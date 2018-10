Nokia 7.1 - uhiuus keskklassi telefon väga hea ekraaniga

Nokia tutvustas neljapäeva õhtul oma uhiuut keskkliassi telefoni Nokia 7.1, mis teeb sel sügisel maailmadebüüdi. Keskklassi kuuluv telefon pole küll tippklassi protsessoriga ja mõlu on samuti keskmiselt, kuid ekraaniga on pingutatud kõvasti. Tegemist on pika Full HD ekraaniga, mis toetab HDR10 laia dünaamilist ulatust ning särab selgelt ka kõige eredama päikesevalguse käes.

Nokia telefonide kodu HMD Global tõi eile õhtul avalikkuse ette telefoni Nokia 7.1 – esimese Nokia nutitelefoni, milles on kasutatud PureDisplay ekraanitehnoloogiat, , mis annab ekraanipildile suure dünaamilise ulatuse. Videotel on sellega suurem kontrast, teravam pilt ja sügavamad värvid kogu heledusskaala ulatuses.

Kaks tagumist kaamerat on ZEISS Opticsilt.

HMD Global tootejuht Juho Sarvikas kommenteerib HDR-ekraani vajalikkust nii: “Pea kaks kolmandikku videotest üle terve maailma vaadatakse mobiilseadet kasutades ning seoses teleri HDR-sisu mahu kasvamise ja järkjärgulise levikuga eeldavad inimesed samasugust järjepidevat kõrgekvaliteedilist kogemust igal ekraanil, millest nad videoid vaatavad. See on põhjuseks, miks me tutvustame PureDisplay ekraanitehnoloogiat, viies nutitelefoni videokogemuse uuele tasemele.”

PureDisplay tehnoloogia - mis see on?

Nokia 7.1 on esimene Nokia nutitelefon, millel on kasutatud PureDisplay ekraanitehnoloogiat HDR-pildi näitamiseks. HDR10 toetusega ja ülisuure kontrastiga näeb detaile nii heledates kui tumedates alades, samal ajal säilitades kirkad värvid. Hoolimata sellest, kas ollakse õues eredas päikesevalguses või siseruumide hämaruses, mängides mänge või vaadates videoid, kohandab Full HD+ 5.84” displei (19:9 formaadis ehk standardsest Full HD-st "pikem") automaatselt heledust ja kontrasti vastavalt ümbritsevale valgustusele – see tagab, et video sisu on alati nähtav ka heledas päikesevalguses kirgaste värvidega.

Nokia 7.1 töötab Qualcomm Snapdragon 636 kiibistikuga, mis pole küll nii võimas, kui lipulaev-telefonil, kuid piisav sujuvaks tööks. USB-C ühendusega saab aku laetud 30 minuti jooksul kuni 50 protsendini.

Premium-klassi disain

Nokia 7.1 disain on vaatamata keskklassi parameetritele, kui ekraan välja arvata, siiski vääriline tippklassi telefonile: kõrgekvaliteediline kooste ja materjalid ning lõppviimistluson väga heal tasemel. Metallist korpuse töötlemisel kasutatakse samu võtteid mis juveelitööstuses või käekellade tootmisel, klaasi on töödeldud selle peegeldavaid omadusi ära kasutades nii, et välja tulevad sügavad ja rikkad värvid, mis loovad ruumilisuse efekti. Nokia 7.1 korpus on kahekordselt anodiseeritud alumiiniumist, toonitud ja teemantlõike abil viimistletud servadega.

Nokia 7.1 mõõtmed pole oluliselt suurenenud võrreldes eelmise põlvkonna seadmetega, kuid ekraanipind on suurem, sealhulgas on olemas ka moodi läinud "ekraanikulm". Kuna ekraani formaat on 19:9, siis Full HD sisu selle kulmu tõttu ei kannata - vaateväli on niikuinii pikuti välja venitatud ja pikem kui standardekraan.

Zeissi topeltkaamerad

Kunagi tegi Nokia telefoni, mis püstitas mobiilikaamerate pikslirekordi. Ka kvaliteet oli tippude tipust. Kas ka nüüd? Raske öelda enne telefoni reaalset proovimist, kuid ka uuel Nokial on kaksik-kaamera, mille valmistanud Zeiss Optics. Nokia 7.1 12MP / 5MP topeltkaamerad pakuvad teravustamiseks faasituvasutsega ülikiiret ja täpset autofookust. HDR-sisu saab luua ka telefoni oma kaameratega, ka madala valguse tingimustes.

Kaks tagakaamerat ja 8MP esikaamera loovad stuudiotasemel bokeh efektiga pilte, mis tehisintellekti abiga töödeldes muudetakse paremaks.Kasutada saab elektroonilise pildistabilisaatori (EIS) tehnoloogiat, et käest filmides ja pildistades võtted teravamad tuileksid ning Nokia 360-kraadilise ruumilise helitehnoloogiaga saab salvestada videotele kvaliteetset ruumilist heli.

Uus kaamera kasutajaliides annab Pro Camera režiimi kasutades hea kontrolli valge tasakaalu, ISO, ava ja säriaja üle.

Puhas Android One

Nokia 7.1 on varustatud puhta Android Oneoperatsioonisüsteemiga. Kolm aastat pakutakse igakuiseid turvauuendusi ning kaks aastat tarkvarauuendusi, mida pakub Google Android One. See tagab, et Nokia 7.1 on nendel aastatel üks kõige turvalisemaid ja värskema tehnoloogiaga telefone.

Heliseadmed, mis kaasa sobivad

Nokia tõi koos uue telefoniga välja ka mitu lisaseadet telefonile: Nokia True Wireless Earbuds (Nokia juhtmevabad kõrvasisesed kõrvaklapid) ning Nokia Pro Wireless Earphones (Nokia profitaseme juhtmevabad kõrvaklapid).

Nokia True Wireless Earbudsi üks kuular kaalub vaid 5 grammi ja kestab akult 3,5 tundi. Seadet saab laadida liikvel olles taskusse mahtuva akupangaga, mis mahutab kolm laadimiskorda.

Nokia Pro Wireless Earphones juhtmevabad kõrvaklapid sobivad ideaalselt liikuvatele kasutajatele. Aku kestab kuni 10 tundi. Sisseehitatud vibratsioonifunktsioon teavitab kasutajat sissetulevatest kõnedest.

Nutitelefon tuleb varakult enne jõule

Nokia 7.1 on saadaval Gloss Midnight Blue (läikiv kesköine sinine) ja Gloss Steel (läikiv teras) värvitoonides alates novembri lõpust sõltuvalt asukohariigist jaehinnaga 299 kuni 349 eurot.