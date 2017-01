Hüvasti nutitelefon, tulemas on intelligentne telefon!

Maailma TOP3 nutitelefonibrändide sekka tõusnud Hiina tootja Huawei kuulutas välja koostöö Amazoni ja Google’iga, et arendada välja intelligentne telefon. Nutitelefonist peab saama iseõppiv ja veel targem telefon.

Huawei Consumer Business Groupi tegevjuht Richard Yu jagas tänavusel CES 2017 tehnoloogiamessil Huawei tulevikunägemust telefonitehnoloogia järgmisest etapist: Intelligentne Telefon ehk tehisintellektiga seade, mis täiendab kasutaja elu igast küljest. Lisaks sellele avaldas Huawei koostöö uute partnerite Amazoni ja Google’iga. Huawei Mate 9 Pro ja Porsche Design Mate 9, milles on mitmeid riist- ja tarkvaralisi innovatiivseid uuendusi, on esimesed Huawei nutitelefonid, mis töötavad Google Daydreamiga.

Intelligentne Telefon intelligentse maailma jaoks

Võib-olla jõuame me sel aastal uuele evolutsiooniperioodile. Kõigepealt andis arvuti ligipääsu kogu maailma infole; tänaseks elame me maailmas, kus kõik on omavahel ühendatud. Yu sõnul on see intelligentne maailm, kus seadmed tajuvad meie ümbrust ja koguvad selle kohta andmeid.

Tänastesse nutitelefonidesse integreeritud tehisintellekti saabumine on vahend selles intelligentses maailmas läbilöömiseks. See tähistab ka märkimisväärset edusammu mobiilse tehnoloogia järgmise faasi, Intelligentse Telefoni suunas. Tehisintellekti najal töötav Intelligentne Telefon suudab ette aimata kasutaja vajadusi.

Intelligentne Telefon hakkab imiteerima inimestevahelist suhtlemist ja enda ümber oleva maailma mõistmist. Näiteks läheb Intelligentsel Telefonil vaja täiendatud arvutinägemist, et näha ja mõista ümbritsevat. Samuti on vaja intelligentsemaid ja täiendatud mikrofone, millega kuulda ja tuvastada erinevaid helisid. See nõuab omakorda võimsuse ja aku arendamist, et telefon suudaks läbi töötada tohutus koguses informatsiooni.

Kiirendamaks Intelligentse Telefoni väljatöötamist, tegeleb Huawei oma sensoritehnoloogia, masinõppe tehnoloogia, andmehalduse ja kiibistiku arendamisega.

„Praegu ühenduvad inimesed digitaalse maailmaga oma nutitelefone kasutades. Tulevikus see kõik aga muutub tänu Intelligentsele Telefonile. Intelligentne Telefon saab olema asendamatu osa meie elust, mis kasutab tehisintellekti, et kohaneda meie vajadustega ning võimaldada meil katkematult suhelda päris- ja digitaalse maailmaga,“ ütles Yu.

Intelligentne Telefon vajab koostööd valdkonna tippudega

Richard Yu tutvustas partnersuhteid Amazoni ja Google’iga. „Amazon Alexaga, mis on Huawei Mate 9 peal olemas, saavad kasutajad hõlpsasti täita erinevaid igapäevaseid ülesandeid, olles liikvel ning kasutades vaid oma häält. Neil on võimalik kontrollida oma nutikodu, viia end kurssi uudistega, tellida auto näiteks Uberilt, ja palju muud,“ ütles Amazon Alexa asepresident Steve Rabuchin.

2017. aastal hakatakse peibutama kasutajaid liitreaalsuse ja virtuaalreaalsusega. Huawei Mate 9 Pro ja Huawei Porsche Design Mate 9 on esimesed Huawei seadmed, mis töötavad Google Daydreamiga. Google’i virtuaalreaalsus- ja liitreaalsusmeeskonna asepresidendi Amit Singhi sõnul on neil 2017. aastal plaanis tuua Huawei seadmetesse Daydreamiga kõrgkvaliteetne virtuaalreaalsus. Google’il on plaanis pakkuda Huawei seadmetel ka kõrgkvaliteetset liitreaalsust, kasutades selleks Project Tango tehnoloogiaid.

„Täna on meie eesmärk ühendada innovatsioon ja tehnoloogia, luua elitaarne ökosüsteem, mis koosneb valdkonna visionäridest. Soovime pakkuda tooteid, mis täiendavad märkimisväärselt seda, kuidas inimesed üksteisega ühenduvad. Tulevikku vaadates näeme, et oleme põneva uue ajastu lävel, kus me parendame seda, kuidas me maailmaga suhtleme. Intelligentse Telefoni tutvustamine on järgmine mobiilse tehnoloogia evolutsiooni samm, mis täiendab meie elu igast küljest intelligentsiga ning rikastab seda, kuidas me kogeme maailma enda ümber,“ rääkis Richard Yu, Huawei Consumer Business Groupi tegevjuht.

Viimase viie aasta jooksul on Huaweist saanud üks maailma kolmest suurimast nutitelefoni brändist. 2016. aastal tarnis Huawei enam kui 139 miljonit nutitelefoni, mis on 29% rohkem kui 2015. aastal.