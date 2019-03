Lugejaküsitluse 2019 tulemused selgunud - ja võitja loositud!

Arvutimaailm küsib igal aastal, mida teha järgmisena teistmoodi ja mida lugejad tegelikult tahavad. Ei saa ju, silmaklapid peas, teha ainult seda, mis iseendale meeldib või mida viitsib teha. Tuleb leida ühisosa lugejatega ja teha seda, mis meeldib nii tegijatele kui lugejatele.

Selleks korraldame igal aastal esimestel kuudel suure lugejaküsitluse, kus uurime, mis on hästi ja mida annaks parandada.

Kõik vastanud olid osalised ka väärt nutitelefoni Nokia 5.1 Pro loosimises - selle võitja selgub lõpus.

Nüüd aga suure küsitluse juurde. Seekord oli päris palju uusi küsimusi ka.

Lugeja profiil

Tehke enda lugejast profiil, selgitage välja tüüplugeja, soovitavad teoreetikud. Profiili igal sammul jälgides muutub tegevus aga liiga üksluiseks, aga hea on ikkagi teada, kellele meie lood ja tegemised põhiliselt peaks korda minema ja eks seda peab vähemalt alateadlikult arvestama ja meeles pidama.

Niisiis, kes on Arvutimaailma Lugeja 2019 vastauste põhjal?

Keskmine vanus jääb 30-50 aasta vahele, pigem rohkem 30-39 aasta sisse.

Hariduse osas domineerivad kesk-eri haridusega inimesed, keda on napilt üle poolte. Käige vähem on doktorikraadiga lugejaid - 1%.

Töökohana on kõige rohkem märgitud töötamist mõnel muul alal, rohkem erafirmas kui avalikus sektoris ja nagu arvata võis, oli valdkondadest kõige rohkem märgitud töötamist IT alal.

Vabas vormis ametit lisada sai ka - näiteks oli lugejate seas pottsepp, tarkvara arendaja, kliendihaldur, keraamik, kuller, fotograaf, sanitar, tööstusdisainer, teadlane, õpetaja, toidupoe müüja, treener, analüütik, personalispetsialist, firmajuht, raamatukogutöötaja, lukksepp, võrguspetsialist, lapsehoidja, autojuht, bussijuht.

Siin on graafik sissetulekute kohta:

Hobidest domineerisid arvuti- ja konsoolimängud, fotograafia, matkamine ja sport / jõusaal.

Kas Arvutimaailma lood on arusaadavad?

Rõõm tõdeda, et 2/3 jaoks on Arvutimaailma lood piisavalt arusaadavad, kuid eks 1/3 jaoks peame end veel parandama ja pakkuma ka teistsuguseid lugusid: lihtsamaid, meelelahutuslikumaid või tehnilisemaid.

Arvutimaailma külastatakse tavaliselt mitu korda nädalas:

Millest võiks kirjutada rohkem?

Jah, tooteteste peame me veel rohkem tegema - need võtavad küll aega ja raske on alati asju testimiseks saada, aga mis me viriseme - testida on lahe ja eks me püüame paremini.

Lisaks tahetakse rohkem lugeda nutitelefonidest ja tulevikulahendustest. Jätame meelde.

Üllatuslikult ei taheta arvutimängudest nii palju lugeda (ja me pole neist väga palju kirjutanud ka) ning persoonilood, tele- ja raadiosaated ei lähe samuti peale. Selge, nendega pole me väga palju seni pingutanud ka. Kuid täitsa neist loobuda ka ei tahaks.

Üsna tipus on ka vanemast, kasutatud tehnikast lugude reiting. Vanatehnikat meil on, seda saame proovida omadest varudest.

Meie videokanalis oodatakse kõige enam aga äärmuslikke võrdlusi, võrdlusteste ja väga kallitest asjadest lugusid. Kõige enam kordusid foto- ja videotehnika teemade soovid.

Millisest kanalist AM artikleid vaatad ja mida veel loed või vaatad?

Arvutimaailma vaadatakse kõige enam Facebookist, järgneb Youtube ja Postimees. Neljandal kohal on Instagram, viies Twitter.

Teistest tehnoloogiaväljaannetest aga jälgivad Arvutimaailma lugejad kõige enam geeniust (Digigeeniust), järgneb Delfi Forte ja Digitark, mis on Telia tehnoloogiaportaal. Järgnevad Hinnavaatlus, Postimees Tehnika ja ajakiri Digi.

Muudest nimetamata väljaannetest pakuti veel Autolehte ja mitmesuguseid välismaiseid tehnoloogiaportaale.

Mida teha gigabitise netiga?

Teist aastat küsime lugejatelt ka ühe praktilise tehnoloogiaharjumuse.küsimuse. Seekord uurisime, kas gigabitisel internetil oleks juba turgu.

Selgus, et kaks kolmandikku võtaksid, kuid 41% vastajatest tahaks, et see ei maksaks mitte rohkem, kui kaks korda praegusest ühendusest.

Mida veel soovitati?

Muidugi on iga kord võimalus midagi soovida, tervitada või toimetusele teade jätta. Siin on mõned laused kirjakastist.

Tehke videotes vähem nalja ja proovige täpselt asjani jõuda. Tänan, et mind Youtube´is jälgite :) See oli mulle meeldiv üllatus. Rohkem tehnilist - up to populaarteadusliku kraami. Eelmisel aastal hakkasin järjest rohkem teie Youtube'i kanalit vaatama. Eriti meeldisid mulle saated tootearvestuste ja võrdluste kohta. Teie lähenemine ja sõnakasutus on äge, mitte liiga tehniline, vaid ikka piisavalt lõbus :) sellega jätkake. Avatust ja kaasamist! Kaasamist, kaasamist, kaasamist! Tehnouudised on stagneerunud ja kallutatud tänu brändide mõjuvõimule ajakirjanike üle. Kujundus võiks tihedam olla arvutiekraanil. Liiga palju tühja ruumi. Aga kirja suurus võiks samaks jääda. Telefonis on täitsa ok. Sooviks rohkem artikleid arvutimängudest.

…ja muidugi ka palju soovitusi „jätkake samas vaimus“ ja „pange niimoodi edasi“. Aitäh!

Mida arvab sõber Google Analytics?

Google´i andmetel on Arvutimaailma veebi külastajatest mehi veidi rohkem kui naisi, kuid vahe pole üüratu. Seega pole tehnoloogia "meeste asi", vaid huvitab kõiki.

Huvidest tuletab Google, et enim meeldib sport (5,5%), järgneb pikas nimekirjas IT ja tehnoloogia (3,9%), jalgrattasport (3%), söögid-joogid (2,9%).

89% külastajatest tuleb Eesti IP aadressidelt, 2,8% Soomest ja 1,8% USA-st.

80% on uued külastajad, 60% kasutavad Chrome´i brauserit, 11% Safarit ja 7,5% Firefoxi. Mobiilsest seadmest on külastajaid 40%, tahvlitest 4,6%.

Mobiilsetest seadmetest omatakse enim iPhone´i (17%), iPadi (3%), Huawei P9 Lite´i (2,9%), Samsung Galaxy S8-t (2,23%), Huawei P10 Lite´i (2,2%) ja Samsung Galaxy S7-t (1,9%).

Mobiiliplatvormid jagasid turuosa järgmiselt:

1. Android 74,46% 2. iOS 24,62% 3. Windows 0,66% 4. Windows Phone 0,17% 5. info puudub 0,03% 6. BlackBerry 0,02% 7. Tizen 0,02%

Loosiratas pöörleb

Kes siis võitis Nokia 5.1 Pro telefoni? Üks tähtsamatest küsimustest saab kohe vastuse - loosirattaks või Fortuunaks sai kasutada juhuarvude generaatorit, mis andis tulemuseks

65

See tähendab, et võitjaks osutus lugeja (hüüd)nimega Reikar, kes töötab IT alal. Meil on olemas tema e-posti aadress ja võtame temaga kohe ühendust, et kokku leppida telefoni üleandmise aeg ja koht.

Teistele aga - loosimised jätkuvad. Peagi loosime midagi head välja ka Youtube´i kanali 1000 jälgija täitumisel. Seega - püsi kanali(te)l!