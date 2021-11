Tehnoloogiaentusiastidele: POCO tuli välja uue telefoniga M4 Pro 5G, millel endiselt olemas 3,5 mm kõrvaklapi- ja microSD pesa

POCO saatis toimetusele pressiteate, kus uut telefoni kutsutakse kui noortele tehnoloogiaentusiastidele mõeldud mudelit. Kes need entusiastid on, polegi nii tähtis, kuid kindlasti muudab üsna paljusid entusiastlikuks odav hind ja palju juba unustuse hõlma kaduma kippuvaid lisasid, nagu 3,5 mm kõrvaklapipesa ja microSD mälukaardisahtel. Need on olemas ja Xiaomi odavbrändil on lisaks olemas ka soodne hind.

9. novembril ehk eelmisel nädalal Hiinas välja kuulutatud mudel tuleb ELKO kaudu ametlikult müügile ka Eestisse.

POCO M4 Pro 5G, mis on suunatud noortele mobiilikasutajatele, on meelelahutusseade, milles sees värskeim 6 nm tehnoloogiaga MediaTek Dimensity 810 kiibistik. See on optimeeritud nii mängimiseks kui video voogedastuseks. Meelelahutuskogemust toetab ka ekraani 90 Hz värskendussagedus ning täiustatud 33 W kiirlaadimine. Toidet ühe laadimisega lubatakse üheks päevaks.

Mediatek Dimensity 810 kiibistiku tuumaks nii-öelda on kaheksatuumaline protsessor, mis tähendab olulist jõudluse hüpet võrreldes eelmise põlvkonnaga. 6 nm tehnoloogia on olemuselt energiasäästlikum, aku kestab kauem ka siis, kui see peab ära toitma kaks Cortex-A76 tuuma, mis töötavad 2,4 GHz sagedusel ning kuus Cortex-A55 tuuma, mis töötavad 2 GHz sagedusel. Graafika on Mali-G57 MC2 graafikakaardiga 1068 MHz sagedusel.

Telefonil on nii mõnigi lipulaev-telefonidega konkureeriv tunnus, sealhulgas tulevikukindel ühendus 5G võrguga ja tugi kahe SIM-iga 5G ooterežiimile. UFS 2.2 tehnoloogia tagab kiirema mälu kirjutamiskiirus ning paremad multitegumtöö võimalused.

POCO M4 Pro 5G on esimene M-seeria telefon, millel on nüüd 33 W kiirlaadimistehnoloogia. 5000 mAh aku saab 100% alla tunniga (ametlikult 59 minutiga) ehk ligi poole kiiremini võrreldes eelmise põlvkonnaga, mis tuli välja pool aastat tagasi. Kümneminutilise laadimisega saab akult kuni 2 tundi video voogesituse aega.

90 Hz värskendussagedusega nn DynamicSwitch DotDisplay on sujuv, DCI-P3 värviruumi kattev ja Full HD+ eraldusvõimega paneel pakub selget pilti ja dünaamiline värskendussagedus kohandub automaatselt erinevate meelelahutuse sisudega, mis pikendab aku tööiga. Video taasesitatakse näiteks kiirusega 60 kaadrit sekundis, filmid 25 kaadrit sekundis ja mänge saab mängida vastavalt olukorrale 60 või 90 kaadrit sekundis. Ekraani kõrval on kaks kõlarit paremaks kinoelamuseks. POCO X-telje lineaarne mootor pakub haptilist puutetundlikku tagasisidet, vibreerides vastureaktsioonina mängusisestele tegevustele.

Alles on 3,5 mm pesa kõrvaklappidele, microSD mälukaardisahtel, ühendustest on olemas WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, navigatsioon (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS), NFC, aga ka puldina kasutatav infrapunaport ja isegi FM raadio, mida pole ka kaua näha olnud.

POCO M4 Pro 5G pakub nostalgilist tagasipöördumist POCO tuntud "vana" disaini juurde. Kasutusmugavust suurendab õhuke raam, kerge (195 grammi) ja õhuke (8,75 mm) korpus ja ümberkujundatud külgmine sõrmejäljeandur. Valida saab kolme värvi vahel: matt POCO Yellow, Power Black või Cool Blue.

Paremad pildid 50 MP kaameraga

Uuendusena on POCO M4 Pro 5G esimene M-seeria telefon, millel on 50 MP sensoriga põhikaamera ja lisaks ka 8 MP ülilainurk-kaamera. Kombineerituna mitmete loominguliste kaamerafunktsioonidega nagu öörežiim, kaleidoskoop, aegluubis video ja intervall-video, saab iga salvestuse efektseks. Panoraamseid autoportreesid saab jäädvustada 16 MP lainurk-esikaameraga, nii et vajadusel mahub ka suurem grupp kaadrisse.

POCO on sõltumatu noortebränd, mis on välja kasvanud Xiaomi Corporationist. Praegu, muide, on POCO kolme tegutsemisaasta jooksul sisenenud juba enam kui 35 turule üle maailma. 2021. aasta juuli seisuga oli tarnitud üle 20 miljoni POCO telefoni, sellest 2021. aastal pandi kasutajate poole teele 13 miljonit nutitelefoni. POCO jagab Xiaomi arendusressursse tootmises ja järelteeninduses, kuid müüb ja turundab ise.

POCO M4 Pro 5G orienteeruv hind Euroopas on alates ca 250 eurost.