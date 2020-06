Uus nutitelefon hakkab kontaktivabalt kehatemperatuuri mõõtma

Koroonajärgses maailmas on oluline teada saada inimeste kehatemperatuuri - nii enda kui teiste oma. Seda skännitakse paljudes riikides lennu- ja rongijaamades, töökohtadel, haiglates ja ametiasutustes. Kuid milleks iga kord kohvrist spetsiaalriista haarata, kui on olemas nutitelefon? Honor Play4 on üks selline mobiil, mis infrapunakaameraga kontaktivabalt kraadiklaasi täpsusega temperatuuri mõõdab.

Honor Play4 on Huawei sõsarbränd, mille telefone on ka meil müügil, kuid uutel mudelitel on kõigil USA kaubandusembargo tõttu puudu Google´i teenused. Samas võib kasutada Huawei enda AppGalleryt. Seal küll on mitmed tuntud äpid puudu, sealhulgas Google´ i enda äpid ja paljud Eesti rakendused. Temperatuuri mõõtmine aga äppidest ei sõltu ja kui oled nõus ohvriks tooma Youtube´i, Mapsi Smart-ID ja veel mõned teenused, saad Honor Play4 infrapuna-tagakaamera abil erinevate objektide temperatuure mõõta.

Caterpillaril oli ka üks infrapunakaameraga mudel Cat S60, kuid need kaks lahendust töötavad erinevalt. Honoriga ei saa sa oma maja soojalekkeid pildilt vaadata, vaid võid mõõta korraga ühe kindla täpi temperatuuri.

Videolt on näha, et kehatemperatuuri mõõdetakse mõne sentimeetri kauguselt, mõõta saab ka loomade ja eluta objektide temperatuuri. Miinuskraade mõõdab mobiil samuti.

COVID-19 pandeemia järgselt võib selline omadus ilmselt kiiresti paljudesse uutesse telefonidesse levida, sest täpne temperatuuri mõõtmine saab viiruse leviku tõkestamisel aina olulisemaks. Pealegi - pole vaja väikese palavikuga välja inimeste sekka minna või tööl käia. Tuleb püsida kodus. Tavalise gripi levitamine pole ka hea.

Honor Play4 peaks müüki jõudma 13. juunil, aga kas ka Eestisse kunagi jõuab, pole teada. Samuti pole veel selge, kas kõigil Play4 variatsioonidel maailmas on temperatuurimõõtmise tugi.