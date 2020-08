BlackBerry telefonid tulevad tagasi

Mäletad veel telefone, millel oli mitte piklik, vaid laiuti ekraan ja peaaegu poolt telefoni allosast kattis füüsiline QWERTY täisklaviatuur? Neid telefone kasutasid mujal maailmas väga palju ärikasutajad, aga kuna Eestis Blackberryt ei müüdud, siis siin oli see pigem haruldane. Kultustelefon jäi nutitelefonide ajastu alguses ajale pisut jalgu ning hääbus, kuid nüüd tuleb mitmendat korda taas tagasi.

BlackBerry telefone toodeti ja müüdi veel selgi aastal. Nagu tuli tuha all hõõgus BlackBerryde tootmine TCL-i tiiva all, kuid uudistesse need eriti tihti ei jõudnud (mõnedel kordadel võideti siiski disainiauhindu) ja ka nuppudega telefonide populaarsus polnud enam kuigi suur.

Tegemist oli Androidiga nutitelefoniga, mitte BlackBerry enda operatsioonisüsteemiga telefonidega. Vanu aegu meenutas vaid QWERTY täisklaviatuur ekraani all, mis hõivas telefoni esiküljest umbes kolmandiku. TCL-i BlackBerry brändi kasutamise õigus lõpeb 31. augustil ja peale seda, räägiti veel aasta alguses, pidi tuntud kaubamärk ajalukku kaduma.

Kuid nüüd enam mitte. USA turvatarkvara tootev ettevõte Onward Mobility teatas oma kodulehel, et lõi käed BlackBerry brändi omava ettevõttega sellenimeliste 5G telefonide tootmiseks. Need peaksid välja ilmuma 2021. aastal.

Tegemist saab olema ärikasutajale suunatud eriti turvaliste nutitelefonidega, kuna see teema on ka Blackberryga diili teinud ettevõtte põhitegevus. Muidugi hakatakse neid seadmeid tegelikult tootma hoopis Hiinas Foxconni tütarfirmas FIH Mobile. Siin mainitakse, et uutel mudelitel saab endiselt olema suur füüsiline klaviatuur.

Selline näeb välja TCL-i (kes omab ka Alcateli telefonibrändi) üks viimastest BlackBerry mudelitest: