Diil teeb läbi suured muutused

Mobiilioperaator Diil teeb oktoobris läbi värskenduskuuri ning muudab märgatavalt oma olemust ja nägu. Pensionipõlve saadetakse pidama ka Diili Koer, kes annab rolli üle uuele tegijale.

Diili muutused hakkavad eelkõige silma uue värvilahendusega – senine roheline asendub rahuliku sinisega ning uue näo saab ka Diili veebileht. Samuti vahetub Diili senine maskott ehk Diili Koer, kes on aastate jooksul nii kliente lõbustanud kui konkurente õrritanud.

Näiteks käis aastatuhande alguses tollane Diili ärijuht - papist Diili Koer kaenlas - konkurentide pressikonverentsidel, mida peeti tol ajal palju ning mis olid kõigile avatud. Rivaali ilmumine konkurendi sündmusele pakkus loomulikult rõõmu eri meediakanalite fotograafidele, mistõttu figureeris ka Diili Koer hiljem avaldatud fotodel. Konkurendid paraku kuigi rõõmsad polnud ning kui Diili ärijuht kinkis TeleYks turuletuleku üritusel Diili Koera kuju pidulikult TeleYks ärijuhile, kuulutati pressikonverentsid edaspidi konkurentidele suletuks.

Peale seda on Diili Koer tuntud reklaaminäona pidevalt üles astunud kohalikes telekanalites ning elanud aktiivset seltskonnaelu. Näiteks osales ta hulgaliselt populaarsust kogunud jää-ämbri väljakutses, heites kinda Sotka Pardile ning võttis sotsiaalmeedias mõõtu Nurri kassiga, mille Facebooki ülekannet jälgis 7000 inimest. Tema ameti võtab oktoobri lõpus üle uus Diili Koer, kelle tegemistega saab tutvuda Diili kodulehel ning kes õige pea astub üles ka erinevates meediakanalites.

Diili ärijuhi Ave Vahemetsa sõnul on Diil nii oma tegude kui pakkumiste poolest alati selgelt eristunud teistest mobiilioperaatoritest ning seda joont on plaanis ka edaspidi hoida.

„Diil pole kunagi olnud pelgalt kõnekaart - enamuse meie klientuurist moodustavad lepingulised kliendid, kes hindavad soodsaid, lihtsaid ja mugavaid mobiiliteenuseid. Kõnekaardi kasutajaid on Diili tänaste klientide seas alla 10 protsendi. Kui siia lisada see, et pakume teenust Eesti parima katvusega Telia mobiilivõrgus, mis võimaldab ühtlasi riigi kõrgeimat keskmist mobiilse interneti kiirust, saame kokku väga kvaliteetse ja konkurentsivõimelise teenuse,“ selgitas ärijuht Ave Vahemets.

Tema kinnitusel keskendub Diil ainult erakliendi mobiilside lahendustele, pakkudes ühelt poolt lihtsaid valikuid ja teenuseid, teisalt aga soodsaid telefone, tahvelarvuteid ning teisi mobiilse interneti kasutamiseks vajalikke seadmeid. Hiljuti tõi Diil turule ka soodsad Euroopa Liidu rändluspaketid, millega kliendid saavad soodsaid kõne- ja andmeside teenuseid kasutada nii Eestis kui kogu EL-is.

Diili brändiuuenduse kampaania üheks täiendavaks sammuks on Chipolo tracker`i pakkumine, mille raames antakse Diili uute pakettide Diil5,99; Diil8,99; Diil13,99; Diil16,99 või Diil20,99 liitujaile kingituseks tasuta Chipolo Plus tracker ehk Bluetooth-ühenduse abil toimiv jälgimisseade.