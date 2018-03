Läti telefonibränd Just5 tuli välja maailma esimese Bitcoini rahakotiga nutitelefoniga

Otsetõlkes "Münditelefon" pole taksofonide tagasitulek, milles paarikopkasega kõnesid saab teha, vaid lätlaste uus telefon Just5 sialdab sisseehitatult Bitcoini rahakotti. Äsja Barcelonas toimunud rahvusvahelisel kommunikatsiooni- ja tehnoloogiamessil „Mobile World Congress 2018“ esitletud Just5 CoinPhone on maailmas esimene nutitelefon, millel on sisseehitatud Bitcoini rahakott, turvaline autentimiskeskkond ja krüptovaluuta maksefunktsioon.

Telefon koosneb kahest osast: nutitelefonist endast ja rahakotist, millel võib olla mitu turvataset. Selle arendaja on telekommunikatsiooniettevõte Just5 ja krüptovaluuta platvormina kasutatakse CoinPlace´i.

Mobiil loodi eesmärgiga muuta krüptovaluuta tehingud kättesaadavaks, mugavaks ja turvaliseks ning et need oleksid sama lihtsad ja turvalised kui maksed pangakaartidega.

„Tavaliste nutitelefonide ja pankade aeg on möödas,“ arvab ettevõtte Just5 asutaja Mihails Nikolajevs. „Päris varsti muutub krüptovaluuta maksete tarkvara sama tavaliseks telefoni funktsiooniks, nagu tänapäeval on MP3 pleierid. Hetkel on turvalisimaid vahendeid krüptovaluuta tehingute jaoks nn cold wallet’id ehk rahakotid, mis ei toimi ilma sülearvutita. CoinPhone aitab vabaneda ebavajalikest seadmetest ja muuta krüptovaluuta tehingud väga lihtsaks.“

CoinPlace´i arendusjuhi Staņislavs Teo arvates on maailmas juba lähitulevikus oodata suurt krüptovaluuta tehingute kasvu, mille põhjuseks on sellised globaalsed tendentsid, nagu detsentraliseerimine, vahendajatest loobumine ja kõigi teenuste liikumine mobiilseadmetesse. Üha enam makseid toimub otse, kuid selleks on vaja õigeid seadmeid. Bitcoini olemus ongi üleliigsetest vahendajatest loobumine.

Just5 hakkab pakkuma nutitelefonide uues sarjas mudeleid CoinPhone Lite, CoinPhone Pro, CoinPhone Pro Note diagonaaliga 5,5 kuni 6,2 tolli ja ilmakindluse kaitseastmega kuni IP68 (k.a löögi- ja veekindlus). Telefonid on varustatud sõrmejäljelugejaga, näo ID-ga, NFC maksetoimingute ja turvatarkvaraga, mis ei lase andmeid saata ilma kasutaja nõusolekuta. Ühendatuna süle- või lauaarvutiga toimib telefon andmesalvestina (cold storage).

CoinPhone´i nutitelefonid on eelnevalt varustatud CoinPlace´i rahakotiga, mis võimaldab kasutajal turvaliselt hoida mitut populaarset krüptovaluutat. Neil on integreeritud NFC süsteem, mis tugineb Google Pay ja CoinPlace´i platvormidel.

CoinPhone´i baasversioon maksab 99 eurot ja vingeima versiooni hinnaks saab olema umbes 499 eurot. Turule planeeritakse telefon tuua 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.

Just5 on enam kui üheksa-aastase kogemusega telefonitootja, mille seadmed toodetakse Mediateki ja Foxconni tehastes, kuid mille turundus- ja disainitiim asuvad Riias. CoinPlace on maailmas esimene mitme valuuta P2P platvorm krüpto- ja ICO valuutadega kauplemiseks. 2018. aasta lõpuks tagab see enam kui 13 populaarseima valuuta (Bitcoin, Etherium, CPL Bitcoin Cash, Litecoin, Etherium Classic, Dash ja Tether) ning enam kui 50 ICO virtuaalühikute kasutamise.