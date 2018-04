Uuring: Eesti inimesed armastavad suuri teleekraane ning ei suuda neist loobuda

Eesti rahvas on telerirahvas, eriti vanemas eas. Kuid alla 40-aastaste seas see kiindumus väheneb ja näha on, et lineaarsest televisioonist on paljud noored juba loobunud. 57% Eesti inimestest ei oleks nõus telerist loobuda rohkem kui nädalaks ning 9% ei kannataks ilma ekraanita välja päevagi, selgus Eestis läbi viidud telerivaatamise uuringust. Koguni 68% vastanutest peab väga oluliseks suuri teleekraane.



Aprillis läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti kõige telerilembesemad inimesed üle 40-aastased. Selles vanuserühmas ei kujutaks telerist loobumist rohkemaks kui nädalaks ette koguni kaks kolmandikku vastanutest. Alla 40-aastaste seas on vastav näitaja 48%.



“Eestlane on jätkuvalt telerirahvas ning hindab kõrgelt võimalust olla maailma asjadega teleriekraani vahendusel kursis,” kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. “Kui üldiselt on inimesed telerivaatamisest nõus mõneks ajaks siiski loobuma, ei kujuta iga kümnes Eesti elanik ette, et peaks kas või üheks päevaks teleri ära andma.”



Uuringu järgi peab koduste telerite puhul kõige tähtsamaks teguriks pildikvaliteeti ja kõrgresolutsiooni 75% inimesi, teleekraani suurus on oluline 68% jaoks.



“Kodumasinate kategoorias näeme, et kasvav trend on premium-klassi seadmete suunas ning nii ka telerite puhul. Inimesed valivad uue teleri soetamisel aina rohkem selliseid, mille ekraan on vähemalt 60 tolli. Eestiski on väga populaarsed just 65-tollised telerid, mille müügikasvu osas ennustame kogu Baltikumis sel aastal tubli tõusu,” ütles Tiits.



Kõige rohkem soovivad Eesti inimesed vaadata suurtelt ekraanidelt hea kvaliteediga filme (86% vastanutest), meelelahutussaateid (33%), muusikavideoid (32%) ja sporti (31%). Nooremate vastanute seas on tähtsal kohal ka videomängude mängimine.



“Tänapäeval ei ole teler kodus ainult lineaartelevisiooni vaatamiseks mõeldud seade, vaid toimib ühtviisi nii meelelahutuskeskuse, nutika abimehe kui ka disainielemendina. Näiteks Samsungi uue QLED-teleri Ambient võimalus toimib kui kameeleon ning muudab teleri selle mitte kasutamisel seinal peaaegu nähtamatuks,” selgitas Tiits.



“Suurepärane pildikvaliteet on elementaarne omadus, mis peab heal teleril olemas, ent inimesed lähtuvad uue teleri soetamisel ka sellest, et see sobiks hästi interjööriga ning et sellega oleks võimalik ühtviisi hõlpsalt filme-saateid vaadata kui ka näiteks tervet oma nutikodu juhtida,” lisas Tiits.



Samsungi tellitud teleriuuringu viis Eesti elanike seas läbi Faktum-Ariko, uuringus osales 500 inimest. Juba teist aastat järjest Eestis läbi viidud küsitluse eesmärk oli välja selgitada, milliseid omadusi inimesed moodsate telerite juures kõige rohkem hindavad ning milleks nutitelerite erinevaid tehnoloogilisi võimalusi kasutavad.