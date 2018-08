Eesti esimene isejuhtiv auto jõuab avalikkse ette Paide Arvamusfestivalil

Aasta tagasi alguse saanud Tallinna Tehnikaülikooli ja Silberauto koostöö Eesti esimese isejuhtiva auto väljatöötamiseks on jõudnud esimese märgilise etapini, iseautot saab esmakordselt oma silmaga näha sel reedel, 10. augustil Arvamusfestivalil Paides.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) 100. juubeliks valmiv iseauto on täisautonoomne isejuhtiv sõiduk, kuhu mahub vajadusel neli kuni kuus inimest. Iseauto kere töötati välja ja valmistati Silberauto poolt. Tehnilised lahendused nagu näiteks elektroonika, sensoorika ja juhtimistarkvara on valminud TTÜ robootika-, IT ja inseneriteadlaste juhtimisel koostöös tudengitega.



Iseauto projektijuht ja Tallinna Tehnikaülikooli isejuhtivate sõidukite uurimisgrupi juht Raivo Selli sõnul on iseauto projekt väga oluline verstapost nii tehnikaülikoolile, kui ka ettevõttele. „Lühikese ajaga on lahendatud ettevõtte ja ülikooli tihedas koostöös keerukad insenertehnilised probleemid ja saadud väga väärtuslik kogemus isejuhtivate sõidukite tehnoloogiatest ja nende rakendamisest,“ selgitas ta. Selli sõnul on projekt seni pakkunud suure ja huvitava väljakutse ka tudengitele, kes on osalenud tipptehnoloogia arenduses ja saanud hea praktilise kogemuse. „Projekti loomulik jätk on prototüübi edasiarendus, nutika linnaruumi loomine TTÜ linnakusse ja isejuhtivate sõidukite testkeskkonna väljaarendus TTÜ-s,“ lisas ta.



Silberauto juhatuse esimees Väino Kaldoja sõnul on projekti üks eesmärk näidata noortele eeskuju ning äratada neis huvi kaasaegsete ja tulevikku vaatavate lahenduste ja õppimise vastu. „Iseauto projekt on suurepärane võimalus näidata noortele, et kui visioon ja tahe on olemas, siis on ka realiseerimine võimalik. Seda eriti kõrgtasemelise õppe ja käegakatsutava praktika kaudu,“ selgitas Kaldoja. „Tunnustan kõrgelt kõiki projektis seni osalenuid, sest niivõrd lühikese ajaga sellist tulemust saavutada on meistritöö!“ lisas ta.



Iseauto hakkab tulevikus sõitma TTÜ linnakus Mustamäel, kus on 50 hektaril 72 ehitist, ning mis on tegeliku linnaruumi mudel. Ülikoolilinnakusse rajatakse ka nutika linna testlahendus koos autonoomse laadimisjaama, tõkkepuude, valgustuse ja avatud teenusteplatvormiga.

Vaata isejuhtimise esimest testi sellest videost:

Iseauto on arendusplatvormiks tudengitele, teadlastele ja tehnoloogiaettevõtetele. Projekti vastu on huvi hakanud tundma ka mitmed suurfirmad, näiteks Telia ning ABB. Telial on soov valmiva sõiduki peal testida 5G tehnoloogia võimekust ning ABB soovib testida uusi akulaadimise tehnoloogiaid.



Iseautot saab näha 10.-11. augustil kogu päeva vältel Paides toimuval Arvamusfestivalil Eesti Meedia väljapanekualal.



Lisainfot leiab iseauto veebilehelt.