude59 tegevjuht Liisi Org sõnas, et Uus-Põhjala investorite panus on eelkõige usalduse märk. „Eesti investorid on Latitude59 idufirmade võistlust toetanud juba aastaid ning Läti äriinglid osalevad teist aastat järjest. Sel aastal liituvad aga sündikaadiga esmakordselt Soome investorid, kes toovad sisse Põhjamaade vaate ja kogemuse. Kolme Uus-Põhjala riigi investorite osalus annab idufirmade asutajatele võimaluse oma edulugusid edasi arendada, investorid saavad aga võimaluse lisada oma portfelli uusi perspektiivikaid iduettevõtteid,“ ütles Org.

Eesti äriinglite võrgustik EstBAN panustab auhinnafondi kuni 200 tuhat eurot ning Läti äriinglite võrgustik LatBAN lisab kuni 100 tuhat eurot. Soome äriinglite võrgustik FiBAN liitub sündikaadiga, esindades Põhjamaade investoreid.

EstBANi juhatuse liige Jana Budkovskaja ütles, et Latitude59 on järjepidevalt esile toonud meeskondi, kellel on nii ambitsiooni kui ka teostuskiirust globaalseks kasvuks. „Koostöö LatBANi ja FiBANiga on täpselt selline koostöövorm, mis tugevdab Põhja- ja Baltimaade iduettevõtluse ökosüsteemi. Kui idufirma saab sündikaatinvesteeringu, on see hea märk mõlemale poolele: asutajad saavad pühendunud ja praktilise kogemusega toetajaid ning investorid saavad liituda meeskonnaga, kes on valmis muutma oma hoo mõõdetavaks kasvuks. Ootan põnevusega tänavusi kandideerimisi,“ ütles ta.

Latitude59 laval on viimastel aastatel säranud sellised iduettevõtted nagu AskToSell, Flowstep, Adact, Atom ja Cino. 2025. aastal läks Latitude59 võistlusel jagamisele 675 000 eurot ning 175 000–250 000 euro suuruse investeeringu kindlustasid Eesti roheenergeetika lahenduste arendaja MarkeDroid, Läti ehitusidu Adventum Tech ja Leedu kaitsetehnoloogia ettevõte Luna Robotics.

Latitude59 pitching-võistlusele kandideeris mullul 407 idufirmat 48 riigist. Tänavu oodatakse võistlusele kandideerima varajase faasi iduettevõtteid, kellel on selge missioon, skaleeritav ärimudel ning toimiv toode, tõestatud turuhaare või tugev tagasiside klientidelt.

Kandideerimise tähtaeg on 15. aprill 2026 ning kandideerinud idufirmade hulgast valitakse välja 15 tugevaimat meeskonda, kes pääsevad poolfinaali ning saavad professionaalset koolitust ja mentorlust. Võitjad selguvad 22. mail Latitude59 pealaval toimuvas finaalis.

Latitude59 2026 toimub 20.–22. mail Tallinnas, Kultuurikatlas ning osalejaid oodatakse enam kui 70 riigist. Tegemist on Uus-Põhjala regiooni kõige rahvusvahelisema ja mõjukama iduettevõtlus- ning tehnoloogiasündmusega, mis toob Tallinnasse kokku idufirmad, investorid ja startup-ökosüsteemi arendajad üle maailma.

Tänavu võtab Latitude59 esmakordselt sihiks sillaehituse Uus-Põhjamaade ning Aafrika ja Aasia startup-ökosüsteemide vahel, seades fookusesse inimlikkuse ja tehnoloogia tasakaalu. Latitude59 peateemaks on The Global Village Experiment, mis testib hüpoteesi, et kõige väärtuslikumad kontaktid sünnivad siis, kui ökosüsteemid ja erinevad mõtteviisid omavahel kokku põrkuvad.